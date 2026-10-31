Andreea Homescu și Ian, tot mai apropiați la Insula Iubirii! Ce jocuri au pus la cale cei doi și ce gest neașteptat a făcut ispita în brațele concurentului?

Ce se întâmplă între Ian și Andreea Homescu la Insula Iubirii. Jocurile care au scos la iveală apropierea dintre cei doi | Antena 1

Andreea Homescu și Ian par tot mai apropiați la Insula Iubirii, iar interacțiunile dintre cei doi devin din ce în ce mai jucăușe.

Ce se întâmplă între Ian și Andreea Homescu la Insula Iubirii

După ce ispita l-a refuzat pe concurent atunci când acesta și-a ales partenerele pentru întâlniri, relația lor pare să fi luat o întorsătură neașteptată. Deși inițial nu păreau să fie pe aceeași lungime de undă, cei doi au început să petreacă tot mai mult timp împreună.

Într-unul dintre momentele surprinse de camerele de filmat, Ian a ținut-o în brațe pe Andreea și a lăsat-o să se joace cu el. Ispita a profitat de apropierea dintre ei și l-a mușcat, transformând interacțiunea într-un joc plin de tachinări și gesturi neașteptate.

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„Mă ia câteodată de mână puțin mai tare. Eu sunt o finuță, pur și simplu îl mușc, îl chinui”, a spus Andreea în timp ce se juca alături de concurent.

Ispita a continuat să vorbească despre interacțiunea cu Ian și a recunoscut că îi este greu să se abțină atunci când acesta îi oferă ocazia să se apropie de el.

„A zis că îi place acum ce îi fac. Dacă prada e acolo, eu nu mă pot abține”, a mai spus Andreea Homescu.

Andreea Homescu, declarații despre apropierea de Ian

Deși jocurile dintre cei doi par să îi apropie tot mai mult, Andreea a recunoscut că nu știe dacă ar trebui să continue în același mod sau dacă ar fi mai bine să păstreze distanța. Reacția concurentului pare să o încurajeze însă să continue tachinările.

„Nici nu știu dacă e bine sau e rău, de ce să îl chinui dacă lui îi place?”, a mai spus ispita.

Interacțiunile dintre Ian și Andreea Homescu par să capete o nouă dimensiune. Dacă anterior Andreea l-a refuzat la întâlnire, acum cei doi au parte de momente tot mai apropiate, iar gesturile lor nu trec neobservate. Ian pare tot mai atras de ispita Andreea, însă aceasta rămâne fermă pe poziții.

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