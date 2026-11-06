Ce vezi diseară, vineri, 6 noiembrie, la Insula Iubirii, de la 20:30. Un date special, mesaje neașteptate și un test poligraf

Cel mai dur test. Cele mai surprinzătoare momente trăite, departe de casă și confort. Zile în care uită de viața de zi cu zi și descoperă că în Thailanda, totul se resimte mai puternic și mai plin de emoție.

Concurenții se apropie de ultimele zile din experiența care le va schimba viitorul, însă, până atunci, urmează cele mai multe răsturnări de situație, la care s-ar fi putut gândi sau nu. Insula Iubirii continuă diseară, de la 20:30, la Antena 1 și pe AntenaPLAY, cu una dintre cele mai tensionate ediții!

Ce vezi diseară, vineri, 6 noiembrie, la Insula Iubirii, de la 20:30

Dacă pentru Ian, imaginile de pe tabletă i-au arătat că temerile lui erau corecte, iar apropierea Mirei de Jaguar a crescut cu fiecare pas, acesta trebuie să ia decizii. Ce va face pe mai departe cu Andreea? Cât de mult va continua să-i acorde atenție? Vedem în câteva ore. Tot atunci, descoperim și cum evoluează conexiunea dintre partenera lui Ian și ispita, George.

Tot atunci, Radu Vâlcan va aduce, la fiecare apariție, câte o nouă veste! La alegerile de date, din vila băieților, acesta le va spune: ”Am o surpriză pentru voi. Astăzi, unul dintre voi, băieții, are ocazia să meargă la un date special, care începe chiar acum și se termină mâine. O ocazie unică pentru unul dintre voi”. Ispitele vor fi cele care vor vota, iar Marco și Gabriella vor fi aleși și vor pleca rapid spre una dintre cele mai romantice zile din viața lor. Efectele acestor decizii, rămân de descoperit.

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Tot în vila Twin, va porni cutia cu surprize și va răsuna atât de puternic, încât cel afectat va admite că este șocat să-și redescopere partenera. E deja momentul să fie luate noi decizii?

Seara va aduce încă o intrare a lui Radu în Twin, care va marca premiera pentru Ionuț Mocăniță – a venit testul poligraf! Cum va reacționa concurentul când va ajunge, față în față, cu specialistul și ce va declara, încă de la început? Răspunsurile vin de la 20:30, într-o seară explozivă!

Nu ratați Insula Iubirii, la Antena 1! În plus, materiale în exclusivitate pot fi urmărite pe platforma AntenaPLAY, acolo unde duminică este disponibil un nou episod din Fierți pe Insulă, cu Speak și Ristei, iar Insula Iubirii – Parodia vine cu ediții noi în fiecare săptămână!