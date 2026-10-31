Ce vezi săptămâna viitoare la Insula Iubirii. Ce cuplu părăsește emisiunea. Anunțul neașteptat făcut de Radu

Săptămâna viitoare, la Insula Iubirii, se anunță dezvăluiri neașteptate, un date de 24 de ore și o decizie care poate pune capăt experienței unui cuplu.

Săptămâna viitoare se anunță noi surprize la Insula Iubirii! Lucrurile iau o întorsătură neașteptată, iar concurenții vor avea parte de momente incendiare, dezvăluiri și anunțuri care pot schimba complet parcursul experienței lor.

Ce vezi săptămâna viitoare la Insula Iubirii

Radu Vâlcan va merge în vila băieților cu o veste importantă: unul dintre concurenți va avea ocazia să petreacă 24 de ore la un date. Cine va fi cuplul care se va bucura de această întâlnire specială și cum vor decurge lucrurile? Rămâne de văzut în edițiile următoare.

În timp ce dragostea plutește în aer pentru unii, alte cupluri sunt zdruncinate din temelii. Cutia cu surprize îi pune în față lui Ionuț gândurile sincere ale Claudiei, iar reacția concurentului urmează să fie urmărită cu interes. În același timp, Prințul Marco și Gabriella devin tot mai apropiați, iar gesturile și declarațiile lor continuă să atragă atenția.

Articolul continuă după reclamă

Ce cuplu părăsește emisiunea. Anunțul neașteptat făcut de Radu

Nici în vila fetelor lucrurile nu sunt mai liniștite. Acolo se aprinde flacăra ispitei, iar Bianca cedează în fața dezvăluirilor făcute de Radu Vâlcan. Vizibil afectată de ceea ce află, concurenta răbufnește și îi transmite prezentatorului că nu mai dorește să continue în aceste condiții:

„Dacă nu vreți să faceți mai mult spectacol, puteți să închideți, că am înțeles. Mă voi retrage, îmi trimiteți ce este de plătit, să vină mașina, vă rog, și fără camere, că o iau și sparg. Eu mâine plec acasă”, spune Bianca.

Dar surprizele nu se opresc aici. Radu Vâlcan face un anunț neașteptat, care îi poate schimba radical cursul experienței unuia dintre cupluri:

„Dragii mei, această experiență se va termina în această seară pentru un cuplu”.

Ce se va întâmpla în continuare, cine va merge la date-ul de 24 de ore și ce cuplu riscă să părăsească Insula Iubirii? Toate răspunsurile, în edițiile de săptămâna viitoare, vineri și sâmbătă, la Antena 1 și pe AntenaPLAY.