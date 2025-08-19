Antena Căutare
Cele mai așteptate reacții, în această seară, într-un bonfire de neratat la Insula Iubirii! Ediția de aseară, lider de audiență

A început săptămâna care schimbă totul. Cea în care sentimentele ies la iveală, acoperă semnele de întrebare și transformă siguranța în neîncredere.

Publicat: Marti, 19 August 2025, 12:25 | Actualizat Marti, 19 August 2025, 12:33
Este momentul în care testul arată revelațiile pentru care cuplurile au venit. Insula Iubirii este mai mult decât un format TV, este o șansă pentru a te autodescoperi și a vedea cu exactitate ce se întâmplă cu relația ta. Sezonul 9 continuă să-i țină pe telespectatori în fața televizoarelor și să le ofere seri întregi în care fiecare imagine este urmărită cu sufletul la gură. Emisia continuă diseară, de la 20:30, la Antena 1.

Cele mai așteptate reacții, în această seară, într-un bonfire de neratat la Insula Iubirii! Ediția de aseară, lider detașat de audiență

Aseară, alegerile de date au adus o veste neașteptată: doar o fată, respectiv un băiat au avut parte de o șansă unică – o ieșire care dura peste noapte. Ella a fost aleasă de ispitele masculine, iar ea a decis să meargă alături de Teo, iar Marius a fost selectat de ispitele feminine, și a considerat-o pe Oana potrivită să-i fie aproape. Ce a urmat? Libertate, discuții sincere și atingeri ce nu vor fi uitate curând.

Prima ediție din această săptămână a fost una privită, și de această dată, de către întreaga țara, fiind lider detașat de audiență! Conform datelor oferite de Kantar Media, în intervalul 20:29 – 24:16, la nivelul publicului comercial cu vârste cuprinse între 21 şi 54 de ani, Antena 1, cu difuzarea ediției sezonului 9 a înregistrat 6.4 puncte de rating şi 27.6% cotă de piaţă, în timp ce, postul secund, avea 2.7 puncte de rating şi 11.7% cota de piaţă. Ierarhia se păstrează şi la nivelul publicului urban, unde Antena 1 a condus clasamentul cu 4.6 puncte de rating şi 15.2% cota de piaţă, postul secund 3.1 rating şi 10.2% cota de piaţă. La nivel național, Antena 1 s-a aflat tot pe primul loc, înregistrând 4.3 rating și 14.9% cotă de piață, față de locul 2 care avea 3.4 puncte de rating și 11.8% cotă de piață. În minutul de maximă audiență, de la ora ora 21:53, aproape 1 milion de telespectatori se bucurau de conținutul emisiunii.

La nivelul întregii zile, între orele 02:00 – 26:00, Antena 1 a fost pe primul loc în clasamentul audiențelor, cu 2.0 puncte de rating și 18.6% cotă de piață. În intervalul 19:00 – 24:00, la intersecția cu programele postului secund, Antena 1 conducea clasamentul audiențelor, la nivelul publicului comercial cu vârste cuprinse între 21 şi 54 de ani, cu 5.2 puncte de rating și 24.4% cotă de piață, în timp ce televiziunea de pe locul 2 avea 3.0 puncte de audiență și 13.8% cotă de piață.

Diseară, băieții vor avea parte de cele mai neașteptate imagini de până la acest moment! Doar trei dintre ei – Marius, Marian și Andrei – vor ajunge față în față cu Radu Vâlcan, la un Consiliu al focului care va scoate la iveală reacții dure și comentarii care vor schimba totul. ”Am venit doi, plecăm unu”, va spune unul dintre domni, după ce va vedea cum decurge experiența pentru partenera lui.

Nu ratați, în această seară și miercuri, de la 20:30, cel mai așteptat show al verii – Insula Iubirii, doar la Antena 1 și pe AntenaPLAY!

