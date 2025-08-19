Insula Iubirii, 18 august 2025. Marius și Oana Monea, seară fierbinte. Ce s-a întâmplat la bonfire și la date

Răsturnări neașteptate de situație la Insula Iubirii sezonul 9. Ediția 13 din 18 august 2025 a adus două date-uri cu apropieri periculoase și confesiuni neașteptate.

În episoadele trecute din sezonul 9 al emisiunii Insula Iubirii, Ella s-a apropiat tot mai mult de ispita Cătălin, în timp ce Ella nu și-a mai ascuns atrația față de ispita Teo. Data trecută, în ediția 12 din 13 august 2025, concurentele s-au întâlnit cu Radu Vâlcan la o neașteptată ceremonie a focului, în care imaginile văzute de Maria i-au adus lacrimi, durere și neliniște. Ediția 13 din 18 august 2025 a debutat cu momentul de la bonfire și apoi fanii show-ului au putut vedea ce s-a întâmplat mai departe. Descoperă în rândurile de mai jos ce surprize și situații neașteptate a adus ediția.

Ce s-a întâmplat la Insula Iubirii sezonul 9, ediția 13 din 18 august 2025. Ce a zis Maria la bonfire

În ediția 13 a emisiunii Insula Iubirii sezonul 9, difuzată în data de 18 august 2025, ceremonia focului începută în ediția trecută a continuat cu noi imagini.

„Să știi că îmi pare rău că a trebuit să îți vezi soțul în ipostazele acelea”, a zis Radu Vâlcan la bonfire.

„Nu-ți face griji, de asta sunt aici. Și indiferent de situație, eu voi merge înainte. Nici nu știu cum să comentez. Aș spune că e destul de ușuratic. Înțeleg că ești într-un test, dar ești un bărbat căsătorit, adică...Suntem împreună de 11 ani. Eu chiar mă bucur că descopăr lucrurile acestea, mă va ajuta pe mine la final”, a fost răspunsul concurentei.

A venit rândul Ionelei Coșa să discute cu Radu Vâlcan, dar și să vadă imagini cu George Vornicu. Aceasta a putut să vadă filmări realizate în timpul unui date și se pare că nimic din ceea ce a văzut nu a îngrijorat-o prea mult.

„Ea pare foarte încântată, dar din păcate nu îi plac blondele. Preferă brunetele și femeile mult mai tinere”, a zis concurenta despre ispita Diandra.

Apoi, Francesca Sarao a putut vedea imagini cu partenerul ei, Cristi Pungă. Acesta a spus în cadrul unui testimonial faptul că realizează că trebuie să se implice mai mult în relație, confesiunea fiind făcută cu lacrimi în ochi. Tânăra a refuzat și a zis că nu îl crede, iar acum a putut vedea noi imagini cu dezvăluirile făcute de iubitul ei, Cristi Pungă. Apoi, în următoarele imagini prezentate, Francesca a putut să îl vadă pe partenerul ei distrându-se de minune, bând și fiind sufletul petrecerii de la vila băieților

„Vezi? Am spus că își revine, e bărbat puternic! Nu am văzut nimic compromițător”,a spus Francesca.

În următoarele imagini a fost prezentat momentul în care ispita Cristina Scarlevschi merge în cameră să discute cu Cristi, care a zis că merge cu ea la alergat, dar a evitat să pună în practică, arătând faptul că evită să ia testul în serios. Francesca a spus că sfatul ispitei a fost unul binevenit.

„A fost o seară intensă, lungă, dar cu beneficii pentru voi. Vă mulțumesc foarte bun! Drum bun spre vila noastră”, au fost ultimele vorbe ale lui Radu Vâlcan, la finalul ceremoniei focului.

Concurentele au plecat tulburate de la bonfire și Maria nu și-a putut ascunde lacrimile de durere, în ediția 13 a emisiunii Insula Iubirii sezonul 9, din 18 august 2025.

Ce s-a întâmplat la Insula Iubirii sezonul 9, ediția 13 din 18 august 2025. Doi concurenți au fost aleși pentru un date special

Revenite în casă, concurentele au spus ce au pe suflet și nu s-au ferit să arate că lucrurile văzute la ceremonia focului le-au deranjat.

Ella nu s-a ferit să spună lui Teo faptul că nu își mai recunoaște partenerul și că ar trebui chiar „să nu irosească nunta, ci să o înlocuiască pe ea cu ispita Andreea”.

La un moment dat, ispita Cătălin i-a dat Mariei un bilet pe furiș, în care i-a spus că s-a îndrăgostit. Tânăra nu s-a ferit să îi spună totul și Biancăi.

Între timp, Bianca pare tot mai impresionată și apropiată de ispita Mattia. Alte ispite din casă, precum Andrew și Cătălin, cred că tânăra îl place mai ales după ce el a anunțat că vrea să își ia un Ferrari și că alege astfel siguranța financiară.

Apoi a venit momentul ca tinerele să se vadă cu Radu Vâlcan, pentru „un date special”.

„Va începe azi și se va termina mâine. Nu toate veți avea parte de acest date, ci doar una dintre voi va merge acolo. Am să îi rog pe băieți să facă această alegere. O să îi rog să se retragă, să analizeze și să decidă care dintre fete ar avea nevoie de acest date pentru a-și pune gândurile în ordine, pentru a se analiza mai bine, pentru a se ajuta pe sine”, a fost vestea dată de Radu Vâlcan.

„Pe mine m-a luat prin surprindere, chiar nu mă așteptam. Imediat m-am gândit că aș putea să fiu eu și imediat m-am panicat”, a zis Bianca.

Ispitele masculine nu au avut nevoie de mult timp ca să discute și să ia o decizie, ca și când toți știau care e cea mai bună variantă. Așadar, Ella a fost aleasă să meargă la date cu Teo. Explicația dată de Narcis a fost că „le-ar prinde bine să petreacă timp împreună și departe de grup”.

„Mulțumesc pentru oportunitate, însă aș vrea să vă contrazic, băieți. Eu pot avea o conexiune cu Teo și în grup. Mi-aș fi dorit să plec, dar aseară pentru prima dată Maria a fost reală și umană. Din punctul meu de vedere, Maria ar trebui să primească acest privilegiu”, a zis Ella, spre marea surpriză a tuturor.

„Sper să nu îi pară rău de această decizie”, a zis Teo.

„Vreau să vă pregătiți de plecare”, a anunțat Radu Vâlcan, în ediția 13 a emisiunii Insula Iubirii sezonul 9, din 18 august 2025.

A venit apoi rândul băieților să afle vestea cu date-ul de la Radu Vâlcan.

Nici ispitele nu au avut nevoie să discute prea mult ca să îl aleagă pe Marius pentru date-ul special, pe care îl va petrece cu Oana Monea. Concurentul a fost mai mult decât încântat de vestea primită.

Ce s-a întâmplat la Insula Iubirii sezonul 9, ediția 13 din 18 august 2025. Ce s-a întâmplat între Ella și Teo, la date

Teo și Ella și-au făcut bagajele și au plecat împreună spre un alt loc de cazare, cu o priveliște de vis. Cei doi s-au dat în leagăn împreună și Ella a zis că a uitat chiar că e în emisiune.

Seara, la cină, Teo a zis: „Sincer, acum mă simt de parcă sunt într-o vacanță cu iubita”.

„Am uitat că sunt la emisiune”, a dezvăluit Ella.

Între timp, Marius a plecat la date cu Oana Monea, care i-a captat atenția încă din primele minute. Cei doi s-au distrat pe cinste pe străzile din Phuket. Și Teo și Ella au mers să se plimbe, să bea un shot și să se bucure mai mult de date.

La vila fetelor a fost un party pe cinste, cu lumini fosforescente și atmosferă electrizantă. A fost momentul în care Maria și Cătălin au dansat într-un mod sexy și au atras atenția tuturor la petrecere.

Teo a devenit romantic cu Ella la date și nu și-a înfrânat gesturile de atracție. Între timp, Maria a avut parte de momente de apropiere cu Cătălin, în mare.

Camerele de filmat au surprins cât de bine s-au distrat Marius și Oana în club, dar și clipele romantice dintre Teo și Ella. La un moment dat, cei doi s-au retras în cameră și atingerile tandre de pe plajă au continuat în dormitor.

„La amândoi era o dorință foarte mare”, a zis Teo la testimonial.

Când lumina s-a stins, cei doi nu au putut sta departe unul de celălalt.

„S-au încins spiritele”, a zis Teo.

Camerele de filmat au surprins momentul în care cei doi s-au dus în baie.

„În baie lucrurile au luat o întorsătură total neașteptată pentru mine”, a zis Teo.

Fără să le mai pese de nimic, cei doi s-au sărutat și nu au mai ținut cont de nimic.

„Nu voiam să fim văzuți, dar dorința dintre noi era mult prea mare! A renunțat la inhibiții, atât ea, cât și eu. Am lăsat să lucrurile de la sine. Am încercat să ne bucurăm de moment”, a fost confesiunea ispitei.

