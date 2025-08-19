Antena 1 lansează primul joc inspirat de un show: Insula Iubirii – Jocul Tentațiilor. Aplicația, disponibilă pentru Android și iOS

Show-ul devenit subiect de discuție pentru o țară întreagă. Formatul care face ca serile de luni, marți și miercuri să fie destinate întâlnirii cu prietenii și comentatului fiecărei faze fierbinți.

Motivul pentru cafeaua de dimineață se bea alături de colegi, la o discuție interesantă despre ce au mai făcut favoriții lor. Insula Iubirii, show-ul fenomen care se vede la Antena 1 și AntenaPLAY, aduce o nouă premieră – primul joc inspirat de un reality show!

Antena 1 anunță lansarea primului joc inspirat de un reality show: Insula Iubirii – Jocul Tentațiilor. Aplicația este disponibilă atât pentru utilizatorii Android, cât și iOS.

Începând de astăzi, în magazinele digitale Android și iOS este disponibil Jocul Insula Iubirii – Jocul Tentațiilor. Fiecare utilizator își poate alege dacă vrea să intre în pielea unui membru din cuplu sau a unei ispite, iar apoi să trăiască fiecare etapă din show – de la discuțiile matinale, la date-uri și ceremonii ale focului.

Fiecare personaj va avea caracteristici specifice, pe care utilizatorii le vor putea descoperi, de-a lungul întregii experiențe care cuprinde mai multe zile și acțiuni. Exact ca-n emisiune, la final, cel care a trecut prin tot jocul, va avea de ales cum va pleca acasă. Dacă a făcut parte din cuplu, va decide dacă vrea să-și continue relația cu care a început sau dacă alege să-și încerce viitorul cu o ispită. De cealaltă parte, cei care au fost ispite, vor decide dacă vor să încheie jocul într-o relație cu potențialul partener din cuplu.

Despre această premieră, Mihai Ioniță, CEO Antena Group declară: ”Insula Iubirii este un fenomen care a depășit, de mult, granițele televiziunii, iar dovadă stau cifrele din mediul online, campaniile care au fost inspirate din elementele diferențiatorii ale emisiunii și oamenii care s-au implicat în discuții despre acest sezon. Tocmai din acest motiv, ne-am dorit să le oferim o nouă surpriză – un joc disponibil la orice moment al zilei, prin care fanii formatului să se poată bucura de toate trăirile și deciziile luate de concurenți. Abia așteptăm să vedem feedback-ul utilizatorilor”.

Jocul Insula Iubirii, șansa de a ieși din cotidian și de a testa emoția show-ului filmat în Thailanda, în propria casă, este de astăzi disponibil în Android și iOS. Emisiunea continuă în fiecare luni, marți și miercuri, la Antena 1 și pe AntenaPLAY.