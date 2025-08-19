Antena 1 lansează primul joc inspirat de un show: Insula Iubirii – Jocul Tentațiilor. Aplicația, disponibilă pentru Android și iOS

Motivul pentru cafeaua de dimineață se bea alături de colegi, la o discuție interesantă despre ce au mai făcut favoriții lor. Insula Iubirii, show-ul fenomen care se vede la Antena 1 și AntenaPLAY, aduce o nouă premieră – primul joc inspirat de un reality show!
Antena 1 anunță lansarea primului joc inspirat de un reality show: Insula Iubirii – Jocul Tentațiilor. Aplicația este disponibilă atât pentru utilizatorii Android, cât și iOS.
Începând de astăzi, în magazinele digitale Android și iOS este disponibil Jocul Insula Iubirii – Jocul Tentațiilor. Fiecare utilizator își poate alege dacă vrea să intre în pielea unui membru din cuplu sau a unei ispite, iar apoi să trăiască fiecare etapă din show – de la discuțiile matinale, la date-uri și ceremonii ale focului.
Citește și: Insula Iubirii, 18 august 2025. Marius și Oana Monea, seară fierbinte. Ce s-a întâmplat la bonfire și la date
Fiecare personaj va avea caracteristici specifice, pe care utilizatorii le vor putea descoperi, de-a lungul întregii experiențe care cuprinde mai multe zile și acțiuni. Exact ca-n emisiune, la final, cel care a trecut prin tot jocul, va avea de ales cum va pleca acasă. Dacă a făcut parte din cuplu, va decide dacă vrea să-și continue relația cu care a început sau dacă alege să-și încerce viitorul cu o ispită. De cealaltă parte, cei care au fost ispite, vor decide dacă vor să încheie jocul într-o relație cu potențialul partener din cuplu.
Despre această premieră, Mihai Ioniță, CEO Antena Group declară: ”Insula Iubirii este un fenomen care a depășit, de mult, granițele televiziunii, iar dovadă stau cifrele din mediul online, campaniile care au fost inspirate din elementele diferențiatorii ale emisiunii și oamenii care s-au implicat în discuții despre acest sezon. Tocmai din acest motiv, ne-am dorit să le oferim o nouă surpriză – un joc disponibil la orice moment al zilei, prin care fanii formatului să se poată bucura de toate trăirile și deciziile luate de concurenți. Abia așteptăm să vedem feedback-ul utilizatorilor”.
Citește și: Insula Iubirii, 18 august 2025. Doar doi concurenți au fost aleși la un date special. Ella și Maria, schimb de replici acide
Jocul Insula Iubirii, șansa de a ieși din cotidian și de a testa emoția show-ului filmat în Thailanda, în propria casă, este de astăzi disponibil în Android și iOS. Emisiunea continuă în fiecare luni, marți și miercuri, la Antena 1 și pe AntenaPLAY.Insula Iubirii, 18 august 2025. Marius și Oana Monea, seară fierbinte. Ce s-a întâmplat la bonfire și la date...