Antena Căutare
Home Insula Iubirii Stiri Antena 1 lansează primul joc inspirat de un show: Insula Iubirii – Jocul Tentațiilor. Aplicația, disponibilă pentru Android și iOS

Antena 1 lansează primul joc inspirat de un show: Insula Iubirii – Jocul Tentațiilor. Aplicația, disponibilă pentru Android și iOS

Show-ul devenit subiect de discuție pentru o țară întreagă. Formatul care face ca serile de luni, marți și miercuri să fie destinate întâlnirii cu prietenii și comentatului fiecărei faze fierbinți.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Marti, 19 August 2025, 10:28 | Actualizat Marti, 19 August 2025, 10:31
Antena 1 lansează primul joc inspirat de un show: Insula Iubirii – Jocul Tentațiilor. Aplicația, disponibilă pentru Android și iOS | antena 1

Motivul pentru cafeaua de dimineață se bea alături de colegi, la o discuție interesantă despre ce au mai făcut favoriții lor. Insula Iubirii, show-ul fenomen care se vede la Antena 1 și AntenaPLAY, aduce o nouă premieră – primul joc inspirat de un reality show!

Antena 1 anunță lansarea primului joc inspirat de un reality show: Insula Iubirii – Jocul Tentațiilor. Aplicația este disponibilă atât pentru utilizatorii Android, cât și iOS.

Începând de astăzi, în magazinele digitale Android și iOS este disponibil Jocul Insula Iubirii – Jocul Tentațiilor. Fiecare utilizator își poate alege dacă vrea să intre în pielea unui membru din cuplu sau a unei ispite, iar apoi să trăiască fiecare etapă din show – de la discuțiile matinale, la date-uri și ceremonii ale focului.

Citește și: Insula Iubirii, 18 august 2025. Marius și Oana Monea, seară fierbinte. Ce s-a întâmplat la bonfire și la date

Articolul continuă după reclamă

Fiecare personaj va avea caracteristici specifice, pe care utilizatorii le vor putea descoperi, de-a lungul întregii experiențe care cuprinde mai multe zile și acțiuni. Exact ca-n emisiune, la final, cel care a trecut prin tot jocul, va avea de ales cum va pleca acasă. Dacă a făcut parte din cuplu, va decide dacă vrea să-și continue relația cu care a început sau dacă alege să-și încerce viitorul cu o ispită. De cealaltă parte, cei care au fost ispite, vor decide dacă vor să încheie jocul într-o relație cu potențialul partener din cuplu.

Despre această premieră, Mihai Ioniță, CEO Antena Group declară: ”Insula Iubirii este un fenomen care a depășit, de mult, granițele televiziunii, iar dovadă stau cifrele din mediul online, campaniile care au fost inspirate din elementele diferențiatorii ale emisiunii și oamenii care s-au implicat în discuții despre acest sezon. Tocmai din acest motiv, ne-am dorit să le oferim o nouă surpriză – un joc disponibil la orice moment al zilei, prin care fanii formatului să se poată bucura de toate trăirile și deciziile luate de concurenți. Abia așteptăm să vedem feedback-ul utilizatorilor”.

Citește și: Insula Iubirii, 18 august 2025. Doar doi concurenți au fost aleși la un date special. Ella și Maria, schimb de replici acide

Jocul Insula Iubirii, șansa de a ieși din cotidian și de a testa emoția show-ului filmat în Thailanda, în propria casă, este de astăzi disponibil în Android și iOS. Emisiunea continuă în fiecare luni, marți și miercuri, la Antena 1 și pe AntenaPLAY.

Insula Iubirii, 18 august 2025. Marius și Oana Monea, seară fierbinte. Ce s-a întâmplat la bonfire și la date...
Înapoi la Homepage
AS.ro Ce avere pot avea surorile de origine română care au devenit celebre în SUA! Una din ele şi-a supărat părinţii Ce avere pot avea surorile de origine română care au devenit celebre în SUA! Una din ele şi-a supărat părinţii
Observatornews.ro Un francez şi-a uitat copiii într-o benzinărie din Italia. Conducea liniştit, când a fost sunat de poliţişti Un francez şi-a uitat copiii într-o benzinărie din Italia. Conducea liniştit, când a fost sunat de poliţişti

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Comentarii


În AntenaPLAY ai comedie la superlativ! Filmul românesc Transilvanian Ninja e diponibil acum
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 În AntenaPLAY ai comedie la superlativ! Filmul românesc Transilvanian Ninja e diponibil acum
Videoclipul zilei
Începe nebunia, începe Asia Express! Noul sezon se vede din 7 septembrie, pe Antena 1 și în AntenaPLAY
Video recomandate
Jurnal de călătorie - Asia Express | Drumul Eroilor, ep. 3. Irina Fodor, detalii din culise: Este cel mai răcoros sezon
Jurnal de călătorie - Asia Express | Drumul Eroilor, ep. 3. Irina Fodor, detalii din culise: Este cel mai răcoros sezon Joi, 14.08.2025, 00:21
Mireasa sezonul 12, 18 august 2025. Prima petrecere a fost deschisă de Bella Santiago Mireasa sezonul 12, 18 august 2025. Prima petrecere a fost deschisă de Bella Santiago Luni, 18.08.2025, 15:38 Cu ochii pe Insulă, sezonul 1, 18 august 2025. Despre evoluția dintr-o relație. Ce se întâmplă când nu mai există echilibru într-un cuplu Cu ochii pe Insulă, sezonul 1, 18 august 2025. Despre evoluția dintr-o relație. Ce se întâmplă când nu mai există echilibru într-un cuplu Luni, 18.08.2025, 19:00 Insula iubirii Sezonul 9, 18 august 2025. Noapte plină de flirt și momente pasionale între Oana Monea și Marius Avram Insula iubirii Sezonul 9, 18 august 2025. Noapte plină de flirt și momente pasionale între Oana Monea și Marius Avram Luni, 18.08.2025, 23:00
Mai multe
Citește și
Insula Iubirii, 18 august 2025. Marius și Oana Monea, seară fierbinte. Ce s-a întâmplat la bonfire și la date
Insula Iubirii, 18 august 2025. Marius și Oana Monea, seară fierbinte. Ce s-a întâmplat la bonfire și la date
Sportul la care Kate Middleton îl învinge pe Prințul William. Prințesa de Wales este competitivă chiar și în familie
Sportul la care Kate Middleton îl învinge pe Prințul William. Prințesa de Wales este competitivă chiar și în... Catine.ro
Insula Iubirii, 18 august 2025. Ella și Teo au petrecut noaptea împreună și au uitat de camerele de filmat! Ce s-a întâmplat
Insula Iubirii, 18 august 2025. Ella și Teo au petrecut noaptea împreună și au uitat de camerele de filmat! Ce...
Serenay Sarikaya și Mert Demir au zburat separat în vacanța spre Franța. Ce se întâmplă între cei doi
Serenay Sarikaya și Mert Demir au zburat separat în vacanța spre Franța. Ce se întâmplă între cei doi Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Păcatul de neiertat al lui Trump: alegătorii au tolerat multe, dar există o limită pe care nu o vor trece
Păcatul de neiertat al lui Trump: alegătorii au tolerat multe, dar există o limită pe care nu o vor trece Libertatea.ro
Putin nu a făcut vreo concesie lui Donald Trump. Emisarul președintelui SUA a înțeles pe dos ce a vorbit la Kremlin și îl umilește pe liderul american. Dezvăluiri de ultimă oră
Putin nu a făcut vreo concesie lui Donald Trump. Emisarul președintelui SUA a înțeles pe dos ce a vorbit la... Ziare.com
Anunțul lui Ilie Năstase, după lovitura uriașă dată de Ion Țiriac în România: „Asta e important!”
Anunțul lui Ilie Năstase, după lovitura uriașă dată de Ion Țiriac în România: „Asta e important!” AntenaSport
Primul mesaj transmis de Justin Timberlake după ce a dezvăluit că a fost diagnosticat cu boala Lyme, într-o formă „debilitantă”. FOTO
Primul mesaj transmis de Justin Timberlake după ce a dezvăluit că a fost diagnosticat cu boala Lyme, într-o... Elle
Georgiana Lobonț a fost luată în brațe și aruncată în piscină la un eveniment, în timp ce cântă: ”Îmi pare îndrăgostit domnul”. Cum a reacționat artista | FOTO
Georgiana Lobonț a fost luată în brațe și aruncată în piscină la un eveniment, în timp ce cântă: ”Îmi... Spynews.ro
De ce s-a îmbrăcat în alb Mihaela Rădulescu la înmormântarea lui Felix Baumgartner: Care este semnificaţia spirituală ascunsă a acestei culori – GALERIE FOTO
De ce s-a îmbrăcat în alb Mihaela Rădulescu la înmormântarea lui Felix Baumgartner: Care este semnificaţia... BZI
Felix Baumgartner, dovada supremă de iubire! Ce i-a lăsat moștenire Mihaelei Rădulescu
Felix Baumgartner, dovada supremă de iubire! Ce i-a lăsat moștenire Mihaelei Rădulescu BZI
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Macrou în stil spaniol. Rețeta rapidă și foarte gustoasă
Macrou în stil spaniol. Rețeta rapidă și foarte gustoasă HelloTaste.ro
Sfârșit teribil pentru un fotomodel celebru, la câteva luni după nuntă. Mergea spre casă când un elan i-a intrat prin parbriz
Sfârșit teribil pentru un fotomodel celebru, la câteva luni după nuntă. Mergea spre casă când un elan i-a... Antena3.ro
Ce a cauzat „anul fără vară” în 1816. Milioane de oameni au murit din cauza schimbărilor globale
Ce a cauzat „anul fără vară” în 1816. Milioane de oameni au murit din cauza schimbărilor globale useit
Horoscopul zilei de 11 august 2025. Capricornii vor fi mai sociabili. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 11 august 2025. Capricornii vor fi mai sociabili. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Strategia care umple litoralul: românilor le place unde e „ca la bulgari”
Strategia care umple litoralul: românilor le place unde e „ca la bulgari” Jurnalul
Doliu la Hollywood. Terence Stamp, actorul din Superman, a încetat din viață la 87 de ani
Doliu la Hollywood. Terence Stamp, actorul din Superman, a încetat din viață la 87 de ani Kudika
Prioritate pe Drum Național – regula care încurcă șoferii. Ce trebuie să știi în 2025
Prioritate pe Drum Național – regula care încurcă șoferii. Ce trebuie să știi în 2025 Playtech
Vești teribile despre Nina Iliescu! Cum se simte după moartea soțului, Ion Iliescu
Vești teribile despre Nina Iliescu! Cum se simte după moartea soțului, Ion Iliescu Redactia.ro
Tragedie în drum spre Thassos. 3 morţi după ce un TIR a intrat cu 100 km/h în 2 maşini, la bariera de taxare
Tragedie în drum spre Thassos. 3 morţi după ce un TIR a intrat cu 100 km/h în 2 maşini, la bariera de taxare Observator
Ce vitamine nu se iau împreună. Vitamina A în doze mari poate reduce efectele vitaminei D
Ce vitamine nu se iau împreună. Vitamina A în doze mari poate reduce efectele vitaminei D MediCOOL
Tartă cu jeleu de zmeură și cremă de fistic. Desert fin și delicios
Tartă cu jeleu de zmeură și cremă de fistic. Desert fin și delicios HelloTaste
Mădălina Ghenea, imagini hot în plină vară! Fosta iubită a lui Grigor Dimitrov s-a afişat în costum de baie
Mădălina Ghenea, imagini hot în plină vară! Fosta iubită a lui Grigor Dimitrov s-a afişat în costum de baie ProSport
O femeie a comandat un set de oale de pe Temu, dar mare i-a fost mirarea când a deschis coletul, acasă. Ce a primit, de fapt
O femeie a comandat un set de oale de pe Temu, dar mare i-a fost mirarea când a deschis coletul, acasă. Ce a... Gandul
Zguduitor! Parapanta lui Felix Baumgartner s-ar fi oprit brusc, în zbor! Cine a încasat 500 de milioane de euro
Zguduitor! Parapanta lui Felix Baumgartner s-ar fi oprit brusc, în zbor! Cine a încasat 500 de milioane de euro CanCan
Cinci alimente care ajută lactația. Cum să te hrănești ca proaspătă mămică, potrivit specialiștilor
Cinci alimente care ajută lactația. Cum să te hrănești ca proaspătă mămică, potrivit specialiștilor DeParinti
Kelly Clarkson își schimbă prioritățile în carieră după moartea fulgerătoare a fostului soț: „A fost o perioadă epuizantă”
Kelly Clarkson își schimbă prioritățile în carieră după moartea fulgerătoare a fostului soț: „A fost o... ZUTV
Cum schimbă Google căutările. Compania a dezvăluit noul Web Guide
Cum schimbă Google căutările. Compania a dezvăluit noul Web Guide UseIT
Chiar și orezul se poate strica. Iată semnele că trebuie să îl arunci
Chiar și orezul se poate strica. Iată semnele că trebuie să îl arunci Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x