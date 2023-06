Cine este Ispita Deni Mariș de la Insula Iubirii sezonul 7. Ce afacere are tânăra și cu ce se ocupă

Deni Mariș are 25 de ani și a absolvit Facultatea de Științe Economice. În prezent, aceasta este antreprenoare și model și spune că a decis să participe la emisiunea Insula Iubirii sezonul 7 atât pentru șansa de-a interacționa cu tipologii diferite de oameni, cât și pentru notorietate. Ispita spune că își dorește să îi ajute pe cei veniți la acest reality show să se descopere mai bine.

Ce trebuie să știe publicul despre ispita Deni Mariș de la Insula Iubirii sezonul 7

Deși are doar 25 de ani, Deni Mariș de la Insula Iubirii sezonul 7 se poate mândri cu o afacere de succes. Aceasta are un business (deține un magazin online de lenjerie intimă) și este un model de catwalk. Totuși, deși are motive să fie mândră de realizările sale până la această vârstă, tânăra dorește să își depășească limitele, așa că a acceptat provocarea de-a fi ispită la emisiunea Insula Iubirii sezonul 7, de la Antena 1.

Spune despre ea că este o femeie inteligentă, care poate susține fără probleme orice tip de conversație. Nu a înșelat niciodată și se consideră o femeie romantică.

Ca ispită, Deni Mariș a dezvăluit și ce „strategie” a pregătit pentru Insula Iubirii sezonul 7. Mai exact, fotomodelul a mărturisit faptul că ar aștepta să vină el către ea, ar dezvolta mai întâi o relație de prietenie, ar fi confidentă și abia apoi ar face pași spre el. Este atrasă de bărbații inteligenți și nu ar spune „nu” unei relații care să înceapă la Insula Iubirii.

Așadat, Deni Mariș nu exclude posibilitatea de-a depăși rolul de ispită și să își găsească un partener potrivit în emisiune. Deschisă la noi experiențe și gata să interacționeze cu oameni cu tipologii diverse, tânăra este pregătită să își exerseze latura senzuală și să descopere chiar și cele mai adânci „secrete” ale concurenților care au decis să participe la emisiunea Insula iubirii sezonul 7, de la Antena 1.

Despre Insula Iubirii sezonul 7, show disponibil pe Antena 1 și AntenaPLAY

Pornind de la premisa #cineiubeştenulasă şi aparent pline de încredere, cinci noi cupluri au luat decizia vieţii lor şi au decis să se supună celui mai dur test al relaţiei, în cel de-al şaptelea sezon Insula Iubirii, pornind într-o călătorie unică, plină de provocări şi tentaţii.

Noul sezon Insula Iubirii le va aduce telespectatorilor o mulţime de surprize. Noi poveşti de viaţă, noi reguli, noi locaţii, noi ispite şi multe provocări sunt doar câteva dintre ingredientele celui mai nou sezon Insula Iubirii. Două resorturi exclusiviste din Phuket, cea mai mare insula din Thailanda, îi vor găzdui pe cei care vor trebui să decidă dacă lasă loc tentaţiei să le distrugă relaţia, la Insula Iubirii.

Ce concluzii vor trage noii concurenţi după experienţa de 21 de zile departe unul de celălalt, dar aproape de cele mai seducătoare ispite, telespectatorii vor putea afla urmărind cel mai nou sezon Insula Iubirii, din 22 iunie, în fiecare joi şi vineri, la Antena 1.

Sezonul 7 din Insula Iubirii are premiera pe 22 şi 23 iunie și va putea fi urmărit pe Antena 1 și AntenaPLAY.