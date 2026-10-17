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Claudia de la Insula Iubirii, mărturisire neașteptată despre ispita Eduard. Ce a recunoscut și de ce a izbucnit în lacrimi

Claudia a mărturisit un detaliu neașteptat despre ispita Eduard. Tot în ediția din 17 octombrie 2026, tânăra a izbucnit în lacrimi. Descoperă care a fost motivul, de fapt.

Ana Maria Autor: Ana Maria
Publicat: Sambata, 17 Octombrie 2026, 20:25 | Actualizat Sambata, 17 Octombrie 2026, 20:35
Descoperă ce s-a aflat în ediția din 17 octombrie 2026 a emisiunii Insula Iubirii | Antena 1
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În ediția din 17 octombrie 2026 a emisiunii Insula Iubirii, show din programul TV al Antenei 1, Claudia Ion a surprins la testimonial cu o confesiune complet neașteptată despre ispita Eduard. Mai mult decât atât, aceasta a scos la iveală detalii dureroase și a izbucnit chiar în lacrimi, într-o discuție cu Bianca Iotu. Descoperă mai jos tot ce s-a întâmplat.

Claudia de la Insula Iubirii, mărturisire neașteptată despre ispita Eduard. Ce a recunoscut în fața camerelor: „În fiecare zi”. De ce a izbucnit în lacrimi

Noi detalii au ieșit la iveală în ediția din 17 octombrie 2026 a emisiunii Insula Iubirii. În ultimele ediții s-a putut observa faptul că ispita Eduard este extrem de atentă cu Claudia Ion. Acsst lucru a fost confirmat chiar de către concurentă, atunci când a spus că apreciată la tânăr faptul că mereu îi pune mâncare deoparte, ca să aibă pentru când se trezește.

Într-o dimineață, aceasta a fost drăguță și i-a oferit cafeaua ei: „Ia zi, domnul pilot. Vrei? Ia-o tu, că mai fac una. Ia-o tu”.

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„Eu nu fumez, nu beau în general așa, știi? Dar cafeaua pentru mine e ceva important”, a explicat tânăra la testimonial, care a spus că apreciază la Eduard faptul că iubește cafeaua.

Tot în această ediție, iubita lui Ionuț a făcut o confesiune dureroasă.

„Eu, în momentul de față, consider că singură aș fi mult mai bine singură decât cu Remy. În sfârșit pot să spun lucrul ăsta. Și nu știu, uite, chiar nu mă simt responsabilă nici pentru Remy sau sentimentele lui. El s-a gândit, de câte ori m-a înșelat?”, a spus Bianca, punând-o pe gânduri pe Claudia Ion.

„Noi două avem aceeași poveste, dar suntem atât de diferite în același timp. Îmi pare rău că mi s-a întâmplat ce mi s-a întâmplat înainte să vin aici”, a spus Claudia, cu lacrimi în ochi.

„E o lecție și tu singurică trebuie să își găsești puterea. Meriți să fii iubită și meriți să fii apreciată, amândouă merităm o persoană care să ne aleagă doar pe noi”, a mai completat Bianca, încercând să o consoleze.

Insula Iubirii sezonul 10 se difuzează în fiecare zi de VINERI, de la ora 20:30, dar și SÂMBĂTĂ, de la ora 20:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY.

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