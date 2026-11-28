Claudia și Ionuț Mocăniță s-au reîntâlnit la ultimul bonfire de la Insula Iubirii. Cei doi au vorbit despre sentimentele lor, iar Claudia a făcut o mărturisire neașteptată.

Revedere tensionată pentru Claudia și Ionuț Mocăniță, la finalul experienței de la Insula Iubirii. După o perioadă lungă petrecută departe unul de celălalt, cei doi s-au aflat din nou față în față, în cadrul ultimei ceremonii a focului.

Claudia și Ionuț Mocăniță, revedere dureroasă la Insula Iubirii. Declarația care a schimbat totul: „Simt că nu te mai iubesc”

Claudia și Ionuț Mocăniță au ajuns față în față la ultimul bonfire de la Insula Iubirii. După trei ani de relație, cei doi au avut parte de o discuție sinceră despre sentimentele lor și despre felul în care s-a schimbat povestea lor de iubire.

Prezentatorul le-a spus că această experiență le-a scos la iveală sentimentele și i-a făcut să ia decizii importante pentru viitorul lor.

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A venit apoi momentul în care Claudia și Ionuț au trebuit să răspundă la întrebarea decisivă: dacă vor să părăsească Insula Iubirii împreună sau separat.

Înainte de a afla decizia lor, Radu Vâlcan i-a întrebat cum își amintesc prima seară petrecută în Thailanda. Ionuț Mocăniță a povestit că, la începutul experienței, îi era greu să își imagineze cum va fi să stea departe de femeia alături de care își petrecuse ultimii trei ani.

La rândul ei, Claudia a dezvăluit că avea mare încredere în relația lor și credea că nimic nu îi poate despărți.

„Eu mă gândeam că avem cea mai perfectă iubire și cea mai frumoasă relație din lume și că nu are cum să ne despartă vreodată ceva”, a spus Claudia.

Claudia i-a mărturisit lui Ionuț că nu îl mai iubește

Claudia spune că ea credea că sentimentele dintre ei sunt reciproce și că relația lor este una bazată pe iubire.

Întrebată de Radu Vâlcan dacă mai gândește la fel, Claudia a oferit un răspuns clar. Aceasta a spus că, în timp, a înțeles ce simte Ionuț și că, în opinia ei, acesta nu o mai iubește de mai bine de un an.

„Păi eu nu… Acum știu ce simt eu și știu și ce simte Ionuț de un an și ceva, de când nu mă mai iubește”, a declarat Claudia.

Ionuț Mocăniță a vrut să afle și ce sentimente mai are concurenta pentru ei. Răspunsul a venit fără ocolișuri.

„Simt că nu te mai iubesc nici eu. Doar că ție ți-a trecut iubirea acum un an și ceva, spre deosebire de mine, dar aia e...”, i-a spus Claudia.

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