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Claudia și ispita Eduard discută despre ce se va întâmpla după Insula Iubirii. Ce planuri au făcut cei doi

Claudia Ion și Eduard Vlădescu se apropie din ce în ce mai mult. Iată despre ce discută cei doi și ce planuri își fac după participarea la Insula Iubirii.

Autor: Maria Petricu
Publicat: Vineri, 06 Noiembrie 2026, 21:41 | Actualizat Vineri, 06 Noiembrie 2026, 21:40
Ce planuri și-au făcut Claudia și Eduard | Antena 1
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Claudia Ion este sigură că Ionuț Mocăniță va renunța la colier înaintea ei. Deși au intrat la Insula Iubirii cu sentimentul că au relația perfectă, cei doi și-au dat seama pe parcurs că sunt departe de adevăr.

În timp ce Mocăniță s-a apropiat de ispita Andrușca, în vila fetelor, Claudia s-a apropiat de ispita Eduard.

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Ce planuri și-a făcut Claudia după Insula Iubirii

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Bianca îi spune Claudiei să renunțe la colier și să plece de pe insulă, iar tânăra vede acest lucru ca pe o oportunitate să discute cu ispita Eduard despre ceea ce ar putea să se întâmple odată cu terminarea emisiunii.

„Cum să nu ai tu treabă?” îl întreabă Claudia pe Eduard, semn că decizia ei de a rupe relația cu Ionuț depinde și de ispita masculină.

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Întrebată cum este Eduard, Claudia a răspuns: „E foarte drăguț. Dar acum nu vom ști dacă el este așa și acasă. Nu cu mine neapărat. Așa, în general.”

„Poate nici eu nu sunt așa acasă. Poate acasă sunt mai sălbatică, știu eu?!” continuă Claudia.

„Tu-ți dai seama că eu plec de aici de pe insulă”, îi spune ea ispitei. „Acasă e acasă, nu mai e aici! Și e valabil pentru amândoi.”

„Îmi dau seama. Îmi dau seama și cu cine vreau să pleci”, răspunde Eduard. „Eu vreau să fie insula și acasă.”

„Vrei să faci Insula Iubirii sezonul 11?” îl întreabă ea.

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La testimoniale, Claudia a readus în discuție faptul că ea a mărturisit de la început că Eduard este genul ei de bărbat.

Claudia și Eduard continuă discuțiile despre ei, vorbind despre primul moment în care s-au văzut. Ispita masculină mărturisește că a fost cucerit de concurentă încă din prima clipă.

Totodată, și ispita masculină simte că Claudia îi oferă mai multă atenție și este mult mai apropiată decât era la început. Eduard consideră că și concurenta este mai pregătită acum să își asume sentimentele pentru el.

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colaj claudia și eduard punându-i ghirlandă claudiei
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„Era clar că s-a apropiat mai tare după date-ul în club. I-a plăcut și foarte mult, s-a simțit foarte bine din toate punctele de vedere, de la felul în care m-am comportat eu și automat era mai către mine. Clar mi-am dat seama că-i place poate la fel de mult ca mie”, a spus și Eduard.

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