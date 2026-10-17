Cum a reacționat Remi când a văzut imaginile intime dintre Bianca și ispita Narcis, la Insula Iubirii. Ce a spus de față cu toți

Descoperă ce reacție a avut Remi atunci când a văzut imaginile intime dintre Bianca și ispita Narcis, la Insula Iubirii, în ediția din 17 octombrie 2026.

Concurenții au mers la o ceremonie a focului și acesta a fost momentul în care s-a putut vedea ce reacții a avut Remi atunci când a văzut imaginile intime cu Bianca Iotu și ispita Narcis. Descoperă totul în rândurile de mai jo, din ediția din 17 octombrie 2026 a emisiunii Insula Iubirii, show din programul TV al Antenei 1.

Cum a reacționat Remi când a văzut imaginile intime dintre Bianca și ispita Narcis, la Insula Iubirii. Ce a spus în fața celorlalți concurenți

În ediția din 17 octombrie 2026 a emisiunii Insula Iubirii, concurenții au mers la o ceremonie a focului ce a adus imagini neașteptate.

„Urmează o ceremonie a focului cel puțin interesantă, cel puțin pentru unul dintre voi. Astăzi, în vila voastră, s-a prins flacăra ispitei. Băieți, v-am spus de atâtea pri că insula este surprinzătoare, adevărul poate să rănească. Dar să accepți adevărul, asta înseamnă forță interioară. Voi, pentru că vă vede o țară întreagă, dați dovadă de mult curaj”, a anunțat Radu Vâlcan.

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După ce i-a ținut puțin în suspans, îndrăgitul prezentator a anunțat că flacăra ispitei s-a aprins, în această ediție, pentru Remi.

„Aș vrea să privești cu multă atenție, cu bărbație și să vorbim după”, a spus Radu Vâlcan.

Tableta s-a aprins și au început să fie difuzate imagini cu interacțiunile dintre Bianca Iotu și ispita Narcis. De la primele interacțiuni la dans și până la apropierile mai sexy, Remi a văzut totul. Lucrurile au devenit și mai surprinzătoare pentru concurent atunci când Radu Vâlcan a prezentat pe tabletă filmări cu momentul în care Bianca Iotu s-a apropiat atât de tare de ispita Narcis Bujor atât de tare pe plajă, încât cei doi ulterior s-au retras în dormitor și au petrecut o noapte fierbinte împreună.

În tot acest timp, Remi a privit atent și extrem de surprins filmările difuzate în ediția din 17 octombrie 2026 a emisiunii Insula Iubirii.

Ceilalți concurenți au privit și ei imaginile și au fost extrem de uimiți de cele întâmplate. Remi a privit rănit, semn că cele descoperite l-au afectat destul de mult din punct de vedere al orgoliului.

„A făcut și ea ce am făcut și ea, doar că la mine nu a fost filmat”, a fost reacția destul de ironică a tânărului.

Descoperă întreaga reacție a tânărului în clipul video de mai sus din ediția din 17 ocotmbrie 2026 a emisiunii Insula Iubirii.

Insula Iubirii sezonul 10 se difuzează în fiecare zi de VINERI, de la ora 20:30, dar și SÂMBĂTĂ, de la ora 20:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY.