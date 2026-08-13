Cerasela de la Insula Iubirii și-a refăcut viața după despărțirea de Rareș. Fosta concurentă a devenit mamă.

Cum arată astăzi Cerasela de la Insula Iubirii 2022. A devenit mămică și are o viață fericită. | antena 1

Cerasela Nicoleta Iacob și Rareș au format unul dintre cuplurile care au atras atenția în sezonul 6 al emisiunii Insula Iubirii, difuzat în 2022.

Cum arată astăzi Cerasela de la Insula Iubirii 2022

Cei doi au intrat în competiție după aproximativ doi ani de relație, convinși că experiența din Thailanda îi va ajuta să afle cât de puternică este legătura dintre ei.

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Deși au încheiat aventura din emisiune împreună, lucrurile s-au schimbat după revenirea în România. Experiențele trăite în Thailanda i-au făcut să privească relația cu alți ochi, iar încercările de a-și continua povestea nu au avut rezultatul dorit. La scurt timp după întoarcerea acasă, cei doi au ales să meargă pe drumuri diferite.

Rareș a povestit ulterior că nu a renunțat imediat la relație și că, pentru câteva luni, a încercat să repare lucrurile dintre ei. În cele din urmă, și-a dat seama că eforturile sale nu mai puteau schimba situația.

„Am lucrat la relația cu Cerasela cât am putut. Când lucrezi și nu mai vezi rezultatul, încerci să construiești o casă și lucrezi, lucrezi, dar nu mai vezi acel acoperiș niciodată, trebuie să te oprești din construcție”, explica fostul concurent la vremea respectivă.

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După despărțire, Cerasela a preferat să păstreze discreția în ceea ce privește viața sa personală. La mai bine de doi ani de la separarea de Rareș, fosta concurentă a dezvăluit că și-a găsit liniștea alături de un alt bărbat, a cărui identitate a ales să nu o facă publică.

„Cerasela este Nico și Nico este liniștită și fericită într-o relație serioasă și sănătoasă ce a venit când nu se aștepta. Nu vreau să dau multe detalii, de data asta vreau să fie totul doar pentru mine, el și apropiați. Important este că sunt bine și stabilă emoțional”, spunea ea.

Ce relație are Cerasela în prezent

Povestea de dragoste a început într-un mod neașteptat. Cei doi s-au cunoscut prin intermediul rețelelor de socializare, mai exact printr-o pagină dedicată unei săli de sport. Pasiunea comună pentru fitness a fost cea care i-a apropiat, arată acest site.

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„Ne-a unit Instagramul, mai exact o pagină a unei săli de sport. Ne-a unit pasiunea noastră comună: sala. Nu are importanță timpul sau de când, ci faptul că am simțit ce nu am mai simțit de mult”, povestea Cerasela.

Relația a evoluat firesc, iar fosta concurentă a explicat că sinceritatea și naturalețea au stat la baza legăturii lor. Fiecare știa ce își dorește, iar comunicarea dintre ei a venit fără efort.

Între timp, viața Ceraselei a intrat într-o nouă etapă. Fosta concurentă de la Insula Iubirii a devenit mamă pentru prima dată, aducând pe lume o fetiță. Ea a împărtășit vestea cu urmăritorii săi prin intermediul unor imagini publicate pe Instagram, marcând astfel începutul unui nou capitol personal.