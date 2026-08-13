Rețeta acestor pulpe de pui cu sos cremos de crème fraîche, aromat cu tarhon și ienupăr este inspirată din bucătăria franceză, în care carnea rumenită este gătită într-un sos fin, aromat cu vin alb, tarhon și boabe de ienupăr.

Pulpele de pui sunt potrivite pentru această rețetă deoarece au suficientă grăsime și țesut conjunctiv pentru a rămâne fragede în timpul gătirii | Shutterstock/AI

Pulpele de pui sunt potrivite pentru această rețetă deoarece au suficientă grăsime și țesut conjunctiv pentru a rămâne fragede în timpul gătirii. Rumenirea lor înainte de adăugarea lichidelor este importantă: pielea capătă o crustă aurie, iar în tigaie rămân particule caramelizate care contribuie la gustul sosului. După rumenire, puiul se gătește lent în vin alb și supă de pui, iar lichidul se îmbogățește treptat cu aromele ingredientelor.

Un element important al acestei rețete este crème fraîche, care oferă sosului textura cremoasă și gustul ușor acrișor specific. Spre deosebire de smântâna obișnuită, crème fraîche are o textură densă și se comportă foarte bine în sosurile calde. Adaug-o spre finalul preparării, când puiul este deja aproape complet gătit, pentru a păstra textura fină a sosului.

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Tarhonul completează foarte bine carnea de pui și produsele lactate. Folosește tarhon proaspăt dacă ai la dispoziție, deoarece aroma lui este mai intensă și mai proaspătă. Îl poți adăuga în două etape: o parte în timpul gătirii, pentru a parfuma sosul, iar restul la final, pentru un gust mai pronunțat.

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Boabele de ienupăr trebuie folosite cu măsură. Au o aromă intensă, ușor rășinoasă, care se potrivește foarte bine cu carnea de pui și vinul alb, dar dacă pui prea multe pot domina întregul preparat. Zdrobește-le ușor înainte de a le adăuga în tigaie, astfel încât să-și elibereze aroma în sos. Îndepărtează-le înainte de servire.

Vinul alb sec ajută la echilibrarea sosului și aduce o notă ușor acidă care contrabalansează crème fraîche. Dacă alegi un vin pentru gătit, folosește unul sec, cu gust plăcut, deoarece aroma lui se va regăsi în sos. Supa de pui completează lichidul și oferă preparatului mai multă profunzime.

Pulpe de pui cu sos cremos de crème fraîche - Ingrediente

800 g pulpe de pui cu os și piele

2 linguri făină

1 lingură ulei de măsline

30 g unt

1 ceapă mică

2 căței de usturoi

8 boabe de ienupăr

2 linguri tarhon proaspăt tocat

150 ml vin alb sec

250 ml supă de pui

150 g crème fraîche

1 linguriță sare

½ linguriță piper negru proaspăt măcinat

1 lingură pătrunjel verde tocat, pentru servire.

Rețeta pulpelor de pui cu sos cremos de crème fraîche - Mod de preparare

Șterge bine pulpele de pui cu prosoape de hârtie. Îndepărtează excesul de grăsime, dar păstrează pielea, deoarece aceasta se va rumeni și va contribui la gustul preparatului.

Zdrobește ușor boabele de ienupăr cu partea lată a unui cuțit. Nu le măcina complet, ci doar crapă-le pentru a permite aromelor să se elibereze în timpul gătirii. Toacă fin ceapa, zdrobește usturoiul și pregătește tarhonul.

Amestecă făina cu sarea și piperul într-o farfurie întinsă. Tăvălește pulpele prin făina condimentată și scutură-le bine pentru a îndepărta surplusul. Păstrează doar un strat foarte subțire de făină pe suprafața cărnii.

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Iată cum prepari pulpe de pui cu sos cremos de crème fraîche

Încălzește o tigaie largă, suficient de încăpătoare pentru toate pulpele. Adaugă uleiul de măsline și untul și lasă-le să se încingă la foc mediu. Așază pulpele cu pielea în jos și rumenește-le timp de 6-8 minute, fără să le întorci prea des.

Lasă pielea să intre bine în contact cu tigaia pentru a obține o crustă aurie și uniformă. Când pielea este bine rumenită, întoarce pulpele și gătește-le încă 3-4 minute pe partea opusă. Scoate-le pe o farfurie și păstrează tigaia pe foc.

Îndepărtează o parte din grăsimea rămasă, dacă este în exces, dar păstrează aproximativ 1-2 linguri în tigaie. Adaugă ceapa și gătește-o 3-4 minute, până când se înmoaie și devine ușor translucidă.

Pune usturoiul și boabele de ienupăr zdrobite și amestecă timp de aproximativ 30 de secunde. Nu lăsa usturoiul să se rumenească prea tare, deoarece poate deveni amar.

Toarnă vinul alb sec și ridică ușor focul. Răzuiește fundul tigăii cu o spatulă de lemn pentru a desprinde toate particulele rumenite. Lasă vinul să fiarbă 2-3 minute, până când volumul lichidului scade ușor și alcoolul se evaporă.

Adaugă supa de pui și o lingură de tarhon proaspăt tocat. Amestecă bine, apoi pune pulpele înapoi în tigaie, cu pielea orientată în sus. Lichidul trebuie să ajungă aproximativ până la jumătatea pulpelor, nu să le acopere complet.

Acoperă tigaia parțial și lasă pulpele să fiarbă la foc mic timp de aproximativ 15-20 de minute. Întoarce-le o singură dată dacă este necesar, dar încearcă să păstrezi pielea deasupra în ultima parte a gătirii.

Verifică puiul înainte de a continua. Carnea trebuie să fie fragedă și complet gătită, iar temperatura internă trebuie să ajungă la cel puțin 74°C. Scoate pulpele din tigaie și păstrează-le acoperite lejer.

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Prepară sosul

Lasă lichidul din tigaie să fiarbă încă 2-3 minute, astfel încât să se concentreze aromele.

Redu focul la minimum și adaugă 150 g crème fraîche. Amestecă încet cu sosul din tigaie până când obții o compoziție omogenă și cremoasă. Nu fierbe agresiv sosul după adăugarea crème fraîche, deoarece temperatura ridicată îi poate modifica textura.

Pune pulpele înapoi în tigaie și lasă-le să se încălzească în sos timp de 2-3 minute. Toarnă sosul în jurul cărnii, dar evită să acoperi complet pielea rumenită dacă vrei să păstrezi textura crocantă.

Gustă sosul și mai adaugă sare sau piper dacă este necesar. Dacă sosul este prea gros, subțiază-l cu 1-2 linguri de supă de pui caldă. Dacă este prea lichid, lasă-l câteva minute la foc foarte mic până când ajunge la consistența dorită.

Presară restul de tarhon proaspăt și pătrunjelul tocat chiar înainte de servire. Scoate boabele de ienupăr din sos înainte de a pune preparatul pe masă.

Servește delicioasele pulpe de pui cu sos cremos de crème fraîche, aromat cu tarhon și ienupăr cât sunt calde, alături de piure de cartofi, cartofi copți, orez simplu sau paste. Pune suficient sos peste garnitură pentru a beneficia de combinația dintre crème fraîche, vin alb, tarhon și aromele dezvoltate în timpul rumenirii puiului.