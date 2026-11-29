Nattasha și Lorenzo au trăit unul dintre cele mai emoționante momente de la Insula Iubirii 2026. După 21 de zile în care au stat departe unul de celălalt, cei doi s-au reîntâlnit, iar Lorenzo a cerut-o de soție pe iubita lui.

Acum, Nattasha a arătat inelul de logodnă pe care îl poartă, iar declarațiile de iubire făcute de cei doi arată cât de mult a însemnat pentru ei experiența din Thailanda.

Cum arată inelul de logodnă al Nattashei de la Insula Iubirii

Povestea de dragoste dintre Nattasha Black și Lorenzo a avut parte de un moment special la finalul celor 21 de zile petrecute în Thailanda. La revederea de pe plajă, emoțiile au fost uriașe, iar Lorenzo a decis să facă pasul cel mare și să o ceară de soție pe femeia pe care o iubește. După difuzarea momentului, Nattasha a făcut publică o imagine cu inelul de logodnă pe care îl poartă.

Inelul are o piatră centrală, înconjurată de detalii delicate, iar pe verigă sunt montate mai multe pietre de dimensiuni mici. Imaginea cu bijuteria vine după ce telespectatorii Antena 1 au urmărit unul dintre cele mai romantice momente ale sezonului.

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Ce declarații de dragoste și-au făcut Nattasha și Lorenzo la Insula Iubirii

Revederea celor doi a fost plină de lacrimi, îmbrățișări și declarații de iubire. După săptămânile în care a stat departe de Lorenzo, Nattasha a mărturisit că toate sentimentele de tristețe au dispărut în momentul în care l-a strâns din nou în brațe.

„Orice dor, orice durere, orice tristețe, orice gând pentru mine au dispărut. M-am simțit liniștită, pentru că el e liniștea mea”, a declarat Nattasha Black.

De cealaltă parte, Lorenzo a recunoscut că experiența din Thailanda l-a făcut să realizeze cât de importantă este relația cu Nattasha și că își dorește să își petreacă viața alături de ea: „Ea e persoana cu care vreau să petrec tot restul vieții mele”, a mărturisit Lorenzo la Insula Iubirii. Nattasha a vorbit și despre cât de mult este dispusă să sacrifice pentru iubirea lor. Concurenta a recunoscut că ar putea renunța inclusiv la meseria sa pentru a fi alături de bărbatul iubit. Lorenzo i-a transmis însă că nu este nevoie să renunțe la nimic pentru el.

Cei doi au încheiat experiența Insula Iubirii logodiți, după o cerere în căsătorie care a emoționat atât concurenții, cât și telespectatorii Antena 1.