Prima săptămână din decembrie aduce temperaturi mai scăzute decât cele obișnuite pentru această perioadă.

Potrivit celei mai recente prognoze ANM, frigul se va resimți în toate regiunile României, însă în anumite zone temperaturile vor fi considerabil mai mici decât normalul perioadei. Iată cum va fi vremea în săptămâna 30 noiembrie – 6 decembrie 2026.

Prognoza meteo pentru săptămâna 30 noiembrie – 6 decembrie 2026. Unde va fi cel mai frig

Luna decembrie începe cu vreme rece în România. Potrivit estimărilor publicate de Administrația Națională de Meteorologie, temperaturile medii vor fi sub valorile obișnuite pentru această perioadă în întreaga țară. Cele mai importante abateri de temperatură sunt așteptate în extremitatea sudică și sud-estică a României, unde vremea va fi mai rece decât în mod normal pentru începutul lunii decembrie.

Frigul va fi prezent și în celelalte regiuni, iar temperaturile negative din timpul nopților vor accentua senzația de iarnă.

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Săptămâna aduce și două zile importante pentru români: 30 noiembrie, când este sărbătorit Sfântul Andrei, și 1 Decembrie, Ziua Națională a României. Cei care plănuiesc să participe la evenimentele organizate cu ocazia Zilei Naționale trebuie să țină cont de temperaturile scăzute, în special în primele ore ale dimineții și seara.

Unde sunt așteptate precipitații în prima săptămână din decembrie

În privința precipitațiilor, meteorologii estimează cantități mai mici decât cele normale pentru această perioadă, în cea mai mare parte a țării. Deficitul de precipitații va fi mai accentuat în jumătatea vestică a României. Totuși, acest lucru nu exclude apariția unor episoade de ninsoare, mai ales în condițiile în care temperaturile vor fi scăzute.

Cum va fi vremea după 6 decembrie

Vremea rece ar urma să continue și în săptămâna 7–13 decembrie. Potrivit ANM, temperaturile medii vor rămâne sub cele normale în toate regiunile, cu abateri mai importante în zonele extracarpatice.

În schimb, precipitațiile sunt estimate să revină la valori apropiate de cele obișnuite pentru această perioadă. O schimbare este posibilă în a doua jumătate a lunii decembrie, când temperaturile ar urma să se apropie treptat de normalul perioadei în mai multe regiuni ale țării.