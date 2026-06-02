Cum arată mormântul Teodorei Marcu de la Insula Iubirii, la un an după ce a fost ucisă! Detaliul ce atrage atenția trecătorilor

S-a aflat cum arată mormântul Teodorei Marcu de la Insula Iubirii sezonul 6, la un an de la decesul ei. Imagini cu locul de veci al tinerei care a fost împușcată de Robert Lupu, chiar pe stradă.

Publicat: Marti, 02 Iunie 2026, 10:47 | Actualizat Marti, 02 Iunie 2026, 13:55
A trecut un an de la decesul Teodorei Marcu, fosta concurentă de la Insula Iubirii sezonul 6 și au apărut imagini cu locul de veci al tinerei. Descoperă cum arată azi mormântul acesteia și al copilului său nenăscut, la un an de când aceasta a fost împușcată de Robert Lupu pe o stradă din Cosmopolis.

În data de 31 mai 2025, Teodora Marcu era cu fiica sa pe stradă atunci când Robert Lupu le-a urmărit și, când s-a apropiat suficient de mult, a scos o armă și a împușcat-o pe fosta concurentă de la Insula Iubirii sezonul 6 de patru ori. Tânăra a murit și, odată cu ea, și copilul pe care îl avea în pântece. Medicii care s-au deplasat la fața locului nu au mi putut face nimic, căci rănile au fost fatale. Deși avea un ordin de protecție împotriva lui Robert Lupu, cel care făcuse o obsesie pentru ea, acest lucru nu a împiedicat tragedia.

Astăzi, la un an de la tragedie, au apărut imagini cu mormântul Teodorei Marcu de la Insula Iubirii sezonul 6. Locul de veci al acesteia se afla în satul ei natal, acolo unde familia a realizat un cavou impresionant din marmură de culoare albă, cu un înger ce ține crucea în mâini. Locul este acoperit de numeroase buchete de flori, semn că durerea familiei este în continuare la fel de fie.

Un detaliu ce a atras atenția trecătorilor sunt chiar mesajele gravate pe elementele din marmură: „Ochii tăi pun cerul între ghilimele”, „Un înger cu aripile crescute înăuntru”, „O floare culeasă de acasă rămâne veșnic parfumul în inimile noastre”, au informat în exclusivitate cei de la wowbiz.ro, unde poți găsi și imaginile cu mormântul Teodorei Marcu de la Insula Iubirii sezonul 6. Printre celelalte cruci, cavoul Teodorei Marcu iese imediat în evidență nu doar prin aspect și dmimensiune, ci mai ales prin păturile de flori ce stau mărturie a durerii familiei.

