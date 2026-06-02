DRAGOSTEA POARTĂ PANTOFII ROŞII. SHERO a ajuns la Londra

Dragostea nu înseamnă violență, iar tăcerea costă vieți. Acesta este mesajul puternic pe care Alessandra Stoicescu l-a dus dincolo de granițele României, la Londra, odată cu cel de-al treilea eveniment SHERO și primul organizat în afara țării, după edițiile din București și Timișoara.

Redacție a1.ro
Publicat: Marti, 02 Iunie 2026, 14:31 | Actualizat Marti, 02 Iunie 2026, 14:32
Londra a devenit scena unui eveniment profund emoționant, în care zeci de femei au transmis un îndemn pe care nu îl mai pot ignora nici cei care privesc din depărtare. Un flash mob care a oprit timpul pe treptele muzeului Victoria & Albert. Zeci de femei îmbrăcate în alb și purtând pantofi roșii au apărut tăcut și hotărât. A fost un moment de solidaritate, de memorie și de curaj.

De acolo, participantele s-au îndreptat spre Institutul Cultural Român din Londra, unde a avut loc SHERO Talk, primul eveniment de acest fel organizat în afara României.

Femei, lideri, oficiali și susținători au vorbit despre realitatea violenței domestice, dar mai ales despre responsabilitatea de a nu rămâne indiferenți.

Pe scenă a urcat și Laura Popescu, ambasadoarea României în Regatul Unit, cu un mesaj care a rămas în mintea tuturor: „Uneori, diferența dintre tăcere și protecție începe prin simplul fapt că cineva observă. Cineva întreabă și nu privește în altă parte. Și poate că acesta este, în esență, unul dintre mesajele cele mai puternice ale simbolului pantofilor roșii. Nu doar memoria celor care nu mai pot vorbi, ci și responsabilitatea celor care încă nu pot acționa.”

Adina Topor, președinte al Asociației Românilor din Poliția Metropolitană din Londra, a explicat cum funcționează în Marea Britanie procesul de raportare și cercetare a cazurilor de violență în familie, un sistem centrat pe istoricul agresiv al autorului, nu doar pe incidentul izolat.

Un model pe care SHERO își propune să îl transforme în realitate și în România, prin Registrul Agresorilor.

,,Vrem să existe un registru al agresorilor în România şi modelul este cel britanic, Claire Law, după Claire care a murit, pentru că nu a ştiut că partenerul ei de viaţă este un agresor. Asta poate i-ar fi salvat viaţa. Pe de altă parte, trebuie să existe o schimbare de mentalitate, atunci când o femeie, atunci când un om vine să ceară ajutorul la autorităţi, noi le revictimizăm cerându-i să retrăiască şi să aducă dovezi, pentru că noi, cumva, ne gândim cum să nu fie acuzat pe nedrept un agresor. Dar haideţi să ne gândim de acum înainte cum salvăm o persoană care trece prin agresiune şi care vine la autorităţi să caute o scăpare, să caute ajutor. Să nu ne mai gândim la cel care este agresor, ci mai mult la cel care cere ajutor", a spus Alessandra Stoicescu.

Pentru că schimbarea reală nu vine doar din legi, ci și din mentalități. „Trebuie să redefinim ce înseamnă respectul, relațiile și limitele pentru generațiile viitoare”, a punctat Monica Ferro, director al Agenției ONU pentru Sănătate Reproductivă (UNFPA) la Londra.

Este un proces care începe devreme și continuă prin fiecare alegere pe care o facem ca societate.

Alessandra Stoicescu a pornit mișcarea SHERO din convingerea că nicio femeie nu trebuie să îndure în tăcere.

Londra a dovedit că mesajul depășește orice graniță. Pentru că violența nu are granițe. Dar nici curajul. Un pas înainte într-o luptă care nu aparține unei singure țări, ci tuturor.

Iar atunci când o voce se ridică, alte sute prind putere.

Mulțumiri sponsorilor care au făcut posibil acest eveniment: AnimaWings, Up to Your Door, Osborne Law, Evenimente Caritabile UK, Deli Twist, R-Media și Adrian Pascu - Allegorical Studio.

Mișcarea SHERO continuă!

