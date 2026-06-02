Mireasa, sezon 13. Doamna Melinda a clacat! Ce a putut să spună despre Daniela, după ce fata s-a despărțit de fiul ei

Doamna Melinda a clacat după despărțirea Danielei de fiul ei. Aceasta nu s-a mai putut abține și a avut o discuție serioasă cu Darius. Iată ce a putut să spună despre concurentă.

Publicat: Marti, 02 Iunie 2026, 14:58 | Actualizat Marti, 02 Iunie 2026, 15:28
Tensiunile dintre doamna Melinda și Daniela nu au ajuns la final. Despărțirea fetei de Darius a stârnit o mulțime de reacții în casa Mireasa: Meciul Iubirii. Mama concurentului a fost extrem de afectată de separarea celor doi, dar și de atitudinea acesteia.

Pe fondul acestor supărări, femeia i-a spus Danielei tot ce o deranjează. Mai mult, aceasta a ținut să aibă o discuție serioasă și cu fiul ei. Doamna Melinda și-a stăpânit cu greu lacrimile în fața lui Darius.

Nu o mai suport! Nu mai suport nici să o văd! Dacă aș putea să plec... Tu mă înțelegi că nu ma pot să o văd nici în fața ochilor? Nu mai pot, Darius! Înțelege că nu te-a iubit niciodată. Eu trăiesc cu ea în casă. Mereu a avut aere de superioritate cu mine orice încercam să vorbesc. Numai lucruri urâte despre tine, nimic bun!

Ți-ai irosit timpul cu ea! Nu sunt bine psihic. Și-a bătut joc de tine și îmi doresc ca Dumnezeu să-i întoarcă înapoi”, a evidențiat femeia.

Daniela și doamna Melinda, replici tăioase în emisia live de la Mireasa: Meciul Iubirii

Conflictul dintre cele două a continuat și în emisia live de la Mireasa: Meciul Iubirii de marți, 2 iunie 2026. Doamna Melinda i-a adresat replici tăioase fetei, însă nici Daniela nu s-a lăsat mai prejos.

„Eu așa ceva, până la vârsta asta, nu am văzut! Am încercat mereu să fiu alături de ea, dar nu pot să înțeleg comportamentul ei. (...) Orice am spus nu a fost niciodată de acord cu mine. Eu cu ea, sincer, nu... Oricum nu am fost apropiate, pentru că și-a dorit mereu spațiu și i-am oferit. Timpul va decide. Dacă ei hotărăsc să fie împreună nu am nimic împotrivă. Încerc să mă detașez cât de mult pot!”, a mai zis mama lui Darius.

„Doamna Melinda în acest moment este foarte supărată și o înțeleg. Spune niște cuvinte și sunt foarte grele. Merg pe ideea că este într-o perioadă urâtă din viața ei”, a precizat și Daniela în direct la Mireasa: Meciul Iubirii.

„Am plâns pentru că îți vedeam gesturile, iar Darius fugea după tine. Ăsta e un comportament de îndrăgostită? Nu am plâns pentru că v-ați despărțit, nici nu știam. Unde este iubirea? Se vede că îți bați joc de el! Așa ceva la trei luni? Am văzut eu, nu mă interesează ce spune el! Am ochi și am văzut! (...) Eu nu-mi doresc așa ceva lângă băiatul meu! Nu cred că te-am jignit vreodată sau m-am comportat urât. Așa ceva nu pot să accept!”, a mai scos în evidență doamna Melinda.

Mireasa: Meciul Iubirii se vede de luni până vineri, de la 14:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY. Cele mai neașteptate momente din casa show-ului matrimonial pot fi vizionate și pe canalul de YouTube.

