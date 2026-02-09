Diferența de vârstă uluitoare dintre Marius Moise de la Insula Iubirii și actuala lui iubită. "Ne-am mutat deja împreună"

Marius Moise, fostul concurent de la Insula Iubirii, se bucură de o relație minunată alături de noua lui iubită.

Marius Moise iubește din nou și chiar are planuri de viitor serioase cu iubita lui. | Antena 1

Marius Moise a participat la Insula Iubirii în sezonul 7 alături de iubita lui de atunci, Bianca Giurcă. Cei doi au mers în Thailanda la cel mai incendiar show pentru a-și testa iubirea.

Cei doi s-au despărțit ulterior, ajungând să meargă pe drumuri separate. Bianca și-a refăcut viața imediat, după ce a cunoscut un alt bărbat, iar Marius a început și el o nouă relație. Din păcate, se pare că relația pe care a avut-o atunci nu a ținut decât câteva luni din cauza distanței.

Diferența de vârstă dintre Marius Moise și noua lui iubită

Marius trăiește acum o frumoasă poveste de dragoste alături de noua parteneră, femeia alături de care și-a găsit fericirea.

Articolul continuă după reclamă

Citește și: Insula Iubirii, sezon 7. Marius Moise, imagine înduioșătoare alături de fiica lui. Cât de frumoasă este Anya

”Da, am avut o relație anul trecut, de câteva luni. Ne-am despărțit din cauza distanței, iar acum sunt cu altcineva de câteva luni și ne-am mutat și împreună. Suntem bine, ca la început. Este frumos”, a spus Marius Moise pentru Spynews.

Marius Moise a mai povestit că între el și iubita lui e o diferență de vârstă destul de mare, el având 35 de ani, iar partenera lui 23 de ani.

Cu toate acestea, diferența de vârstă dintre ei nu stă în calea fericirii lor și cei doi se înțeleg foarte bine.

”Există o diferență de vârstă între noi de 15 ani. De obicei, o diferență de vârstă atât de mare poate crea probleme la un moment dat, dar, deocamdată, lucrurile sunt bune între noi. Ne bucurăm din plin de prezent și de noi doi. Nu știm ce ne rezervă viitorul, însă lucrurile sunt frumoase la noi și ne bucurăm de relația aceasta”, a mai zis el.

Citește și: Marius Moise s-a filmat alături de iubita lui, Anda. Cum arată cea care l-a învățat să iubească din nou

Înainte de relația pe care a avut-o cu Bianca Giurcă, Marius a avut o altă relație din care are acum o fetiță în vârstă de 11 ani. Se pare că fostul concurent de la Insula Iubirii deja le-a făcut cunoștință celor mai importante fete din viața lui. El a mai spus că își dorește ca de această dată să își întemeieze o familie și poate chiar să devină din nou tată.

”Fata vine la mine când are chef, în weekenduri, pentru că este la școală în București și stă la mama ei. Ea și noua mea iubită se înțeleg bine. Mi-aș dori să fie ultima iubită de-a mea pe care o cunoaște. Chiar mi-aș dori să mă căsătoresc, ar fi cazul și pentru mine, ar fi frumos să ajungem acolo. Cine nu își dorește să fie lângă o persoană pe care o iubește, cu care să își întemeieze o familie, să aibă un copil? Îmi doresc la fel, să rămână lucrurile bune și să ajungem acolo”, a mai zis el.

Se pare că experiența de la Insula Iubirii l-a ajutat pe Marius, făcându-l să înțeleagă ce fel de femeie își dorește, de fapt, în viața lui.

Citește și: Cât de mare a crescut și cum arată acum fiica lui Marius Moise, fostul concurent Insula Iubirii sezonul 7