Iustina și Cornel de la Insula Iubirii, blocați în Dubai, în contextul războiului din Iran: „Se aud bombe din depărtare”

Iustina și Cornel de la Insula Iubirii sunt în Dubai, iar zborul lor către România programat pentru 3 martie a fost anulat pe fondul situației de securitate din regiune.

Iustina a postat un videoclip pe rețelele sociale pentru a anunța că ea și Cornel sunt bine, însă nu vor putea pleca din Dubai la data stabilită. Fosta concurentă de la Insula Iubirii a mai spus că a auzit bombe din depărtare

Iustina și Cornel de la Insula Iubirii, blocați în Dubai: „Se aud bombe din depărtare. Mă ia panica”. Ce a transmis tânăra însărcinată

„Suntem bine. Aici în Dubai în momentul de față nu sunt probleme, doar în Abu Dhabi. Ne rugăm să se rezolve și acolo situația cât mai repede. Din ce am înțeles spațiul aerian sa închis în Dubai și Abu Dhabi. Noi aveam zborul spre România pe data de 3, însă compania cu care trebuia să ajungem în România și-a suspendat activitatea până pe data de 7. Acum o să vedem cum o să ajungem acasă. Ne rugăm să fie totul bine, acasă o să ajungem noi cumva”, a spus Iustina pe rețelele sociale.

„Se aud bombe din depărtare, dar bombele respective cu siguranță sunt în Abu Dhabi și nu aici. Din ce am înțeles, ei au și scut aerian și bombele nu ar trebui să ajungă aici. Dar mă ia panica. Doamne ajută!”, a mai spus soția lui Cornel.

Ministrul Apărării israelian, Israel Katz, a anunţat că a lansat un „atac preventiv” asupra Iranului, sâmbătă dimineaţa. Preşedintele SUA, Donald Trump, a postat un videoclip pentru a confirma că SUA a fost implicată în atacul asupra Iranului. Iranul a ripostat trăgând rachete către Israel, dar şi către bazele americane din zonă.

Actualul conflict din Orientul Mijlociu este un "moment istoric plin de provocări", a declarat, pentru CNN, un oficial de rang înalt din Emiratele Arabe Unite. "Partea noastră este să lucrăm împreună cu Statele Unite și cu vecini precum Iranul pentru a asigura stabilitatea și securitatea regiunii, dar este clar că de această dată am eșuat”, a declarat Anwar Gargash, consilierul președintelui Emiratelor Arabe Unite pentru la CNN.

"Suntem extrem de consternați și condamnăm extinderea acestui conflict de către Iran pentru a include vecinii dar cred că, în același timp, cu toții înțelegem că regiunea trebuie să fie cruțată de o confruntare militară de dimensiuni pe care nu le înțelegem pe deplin", a adăugat Gargash, potrivit observatornews.ro.

