Cât de mare a crescut și cum arată acum fiica lui Marius Moise, fostul concurent Insula Iubirii sezonul 7

Marius Moise, concurentul din sezonul 7 Insula Iubirii, se poate considera un bărbat împlinit.

Publicat: Miercuri, 03 Septembrie 2025, 14:33 | Actualizat Joi, 04 Septembrie 2025, 10:56
Marius Moise a postat recent pe contul lui de Instagram o imagine adorabilă cu fiica lui, Anya, care le-a atras atenția fanilor emisiunii. | Antena 1

Fostul concurent Insula Iubirii sezonul 7 pare că și-a pus viața în ordine la doi ani după ce a participat la emisiune și se bucură acum de o relație frumoasă cu iubita lui, dar și de prezența fiicei sale Anya în viața lui.

Cât de mare a crescut fiica lui Marius Moise, fostul concurent Insula Iubirii sezonul 7

Marius Moise a postat recent pe contul lui de Instagram o imagine adorabilă cu fiica lui, Anya, care le-a atras atenția fanilor emisiunii.

Atunci când a participat la Insula Iubirii sezonul 7 și era într-o relație cu Bianca Giurca, el a povestit că are o fetiță dintr-o relație anterioară cu care Bianca se înțelegea foarte bine.

La Insula Iubirii, cei doi au venit în cuplu, dar pe parcursul celor 21 zile, Marius a căzut în ispită, formând un cuplu cu ispita Oana Monea.

Bianca a văzut imaginile dureroase cu iubitul ei și au decis să nu mai plece împreună acasă. La bonfire-ul final, deși spera să plece cu Oana Monea, Marius a aflat atunci că ispita feminină doar își făcuse rolul și că nu avea, de fapt, sentimente pentru el, ci doar a vrut să scoată la iveală comportamentul lui.

Marius și Bianca au plecat despărțiți de la Insula Iubirii, iar relația lor s-a destrămat. De atunci, fiecare dintre ei și-a refăcut viața.

Marius iubește din nou, având acum o nouă parteneră cu care se mândrește. Este vorba de iubita lui, Anda.

În vara anului 2024, Marius Moise a postat pentru prima dată o fotografie în online prin care a dat de înțeles că este într-o nouă relație.

Fostul concurent de la Insula Iubirii sezonul 7 a stârnit la vremea respectivă o mulțime de curiozități pentru că în imagine nu i se vedea chipul partenerei, ci doar mâna ei.

Pentru că mulți au început să creadă că este vorba despre Bianca Giurcă, fosta lui iubită alături de care a participat la emisiune, Marius a decis să mai posteze o fotografie prin care oamenii să își dea seama că este vorba despre o altă parteneră, dar fără să îi arate chipul nici de această dată. El a ales o imagine în care oamenii să poată observa numele ei inscripționat pe colierul său.

După ce a postat și un video pe TikTok cu Anda cu care a făcut o provocare de cuplu în urmă cu mai multe luni, Marius a șters între timp video-ul.

Fanii au speculat imediat că el și Anda s-ar fi despărțit, acesta fiind și motivul pentru care el a postat recent imagini din vacanță doar cu fiica lui.

