Antena Căutare
Home Insula Iubirii Stiri Primele declarații ale Simonei Butură de la Insula Iubirii sezonul 8, după cererea în căsătorie. Ce detalii a scos la iveală

Primele declarații ale Simonei Butură de la Insula Iubirii sezonul 8, după cererea în căsătorie. Ce detalii a scos la iveală

Simona Butură, fosta concurentă de la Insula Iubirii sezonul 8, a avut parte de o surpriză de proporții din partea iubitului ei. Tânăra a fost cerută în căsătorie la Paris, după doar câteva luni de relație. Iată cu cine a complotat bărbatul pentru a organiza marele eveniment.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Marti, 24 Februarie 2026, 13:16 | Actualizat Marti, 24 Februarie 2026, 14:07
Galerie
Simona Butură, fosta concurentă de la Insula Iubirii sezonul 8, a avut parte de o surpriză de proporții din partea iubitului ei | Instagram

Simona Butură a avut parte de un moment unic în vacanța din Franța. Mădălin, iubitul acesteia, a decis să-i ofere inelul de logodnă. Primele poze cu cererea în căsătorie nu au întârziat să apară de pe rețelele sociale.

Un lucru este cert, fosta concurentă de la Insula Iubirii sezonul 8 radiază de fericire de când a primit marea întrebare. Deși formează un cuplu doar de câteva luni, Simona Butură și partenerul său nu s-au temut să facă pasul cel mare.

Prima reacție a Simonei Butură de la Insula Iubirii sezonul 8, după ce a fost cerută în căsătorie

Tânăra nu se aștepta ca iubitul ei să facă marele pas în vacanța din Paris. Așadar, gestul acestuia a luat-o prin surprindere. Mădălin a reușit să-i readucă zâmbetul pe față și încrederea în bărbați.

Articolul continuă după reclamă

„A fost un moment extrem de emoționant pentru mine. Nu m-am așteptat exact atunci, deși simțeam că relația noastră evoluează frumos și natural. Totul s-a întâmplat la Paris, pe malul Senei, într-un cadru de poveste și, sincer, m-a copleșit emoția. A fost unul dintre acele momente pe care le visezi, dar când le trăiești parcă nu-ți vine să crezi că sunt reale”, a dezvăluit fosta concurentă de la Insula Iubirii sezon 8, potrivit spynews.ro.

Citește și: Mărturii copleșitoare! Simona Butură, fosta concurentă de la Insula Iubirii, a fost lovită cu pietre de un vecin. Ce s-a întâmplat

De asemenea, Simona Butură a fost luată prin surprindere și de frumoasa bijuterie pe care acum o poartă pe deget. Se pare că tânărul a avut grijă să aleagă un inel pe gustul partenerei sale.

„Inelul este absolut superb și chiar mă reprezintă: simplu, elegant și foarte fin, exact cum îmi place mie. Se vede că mă cunoaște foarte bine și că a pus suflet în alegerea lui”, a mai adăugat tânăra.

Cine l-a ajutat pe iubitul Simonei Butură să organizeze cererea în căsătorie

Mai mult, Mădălin nu a organizat cererea în căsătorie singur, ci a avut câțiva „complici”. Cei care au știut de surpriză au fost nașii lor și mama fostei concurente de la Insula Iubirii sezonul 8. Aceștia l-au ajutat pe tânăr cu sfaturi și recomandări.

Citește și: Simona Butură, imagini de pe patul de spital. Fosta concurentă Insula Iubirii a trecut prin 2 intervenții estetice

„De cererea în căsătorie au știut nașii noștri și mama mea; cred că a pregătit totul cu multă atenție. A fost genul de surpriză sinceră, din inimă. Sunt foarte fericită și recunoscătoare pentru tot ce trăiesc acum. Simt că este începutul unei etape foarte frumoase din viața noastră”, a mai completat Simona Butură, conform sursei citate mai sus.

Simona Butură, fosta concurentă de la Insula Iubirii sezon 8, mai îndrăgostită ca niciodată de logodnicul ei

Simona Butură este mai îndrăgostită ca niciodată de logodnicul ei. După cererea în căsătorie, fosta concurentă de la Insula Iubirii sezonul a publicat mai multe fotografii cu bărbatul care a cucerit-o alături de o descrierea emoționantă.

Colaj cu Simona Butură și partenerul ei
+8
Mai multe fotografii

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Simona Butură, fosta concurentă de la Insula Iubirii sezonul 8, a fost cerută în căsătorie la Paris. Cum a surprins-o pa...
Înapoi la Homepage
AS.ro Afacerea cu care a înregistrat profit milionarul celebru, după ce şi-a înşelat soţia cu prietena acesteia! Afacerea cu care a înregistrat profit milionarul celebru, după ce şi-a înşelat soţia cu prietena acesteia!
Observatornews.ro Momentul când un adolescent de 17 ani din Cluj este lovit de autobuz. Era pe trotinetă și avea căști Momentul când un adolescent de 17 ani din Cluj este lovit de autobuz. Era pe trotinetă și avea căști
Antena 3 Adriana Bahmuţeanu face acuzaţii grave în dosarul de proxenetism în salonul de masaj erotic lângă care locuiește Adriana Bahmuţeanu face acuzaţii grave în dosarul de proxenetism în salonul de masaj erotic lângă care locuiește

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Comentarii


Filmul Căsătoria e disponibil acum în AntenaPLAY. Vezi producția cu Mihai Bendeac, Vlad Drăgulin & Liviu Pintileasa în rolurile principale.
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Filmul Căsătoria e disponibil acum în AntenaPLAY. Vezi producția cu Mihai Bendeac, Vlad Drăgulin & Liviu Pintileasa în rolurile principale.
Videoclipul zilei
Din 9 ianuarie, concurenții intră în cea mai grea provocare a vieții lor. Foame, strategii, alianțe și trădări, toate duc spre un singur câștigător: SURVIVOR!
Citește și
Simona Butură, fosta concurentă de la Insula Iubirii sezonul 8, a fost cerută în căsătorie la Paris. Cum a surprins-o partenerul
Simona Butură, fosta concurentă de la Insula Iubirii sezonul 8, a fost cerută în căsătorie la Paris. Cum a...
Mesaje de Dragobete 2026 pentru iubit. Cele mai frumoase declarații de dragoste
Mesaje de Dragobete 2026 pentru iubit. Cele mai frumoase declarații de dragoste Catine.ro
Cerasela Iacob de la Insula Iubirii sezonul 6 este însărcinată! Prima imagine cu burtica de gravidă. Cine e partenerul ei
Cerasela Iacob de la Insula Iubirii sezonul 6 este însărcinată! Prima imagine cu burtica de gravidă. Cine e...
Başak Gümülcinelioğlu revine pe micile ecrane la 4 luni de când a devenit mămică pentru prima oară. Unde va putea fi urmărită
Başak Gümülcinelioğlu revine pe micile ecrane la 4 luni de când a devenit mămică pentru prima oară. Unde va... Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Pavlo Matiușa, scriitor înrolat voluntar pe front pentru a apăra Ucraina: „Fericirea e posibilă în război. Am simțit-o când mi-am revăzut copiii, soția, mama, când am aflat că fratele meu e în viață”
Pavlo Matiușa, scriitor înrolat voluntar pe front pentru a apăra Ucraina: „Fericirea e posibilă în război. Am... Libertatea.ro
Laurențiu Reghecampf și Corina Caciuc se pregătesc de marele eveniment: „Lucrurile trebuie făcute la timpul lor”
Laurențiu Reghecampf și Corina Caciuc se pregătesc de marele eveniment: „Lucrurile trebuie făcute la timpul lor” AntenaSport
Ce planuri ambițioase de afaceri are Alessia Năstase, fiica lui Ilie și a Amaliei Năstase. Tânăra își dorește succes pe plan internațional: „Ne-am decis...„
Ce planuri ambițioase de afaceri are Alessia Năstase, fiica lui Ilie și a Amaliei Năstase. Tânăra își... Elle
Dana Badea a recunoscut! Costel Biju a fost bărbatul vieții ei! Cum a reacționat „Regele TikTok-ului” atunci când a auzit
Dana Badea a recunoscut! Costel Biju a fost bărbatul vieții ei! Cum a reacționat „Regele TikTok-ului” atunci... Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Salată de cartofi cu ceapă roșie și maioneză vegetală, pentru o masă de post
Salată de cartofi cu ceapă roșie și maioneză vegetală, pentru o masă de post HelloTaste.ro
Tragedie pe Baikal: Un microbuz cu turiști străini s-a scufundat sub gheață, în timp ce traversa cel mai adânc lac din lume
Tragedie pe Baikal: Un microbuz cu turiști străini s-a scufundat sub gheață, în timp ce traversa cel mai adânc... Antena3.ro
Aplicația Anului pe iPhone. Cum funcționează Tiimo și la ce ajută
Aplicația Anului pe iPhone. Cum funcționează Tiimo și la ce ajută useit
Ministrul Muncii le dă o veste proastă pensionarilor: Vor pierde 340 de lei!
Ministrul Muncii le dă o veste proastă pensionarilor: Vor pierde 340 de lei! BZI
44.000 de burse tăiate de la studenți și niciun ban în plus pentru profesori
44.000 de burse tăiate de la studenți și niciun ban în plus pentru profesori Jurnalul
Zodia Capricorn în 2026: 10 schimbări în dragoste pentru care trebuie să îți pregătești sufletul
Zodia Capricorn în 2026: 10 schimbări în dragoste pentru care trebuie să îți pregătești sufletul Kudika
Lista completă a pensionarilor care primesc majorări. Cine încasează bani în plus și cum se aplică noile reguli
Lista completă a pensionarilor care primesc majorări. Cine încasează bani în plus și cum se aplică noile reguli Redactia.ro
O primărie din Iași ar putea fi scoasă la vânzare pentru recuperarea unui prejudiciu de 1.2 milioane de euro
O primărie din Iași ar putea fi scoasă la vânzare pentru recuperarea unui prejudiciu de 1.2 milioane de euro Observator
Uleiul de porumb: beneficii, proprietăți și efecte adverse
Uleiul de porumb: beneficii, proprietăți și efecte adverse MediCOOL
Penne cu pui și ciuperci în sos cremos. Un preparat simplu și hrănitor
Penne cu pui și ciuperci în sos cremos. Un preparat simplu și hrănitor HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Copilul aruncă în jurul său cu obiecte? Iată care este explicația
Copilul aruncă în jurul său cu obiecte? Iată care este explicația DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Apple renunță la o tradiție importantă pentru următorul eveniment de lansare. Ce se va întâmpla în doar câteva săptămâni
Apple renunță la o tradiție importantă pentru următorul eveniment de lansare. Ce se va întâmpla în doar... UseIT
Cușcuș cu ciuperci sotate și mazăre. Rețetă simplă pentru un prânz savuros, de post
Cușcuș cu ciuperci sotate și mazăre. Rețetă simplă pentru un prânz savuros, de post Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x