Primele declarații ale Simonei Butură de la Insula Iubirii sezonul 8, după cererea în căsătorie. Ce detalii a scos la iveală

Simona Butură, fosta concurentă de la Insula Iubirii sezonul 8, a avut parte de o surpriză de proporții din partea iubitului ei. Tânăra a fost cerută în căsătorie la Paris, după doar câteva luni de relație. Iată cu cine a complotat bărbatul pentru a organiza marele eveniment.

Simona Butură, fosta concurentă de la Insula Iubirii sezonul 8, a avut parte de o surpriză de proporții din partea iubitului ei | Instagram

Simona Butură a avut parte de un moment unic în vacanța din Franța. Mădălin, iubitul acesteia, a decis să-i ofere inelul de logodnă. Primele poze cu cererea în căsătorie nu au întârziat să apară de pe rețelele sociale.

Un lucru este cert, fosta concurentă de la Insula Iubirii sezonul 8 radiază de fericire de când a primit marea întrebare. Deși formează un cuplu doar de câteva luni, Simona Butură și partenerul său nu s-au temut să facă pasul cel mare.

Prima reacție a Simonei Butură de la Insula Iubirii sezonul 8, după ce a fost cerută în căsătorie

Tânăra nu se aștepta ca iubitul ei să facă marele pas în vacanța din Paris. Așadar, gestul acestuia a luat-o prin surprindere. Mădălin a reușit să-i readucă zâmbetul pe față și încrederea în bărbați.

Articolul continuă după reclamă

„A fost un moment extrem de emoționant pentru mine. Nu m-am așteptat exact atunci, deși simțeam că relația noastră evoluează frumos și natural. Totul s-a întâmplat la Paris, pe malul Senei, într-un cadru de poveste și, sincer, m-a copleșit emoția. A fost unul dintre acele momente pe care le visezi, dar când le trăiești parcă nu-ți vine să crezi că sunt reale”, a dezvăluit fosta concurentă de la Insula Iubirii sezon 8, potrivit spynews.ro.

Citește și: Mărturii copleșitoare! Simona Butură, fosta concurentă de la Insula Iubirii, a fost lovită cu pietre de un vecin. Ce s-a întâmplat

De asemenea, Simona Butură a fost luată prin surprindere și de frumoasa bijuterie pe care acum o poartă pe deget. Se pare că tânărul a avut grijă să aleagă un inel pe gustul partenerei sale.

„Inelul este absolut superb și chiar mă reprezintă: simplu, elegant și foarte fin, exact cum îmi place mie. Se vede că mă cunoaște foarte bine și că a pus suflet în alegerea lui”, a mai adăugat tânăra.

Cine l-a ajutat pe iubitul Simonei Butură să organizeze cererea în căsătorie

Mai mult, Mădălin nu a organizat cererea în căsătorie singur, ci a avut câțiva „complici”. Cei care au știut de surpriză au fost nașii lor și mama fostei concurente de la Insula Iubirii sezonul 8. Aceștia l-au ajutat pe tânăr cu sfaturi și recomandări.

Citește și: Simona Butură, imagini de pe patul de spital. Fosta concurentă Insula Iubirii a trecut prin 2 intervenții estetice

„De cererea în căsătorie au știut nașii noștri și mama mea; cred că a pregătit totul cu multă atenție. A fost genul de surpriză sinceră, din inimă. Sunt foarte fericită și recunoscătoare pentru tot ce trăiesc acum. Simt că este începutul unei etape foarte frumoase din viața noastră”, a mai completat Simona Butură, conform sursei citate mai sus.

Simona Butură, fosta concurentă de la Insula Iubirii sezon 8, mai îndrăgostită ca niciodată de logodnicul ei

Simona Butură este mai îndrăgostită ca niciodată de logodnicul ei. După cererea în căsătorie, fosta concurentă de la Insula Iubirii sezonul a publicat mai multe fotografii cu bărbatul care a cucerit-o alături de o descrierea emoționantă.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările