Diseară, o nouă premieră la Insula Iubirii. Radu Vâlcan le va anunța pe fete că pot urmări imagini din vila băieților!

Nicio săptămână nu seamănă cu cealaltă și nicio așteptare bazată pe sezoanele anterioară nu seamănă cu realitatea, în acest an.

Publicat: Sambata, 03 Octombrie 2026, 13:26 | Actualizat Sambata, 03 Octombrie 2026, 13:28

Radu Vâlcan le va anunța pe fete că pot urmări, pe un televizor, imagini din vila băieților!

În show-ul fenomen Insula Iubirii, totul se complică pentru participanți, iar emoțiile lor ating un nivel la care nici nu s-ar fi gândit când au venit la casting. Diseară, de la ora 20:00, imaginile din Thailanda dor și apasă, la Antena 1 și pe AntenaPLAY!

Sâmbăta trecută, Bianca și Nattasha au fost invitate la un bonfire care a făcut-o pe Prințesa să ia o decizie tăioasă – ar vrea să încheie testul și să plece acasă, pentru a opri suferința pe care o simte la vederea imaginilor cu soțul ei. În doar câteva ore, descoperim cum continiă totul pentru cea care a înțeles că realitatea din show nu este apropiată de cea la care se gândea, când încă era acasă, în Italia.

Nici alegerile de date nu vor fi unele simple, de această dată! În vila băieților, ispitele vor avea o atitudine foarte serioasă și vor decide să refuze unele propuneri, pentru a le sublinia acestora că nu sunt deloc sinceri în ceea ce spun. Despre cine este vorba și cum vor arăta deciziile finale, vedem curând.

Tot atunci, în premieră, Radu Vâlcan va merge târziu în noapte în vila fetelor! De această dată, nu va avea o tabletă, ci va aduce un televizor și le va anunța că pot urmări imagini din vila băieților. De la o petrecere incendiară și până la un date care va aduce multă tensiuni, toate vor fi văzute și comentate.

Articolul continuă după reclamă

Cine va fi cu adevărat impactat și ce cuvinte grele se vor arunca, vedem de la 20:00, într-o ediție ce va aprinde multe flăcări!

Nu ratați Insula Iubirii, la Antena 1! În plus, materiale în exclusivitate pot fi urmărite pe platforma AntenaPLAY, acolo unde duminică este disponibil un nou episod din Fierți pe Insulă, cu Speak și Ristei, iar Insula Iubirii – Parodia vine cu ediții noi în fiecare săptămână!