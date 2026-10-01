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Horoscop 2 octombrie 2026. Trei zodii se îngrijorează din pricina banilor. Una dintre ele are noroc în dragoste

Deoarece Venus intră mâine în retrograd în Scorpion, ziua de astăzi poartă o puternică încărcătură de emoții profunde, reflecție asupra trecutului și pregătire pentru schimbări importante.

Cristiana Coman Autor: Cristiana Coman
Publicat: Joi, 01 Octombrie 2026, 18:00 | Actualizat Miercuri, 30 Septembrie 2026, 15:57
Horoscop 2 octombrie 2026. Trei zodii se îngrijorează din pricina banilor. Una dintre ele are noroc în dragoste | Shutterstock
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Amână, pe cât posibil, achizițiile importante sau semnarea unor contracte financiare majore astăzi, deoarece perioada retrogradării care se apropie favorizează revizuirea și analiza, mai degrabă decât acțiunile luate brusc.

Horoscop 2 octombrie 2026. Trei zodii se îngrijorează din pricina banilor. Una dintre ele are noroc în dragoste

Soarele rămâne în Balanță, ajutându-te să privești relațiile și înțelegerile cu o minte clară și echilibrată.

Berbec (21 martie – 19 aprilie)

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Eros aprinde dorința de a explora noi orizonturi, Berbecule. Tânjești după aventură și sinceritate fără filtre în relațiile tale. Totuși, pe măsură ce umbra retrogradării lui Venus se proiectează asupra sectorului intimității, evită să iei astăzi decizii impulsive privind angajamente romantice pe termen lung. Dacă călătorești, fii atentă la apariția unor persoane cunoscute din trecut

Taur (20 aprilie – 20 mai)

Astăzi, atenția ta se îndreaptă către resursele comune și legăturile emoționale profunde, Taurule. Vei găsi curajul de a exprima ceea ce ai cu adevărat nevoie de la ceilalți. Cum planeta ta guvernatoare, Venus, se pregătește să intre mâine în retrograd în sectorul relațiilor, fă un pas înapoi și analizează-ți relațiile înainte de a reacționa, potrivit YourTango.

Gemeni (21 mai – 20 iunie)

Relațiile sunt în centrul atenției astăzi, Gemeni. Ți se activează sectorul angajamentelor și te îndeamnă să porți conversații îndrăznețe și sincere cu cei dragi. Fii atentă la modul în care comunici; echilibrează-ți impulsurile pasionale cu energia corectă și echilibrată a Soarelui din Balanță.

Rac (21 iunie – 22 iulie)

Rutina zilnică, munca și obiceiurile legate de starea ta de bine primesc astăzi un plus de energie și pasiune, Racule. Astrele te îndeamnă să urmărești ceea ce contează cu adevărat pentru tine în viața de zi cu zi. Fii atentă la amintiri nostalgice sau la obiceiuri din trecut care ar putea reveni, deoarece retrogradarea iminentă a lui Venus te invită să îți reevaluezi modul în care ai grijă de tine.

Leu (23 iulie – 22 august)

Pasiunea, romantismul și exprimarea creativă de sine sunt amplificate astăzi, Leule. Astrele îți aduc un val de bucurie îndrăzneață și inspirație artistică. Bucură-te de acest impuls creativ, dar ține cont de limitele tale financiare și de valorile personale, deoarece tensiunea de dinaintea retrogradării te avertizează să eviți cheltuielile nechibzuite.

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Fecioară (23 august – 22 septembrie)

Viața de acasă și echilibrul tău emoțional devin prioritare astăzi, Fecioară. Astrele te inspiră să aduci mai multă sinceritate și deschidere în comunicarea din mediul familial. Folosește acest timp pentru a crea mai mult echilibru în spațiul tău personal, înainte ca schimbările emoționale intense ale perioadei retrograde să înceapă mâine.

Balanță (23 septembrie – 22 octombrie)

Cu Soarele în semnul tău, beneficiezi de o energie cosmică favorabilă, Balanță. Comunicarea te ajută să-ți exprimi dorințele cu maximă claritate. Totuși, deoarece planeta ta guvernatoare, Venus, intră mâine în retrograd, oprește-te puțin și reflectează înainte de a lua decizii importante sau de a semna acorduri pe termen lung.

Scorpion (23 octombrie – 21 noiembrie)

Sectorul financiar și valorile tale fundamentale sunt evidențiate astăzi, Scorpionule. Astrele te încurajează să îți aliniezi veniturile cu pasiunile tale reale. Cum Venus se pregătește să intre mâine în retrograd chiar în semnul tău, te afli în pragul unei transformări personale majore. Folosește această zi pentru a te centra și a-ți recăpăta echilibrul.

Săgetător (22 noiembrie – 21 decembrie)

Astrele te umplu de farmec magnetic, sinceritate îndrăzneață și pasiune manifestată activ. Ești de neoprit atunci când vine vorba să urmărești ceea ce îți dorești. Ai grijă, însă, să nu te arunci orbește în certuri atunci când ceilalți nu pot ține pasul cu energia ta intensă și rapidă.

Capricorn (22 decembrie – 19 ianuarie)

Ziua de astăzi te îndeamnă la reflecție liniștită și la o perioadă de retragere și procesare interioară, Capricornule. Dorințele tale se îndreaptă spre interior. Folosește energia diplomatică a Soarelui din Balanță pentru a-ți analiza în liniște obiectivele profesionale și parteneriatele, înainte ca retrogradarea de mâine să schimbe atmosfera generală.

Vărsător (20 ianuarie – 18 februarie)

Rețelele tale sociale, prieteniile și visurile pe termen lung primesc astăzi un impuls puternic, Vărsătorule. Astrele te inspiră să colaborezi cu oameni care împărtășesc adevărul și valorile tale. Bucură-te de energia grupului, dar păstrează-ți limitele emoționale, deoarece dinamici din relații trecute ar putea începe să se manifeste din nou în cercul tău social.

Pești (19 februarie – 20 martie)

Aspirațiile profesionale și imaginea pe care vrei să o lași în urmă primesc astăzi toată atenția, Peștilor. Astrele îți oferă energie îndrăzneață și activă în sectorul carierei, împingându-te să ceri și să îți asumi ceea ce consideri că meriți. Echilibrează această determinare cu o analiză atentă a angajamentelor tale financiare înainte de începerea următorului ciclu de retrogradare a lui Venus.

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