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Diseară, Polonia – România, la Antena 1. Ce trebuie să știi înaintea meciului în care tricolorii caută revanșa

Polonia – România se joacă diseară, de la 21:45, la Varșovia, în etapa a treia din Grupa B4 a Ligii Națiunilor.

Cristiana Coman Autor: Cristiana Coman
Publicat: Vineri, 02 Octombrie 2026, 09:00 | Actualizat Vineri, 02 Octombrie 2026, 09:03
Diseară, Polonia – România, la Antena 1. Ce trebuie să știi înaintea meciului în care tricolorii caută revanșa | hepta.ro
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Partida va fi transmisă în direct de Antena 1 și în AntenaPLAY, iar tricolorii merg în Polonia după două înfrângeri în primele două etape.

Diseară, Polonia – România, la Antena 1

Meciul este programat vineri, 2 octombrie, de la ora 21:45, ora României. Partida se dispută pe Stadionul Național PGE Narodowy din Varșovia, arenă cu o capacitate de aproximativ 57.000 de spectatori.

Startul de mandat al lui Gică Hagi în Liga Națiunilor nu a fost cel dorit. România a pierdut primul meci, 1-2 în deplasare cu Suedia, după care a cedat și pe teren propriu în fața Bosniei și Herțegovinei, scor 2-4. Astfel, tricolorii au rămas fără punct după primele două etape și ocupă ultimul loc în grupa B4.

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Meciul de la Varșovia este al treilea dintr-o serie de patru partide programate în această fereastră internațională. După deplasarea din Polonia, România va reveni acasă pentru confruntarea cu Suedia, programată pe 5 octombrie.

Ce s-a schimbat pentru meciul cu Polonia

Gică Hagi a anunțat deja două modificări importante. Otto Hindrich va apăra în locul lui Ionuț Radu, care acuză o problemă la umăr, iar Daniel Bîrligea va fi titular în atac. Selecționerul a confirmat că Bîrligea este singurul vârf de meserie rămas disponibil după accidentările din ofensivă.

Formula probabilă indicată înaintea partidei este Hindrich – Rațiu, Drăgușin, Ghiță, Bancu – Băluță, Răzvan Marin – Dennis Man, Ianis Hagi, Mihăilă – Bîrligea.

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Louis Munteanu, OUT pentru Polonia

Louis Munteanu este una dintre cele mai importante absențe ale României. Atacantul a suferit o entorsă de gleznă la antrenamentul de miercuri seară, iar investigațiile medicale au confirmat că nu poate fi folosit în meciurile cu Polonia și Suedia.

Hagi a explicat că Munteanu era în formă și că accidentarea a venit după ce atacantul a alunecat la antrenament. În aceste condiții, Bîrligea a rămas singurul „număr 9” de meserie din lot pentru partida de la Varșovia.

După două etape, Suedia conduce grupa B4 cu 6 puncte, Bosnia și Herțegovina are 4 puncte, Polonia are un punct, iar România nu are încă niciun punct.

După meciul cu Polonia, România va juca pe 5 octombrie cu Suedia, pe Arena Națională. Ulterior, în noiembrie, sunt programate retururile cu Polonia și Bosnia și Herțegovina.

Polonia, adversarul României

Polonia are, la rândul ei, un singur punct după primele două partide: 0-0 cu Bosnia și 1-3 în deplasare cu Suedia. Printre principalele nume ale adversarilor se află Robert Lewandowski, Piotr Zieliński și Sebastian Szymański.

Lewandowski rămâne principala amenințare ofensivă a Poloniei. Gică Hagi a vorbit înaintea meciului despre atacantul polonez, pe care l-a caracterizat drept un campion și a recunoscut că și-ar dori un jucător de asemenea profil în lotul României.

Atmosfera de la Varșovia

PGE Narodowy poate primi aproximativ 57.000 de spectatori, iar partida se anunță una cu tribunele pline. România va avea și o galerie proprie: Federația Română de Fotbal a pus la dispoziția fanilor români 2.750 de bilete în sectoarele G9, G10 și G11.

Ultimele întâlniri oficiale dintre cele două naționale au avut loc în preliminariile pentru Cupa Mondială din 2016 și 2017. Polonia s-a impus în ambele partide: 3-0 la București și 3-1 la Varșovia.

Acum, cele două echipe se întâlnesc din nou, într-un context diferit și cu obiective importante pentru parcursul din Liga Națiunilor.

Polonia – România se joacă diseară, de la 21:45, în direct la Antena 1 și în AntenaPLAY.

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