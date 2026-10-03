Un nou episod din Insula Iubirii se anunță plin de emoții și momente tensionate. Diseară, de la 20:00, lucrurile se încing și mai tare la Insula Iubirii! Radu Vâlcan le pregătește fetelor o surpriză, însă nu neapărat una plăcută.

Diseară, Radu Vâlcan le dă fetelor câte un plic la Insula Iubirii. Ce văd le provoacă reacții neașteptate! Informații în premieră | captura Antena1

Fiecare concurentă primește câte un plic, iar ceea ce descoperă în interior va stârni reacții pe măsură. Unele dintre ele nu își pot ascunde emoțiile. Iată informații în premieră despre ce urmează în această seară la Antena 1 și pe AntenaPLAY, la una dintre cele mai incendiare ediții din acest sezon!

Diseară, Radu Vâlcan le dă fetelor câte un plic la Insula Iubirii. Ce văd le provoacă reacții neașteptate

Surpriză pentru fetele de la Insula Iubirii. În ediția de diseară, Radu Vâlcan le pregătește un moment neașteptat. Bianca și Nattasha primesc mai multe plicuri și au misiunea de a le duce și celorlalte fete din vilă. Momentul vine după bonfire-ul la care cele două au participat în ediția anterioară.

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Bianca nu stă prea mult pe gânduri după ce termină discuția cu Radu Vâlcan. Deschide plicul și începe să afle ce se află în interior: „Am rupt”.

Nattasha pare însă să nu înțeleagă din prima ce reprezintă ceea ce au primit. Bianca este cea care îi explică despre ce este vorba. Reacția Nattashei vine imediat: „Leșin”.

Bianca și Nattasha se întorc apoi în vila fetelor pentru a împărți plicurile și celorlalte concurente. Odată ajunse în vilă, Bianca le anunță pe celelalte fete că au ceva pentru ele: „Avem o surpriză, v-am adus niște plicuri.”

Nattasha începe să împartă plicurile, iar atmosfera se schimbă rapid. Unele reacții sunt mai calme, în timp ce altele arată cât de puternic este momentul pentru fete.

Claudia privește situația fără să răbufnească: „Pe mine nu mă deranjează”

Bianca Iotu, în schimb, trăiește momentul într-un mod diferit. Pentru ea, gestul de a rupe plicul a fost unul care i-a dat o stare aparte: „A fost un feeling atât de mișto să rup așa...”

Armina nu vede plicul în același timp cu celelalte fete

În momentul în care celelalte concurente primesc și deschid plicurile, ea doarme. Așadar, soția lui Marcel nu află în același timp cu fetele ce se află în plic. Momentul ei vine puțin mai târziu, iar reacția concurentei este, la rândul ei, una neașteptată.

Plicurile primite de fete aduc, astfel, un nou moment de tensiune în vilă. După zilele pline de emoții și după tot ceea ce s-a întâmplat în cadrul Insula Iubirii, orice informație poate schimba atmosfera.

Rămâne de văzut ce au descoperit, de fapt, fetele în plicuri. Momentul poate fi urmărit în ediția de diseară a emisiunii Insula Iubirii, difuzată la Antena 1 și pe AntenaPLAY.

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