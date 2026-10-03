Antena Căutare
Home Insula Iubirii Stiri Diseară, Radu Vâlcan le dă fetelor câte un plic la Insula Iubirii. Ce văd le provoacă reacții neașteptate! Informații în premieră

Diseară, Radu Vâlcan le dă fetelor câte un plic la Insula Iubirii. Ce văd le provoacă reacții neașteptate! Informații în premieră

Un nou episod din Insula Iubirii se anunță plin de emoții și momente tensionate. Diseară, de la 20:00, lucrurile se încing și mai tare la Insula Iubirii! Radu Vâlcan le pregătește fetelor o surpriză, însă nu neapărat una plăcută.

Autor: Oana Vacarusi
Publicat: Sambata, 03 Octombrie 2026, 13:04 | Actualizat Sambata, 03 Octombrie 2026, 13:18
Diseară, Radu Vâlcan le dă fetelor câte un plic la Insula Iubirii. Ce văd le provoacă reacții neașteptate! Informații în premieră | captura Antena1
Urmărește A1 pe DiscoverUrmărește A1 pe Discover

Fiecare concurentă primește câte un plic, iar ceea ce descoperă în interior va stârni reacții pe măsură. Unele dintre ele nu își pot ascunde emoțiile. Iată informații în premieră despre ce urmează în această seară la Antena 1 și pe AntenaPLAY, la una dintre cele mai incendiare ediții din acest sezon!

Diseară, Radu Vâlcan le dă fetelor câte un plic la Insula Iubirii. Ce văd le provoacă reacții neașteptate

Surpriză pentru fetele de la Insula Iubirii. În ediția de diseară, Radu Vâlcan le pregătește un moment neașteptat. Bianca și Nattasha primesc mai multe plicuri și au misiunea de a le duce și celorlalte fete din vilă. Momentul vine după bonfire-ul la care cele două au participat în ediția anterioară.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Articolul continuă după reclamă

Bianca nu stă prea mult pe gânduri după ce termină discuția cu Radu Vâlcan. Deschide plicul și începe să afle ce se află în interior: „Am rupt”.

Nattasha pare însă să nu înțeleagă din prima ce reprezintă ceea ce au primit. Bianca este cea care îi explică despre ce este vorba. Reacția Nattashei vine imediat: „Leșin”.

Bianca și Nattasha se întorc apoi în vila fetelor pentru a împărți plicurile și celorlalte concurente. Odată ajunse în vilă, Bianca le anunță pe celelalte fete că au ceva pentru ele: „Avem o surpriză, v-am adus niște plicuri.”

Nattasha începe să împartă plicurile, iar atmosfera se schimbă rapid. Unele reacții sunt mai calme, în timp ce altele arată cât de puternic este momentul pentru fete.

Claudia privește situația fără să răbufnească: „Pe mine nu mă deranjează”

Bianca Iotu, în schimb, trăiește momentul într-un mod diferit. Pentru ea, gestul de a rupe plicul a fost unul care i-a dat o stare aparte: „A fost un feeling atât de mișto să rup așa...”

Armina nu vede plicul în același timp cu celelalte fete

În momentul în care celelalte concurente primesc și deschid plicurile, ea doarme. Așadar, soția lui Marcel nu află în același timp cu fetele ce se află în plic. Momentul ei vine puțin mai târziu, iar reacția concurentei este, la rândul ei, una neașteptată.

Plicurile primite de fete aduc, astfel, un nou moment de tensiune în vilă. După zilele pline de emoții și după tot ceea ce s-a întâmplat în cadrul Insula Iubirii, orice informație poate schimba atmosfera.

Rămâne de văzut ce au descoperit, de fapt, fetele în plicuri. Momentul poate fi urmărit în ediția de diseară a emisiunii Insula Iubirii, difuzată la Antena 1 și pe AntenaPLAY.

Citește și: Un date fierbinte, un bonfire intens și o seară cu trăiri puternice, într-o ediție Insula Iubirii, lider detașat de audiență!

Lorenzo de la Insula Iubirii răspunde tranșant celor care îl acuză. Ce lămuriri a oferit despre rolul de tată și despre ... Diseară, o nouă premieră la Insula Iubirii. Radu Vâlcan le va anunța pe fete că pot urmări imagini din vila băieților!...
Google News A1Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Înapoi la Homepage
AS.ro Ţeapa în care a fost târâtă Simona Halep! A anunţat ruptura: „Şocul este mare” Ţeapa în care a fost târâtă Simona Halep! A anunţat ruptura: &#8222;Şocul este mare&#8221;
Observatornews.ro Ghinionul unor barmani din Timișoara care vindeau droguri studenților. Un client era polițist sub acoperire Ghinionul unor barmani din Timișoara care vindeau droguri studenților. Un client era polițist sub acoperire
Antena 3 Abby a fost ucisă într-un mod înfiorător în Hong Kong. Suspecții au cumpărat mașină de tocat carne și fierăstrău înainte de crimă Abby a fost ucisă într-un mod înfiorător în Hong Kong. Suspecții au cumpărat mașină de tocat carne și fierăstrău înainte de crimă
Comentarii


„Mă simt ca la Constanța la ocean!" Urmărește-i pe George Tănase & Ionuț Rusu în episodul nou Insula Iubirii | Parodia, exclusiv în AntenaPLAY!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 „Mă simt ca la Constanța la ocean!" Urmărește-i pe George Tănase & Ionuț Rusu în episodul nou Insula Iubirii | Parodia, exclusiv în AntenaPLAY!
Citește și
Diseară, o nouă premieră la Insula Iubirii. Radu Vâlcan le va anunța pe fete că pot urmări imagini din vila băieților!
Diseară, o nouă premieră la Insula Iubirii. Radu Vâlcan le va anunța pe fete că pot urmări imagini din vila...
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa,... Catine.ro
Lorenzo de la Insula Iubirii răspunde tranșant celor care îl acuză. Ce lămuriri a oferit despre rolul de tată și despre divorț
Lorenzo de la Insula Iubirii răspunde tranșant celor care îl acuză. Ce lămuriri a oferit despre rolul de tată...
Cine este Samantha Siqueiros, actrița principală din Velvet: Imperiul Modei. Tot ce nu știai despre actriță
Cine este Samantha Siqueiros, actrița principală din Velvet: Imperiul Modei. Tot ce nu știai despre actriță Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol Libertatea.ro
Poliția a tras mașina vedetei pe dreapta și a folosit imediat drugtestul! Rezultatul: pozitiv la cocaină!
Poliția a tras mașina vedetei pe dreapta și a folosit imediat drugtestul! Rezultatul: pozitiv la cocaină! AntenaSport
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis public soția lui Cristiano Ronaldo: „Valoarea unei persoane nu poate depinde niciodată de...”
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis... Elle
George Jaguarul a vorbit despre Marcel și presupusa concurență dintre ei: „Eu îl înțeleg”
George Jaguarul a vorbit despre Marcel și presupusa concurență dintre ei: „Eu îl înțeleg” Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian Chefi.ro
În ultimele ore de viață, generalul din Armata Română a fost filmat cum bătea o femeie. Apoi a fost găsit împușcat în cap
În ultimele ore de viață, generalul din Armata Română a fost filmat cum bătea o femeie. Apoi a fost găsit... Antena3.ro
Jocuri PlayStation Plus din septembrie 2026. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din septembrie 2026. Ce titluri vor fi disponibile useit
AUR vrea să vină la guvernare! George Simion încearcă să racoleze parlamentari din SOS, POT și UPR
AUR vrea să vină la guvernare! George Simion încearcă să racoleze parlamentari din SOS, POT și UPR BZI
Ce este metoda Feynman și cum te ajută să înveți orice ușor: un laureat Nobel a inventat această tehnică
Ce este metoda Feynman și cum te ajută să înveți orice ușor: un laureat Nobel a inventat această tehnică Jurnalul
Valentin Sanfira, primele declarații după divorțul de Codruța Filip. Artistul refuză scandalul: Lucrurile frumoase trebuie să...
Valentin Sanfira, primele declarații după divorțul de Codruța Filip. Artistul refuză scandalul: Lucrurile... Kudika
Ce să porți în buzunar de Înălțarea Sfintei Cruci. Obiectul despre care bătrânii spuneau că te ferește de necazuri
Ce să porți în buzunar de Înălțarea Sfintei Cruci. Obiectul despre care bătrânii spuneau că te ferește de... Redactia.ro
Un brutar a dat lovitura în New York cu cel mai banal produs. Preţurile încep de la 50 de euro bucata
Un brutar a dat lovitura în New York cu cel mai banal produs. Preţurile încep de la 50 de euro bucata Observator
Fructe bogate în fibre. Te pot ajuta să previi tulburările digestive
Fructe bogate în fibre. Te pot ajuta să previi tulburările digestive MediCOOL
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian Chefi.ro
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Cum să creezi un ritual zilnic de conectare părinte-copil
Cum să creezi un ritual zilnic de conectare părinte-copil DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Cel mai scump smarthphone Apple deja a nemulțumit utilizatorii. Ce problemă au cu noul dispozitiv
Cel mai scump smarthphone Apple deja a nemulțumit utilizatorii. Ce problemă au cu noul dispozitiv UseIT
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian Chefi.ro
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x