Momente tensionate și gesturi neașteptate în timpul Dream Date-ului de la Insula Iubirii!

Eduard a încercat să acopere camera de filmat la Insula Iubirii! Ce s-a întâmplat la dream date și de ce s-a certat cu Claudia | antena 1

Eduard și Claudia au încercat să se bucure de timpul petrecut împreună, însă atmosfera romantică a fost umbrită de agitația concurentului și de teama că ar putea fi surprinși de camerele de filmat. La un moment dat, Eduard a acoperit una dintre camere, gest pentru care și-a cerut ulterior scuze.

Claudia și Eduard, apropieri în cameră și în piscină

Cei doi au petrecut timp împreună în cameră, unde au existat atingeri și momente de apropiere. Claudia a recunoscut însă că nu se poate manifesta așa cum și-ar dori în contextul emisiunii.

„Nu pot să mă manifest”, a spus ea, în timp ce Eduard a explicat că și-ar fi dorit să trăiască această experiență într-o altă conjunctură, fără presiunea situației în care se aflau.

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Ulterior, cei doi au intrat în piscină și au continuat să fie apropiați. Chiar și așa, Claudia a fost atentă la gesturile lor, pentru ca acestea să nu pară exagerate.

Eduard a acoperit camera de filmat

Lucrurile s-au complicat atunci când Eduard a devenit agitat. Claudia a povestit că acesta a vrut la un moment dat să părăsească încăperea, iar ea a încercat să-l convingă că nu este o idee bună.

Eduard a recunoscut că avea senzația că cineva îi urmărește și că voia să plece din acel loc. Situația a generat și o discuție tensionată între cei doi, concurentul fiind deranjat de faptul că nu simțea că are susținerea Claudiei.

Ulterior, în timp ce se aflau în cameră, Eduard a acoperit camera de filmat. Acesta a explicat că îl stresase prezența camerei respective și că nu se simțea deloc confortabil.

Claudia a povestit că, pentru câteva minute, cei doi au rămas fără ca imaginile lor să mai fie surprinse de camera acoperită. Momentul a durat aproximativ trei-patru minute, până când o persoană din echipă a venit să le ceară să descopere dispozitivul.

„Îmi pare rău, nu trebuia să fac asta”

După incident, Eduard a recunoscut că gestul său nu a fost unul potrivit și și-a exprimat regretul: „Îmi pare rău, nu trebuia să fac asta”.

Nici relația dintre cei doi nu a fost lipsită de tensiuni. Claudia a mărturisit că, după acel episod, s-au certat din nou și că a fost atât de nervoasă, încât s-a culcat îmbrăcată, în salopetă.

Deși între ei au existat momente de apropiere, Claudia a spus că nu consideră că a venit momentul să se manifeste pe deplin. „Momentul meu cu Eduard o să se întâmple când o să plecăm din emisiune, când o să fiu relaxată definitiv”, a explicat aceasta.

Astfel, Dream Date-ul celor doi a fost marcat de atracție, ezitări, certuri și un incident neobișnuit, după ce Eduard a decis să acopere camera de filmat.