Eduard și Claudia au încercat să se bucure de timpul petrecut împreună, însă atmosfera romantică a fost umbrită de agitația concurentului și de teama că ar putea fi surprinși de camerele de filmat. La un moment dat, Eduard a acoperit una dintre camere, gest pentru care și-a cerut ulterior scuze.
Claudia și Eduard, apropieri în cameră și în piscină
Cei doi au petrecut timp împreună în cameră, unde au existat atingeri și momente de apropiere. Claudia a recunoscut însă că nu se poate manifesta așa cum și-ar dori în contextul emisiunii.
„Nu pot să mă manifest”, a spus ea, în timp ce Eduard a explicat că și-ar fi dorit să trăiască această experiență într-o altă conjunctură, fără presiunea situației în care se aflau.
Ulterior, cei doi au intrat în piscină și au continuat să fie apropiați. Chiar și așa, Claudia a fost atentă la gesturile lor, pentru ca acestea să nu pară exagerate.
Eduard a acoperit camera de filmat
Lucrurile s-au complicat atunci când Eduard a devenit agitat. Claudia a povestit că acesta a vrut la un moment dat să părăsească încăperea, iar ea a încercat să-l convingă că nu este o idee bună.
Eduard a recunoscut că avea senzația că cineva îi urmărește și că voia să plece din acel loc. Situația a generat și o discuție tensionată între cei doi, concurentul fiind deranjat de faptul că nu simțea că are susținerea Claudiei.
Ulterior, în timp ce se aflau în cameră, Eduard a acoperit camera de filmat. Acesta a explicat că îl stresase prezența camerei respective și că nu se simțea deloc confortabil.
Claudia a povestit că, pentru câteva minute, cei doi au rămas fără ca imaginile lor să mai fie surprinse de camera acoperită. Momentul a durat aproximativ trei-patru minute, până când o persoană din echipă a venit să le ceară să descopere dispozitivul.
„Îmi pare rău, nu trebuia să fac asta”
După incident, Eduard a recunoscut că gestul său nu a fost unul potrivit și și-a exprimat regretul: „Îmi pare rău, nu trebuia să fac asta”.
Nici relația dintre cei doi nu a fost lipsită de tensiuni. Claudia a mărturisit că, după acel episod, s-au certat din nou și că a fost atât de nervoasă, încât s-a culcat îmbrăcată, în salopetă.
Deși între ei au existat momente de apropiere, Claudia a spus că nu consideră că a venit momentul să se manifeste pe deplin. „Momentul meu cu Eduard o să se întâmple când o să plecăm din emisiune, când o să fiu relaxată definitiv”, a explicat aceasta.
Astfel, Dream Date-ul celor doi a fost marcat de atracție, ezitări, certuri și un incident neobișnuit, după ce Eduard a decis să acopere camera de filmat.Andrușca și Mocăniță, tot mai apropiați la Insula Iubirii! Gesturile romantice de la dream date care au atras atenția... De la gesturi romantice la ceartă! Andrușca și Mocăniță, momente tensionate la dream date: „Nu permit lucruri”...