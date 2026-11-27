Survivor România 2027 se anunță un sezon spectaculos! După Adrian Mutu și Bella Santiago, Antena 1 a dezvăluit în această seară numele celui de-al treilea concurent din echipa Faimoșilor.

Este vorba despre Chef Samuel Le Torriellec, îndrăgitul bucătar de la Hello Chef, care se pregătește pentru una dintre cele mai mari provocări ale vieții sale!

Chef Samuel Le Torriellec, al treilea Faimos de la Survivor România 2027

Surprizele continuă la Antena 1! Chef Samuel Le Torriellec este cel de-al treilea concurent confirmat în echipa Faimoșilor de la Survivor România 2027! Cunoscut publicului pentru talentul său culinar, energia debordantă și personalitatea sa carismatică, Chef Samuel este pregătit să lase în urmă, pentru o perioadă, bucătăria și preparatele sofisticate pentru o experiență în care rezistența fizică și psihică vor fi puse la grea încercare. Originar din Franța, Samuel Le Torriellec are o carieră impresionantă în gastronomie. A lucrat în restaurante cu două și trei stele Michelin și a acumulat o experiență de peste trei decenii în bucătării de elită. În România, Chef Samuel a cucerit telespectatorii prin pasiunea pentru gastronomie, dar și prin naturalețea și umorul său. Alături de Chef Roxana Blenche, acesta prezintă emisiunea Hello Chef, de la Antena 1, unde transformă fiecare provocare culinară într-un adevărat spectacol.

De la Hello Chef la Survivor! O provocare complet diferită pentru Chef Samuel

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Obișnuit cu disciplina, creativitatea și presiunea din bucătăriile de mare performanță, Chef Samuel va avea acum de înfruntat o competiție în care regulile sunt complet diferite. La Survivor România 2027, nu preparatele spectaculoase vor face diferența, ci forța, rezistența, strategia și capacitatea de a se adapta unor condiții dificile. În plus, Chef Samuel este pasionat de sport, având în trecut experiențe în mai multe discipline sportive, inclusiv în sporturi extreme.

Va reuși îndrăgitul bucătar să transforme disciplina și determinarea care l-au consacrat în gastronomie într-un avantaj la Survivor?

Un lucru este cert: echipa Faimoșilor începe să prindă contur, iar numele anunțate până acum promit un sezon plin de surprize!

Adrian Mutu, Bella Santiago și Chef Samuel Le Torriellec sunt primii trei Faimoși dezvăluiți pentru Survivor România 2027, la Antena 1!

Aventura abia începe!