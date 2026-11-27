Survivor România 2027 se anunță un sezon de senzație! După Adrian Mutu, un alt nume cunoscut a fost dezvăluit în această seară, la Antena 1.

Bella Santiago este a doua concurentă confirmată în echipa Faimoșilor! Artista a acceptat provocarea unei competiții în care rezistența, ambiția și puterea de adaptare sunt esențiale. Iar Bella știe deja câte ceva despre această experiență, pentru că soțul ei, Nicu Grigore, a participat la Survivor România 2026!

Bella Santiago, a doua Faimoasă de la Survivor România 2027

O voce extraordinară, o personalitate puternică și o poveste de viață impresionantă! Bella Santiago intră în competiția Survivor România 2027, pregătită să își testeze limitele într-o aventură complet diferită de tot ceea ce a trăit până acum. Originară din Filipine, Bella Santiago a cucerit publicul din România prin talentul său muzical și energia molipsitoare. În 2018 a câștigat X Factor, iar ulterior și-a demonstrat versatilitatea artistică în alte proiecte de televiziune, inclusiv la Te cunosc de undeva!. De această dată însă, artista va lăsa în urmă scena, muzica și confortul de acasă pentru o competiție în care va trebui să demonstreze nu doar forță fizică, ci și rezistență psihică, determinare și spirit de echipă.

Soțul Bellei Santiago a participat la Survivor România 2026

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Pentru Bella Santiago, Survivor nu este deloc o experiență necunoscută. Soțul ei, Nicu Grigore, a făcut parte din echipa Războinicilor în sezonul 2026, iar artista a urmărit cu emoție fiecare etapă a parcursului său. Din păcate, aventura lui Nicu s-a încheiat mai devreme decât și-ar fi dorit, în urma unei accidentări suferite în competiție. Acum, rolurile se inversează! Bella este cea care va avea de înfruntat provocările Survivor, iar soțul ei știe cel mai bine ce presupune o asemenea experiență.

Acasă, artista o va lăsa și pe fiica sa, Kescielle, de care este extrem de apropiată și despre care a vorbit întotdeauna cu multă dragoste și mândrie.

Pentru cântăreață, participarea la Survivor România 2027 va reprezenta, cu siguranță, și o provocare emoțională, prin distanța față de cei dragi.

Va reuși Bella Santiago să transforme ambiția și determinarea care au consacrat-o pe scenă într-un avantaj în competiția Survivor?

Un lucru este cert: noul sezon se anunță spectaculos, iar după Adrian Mutu și Bella Santiago, surprizele continuă!

Survivor România 2027, la Antena 1!