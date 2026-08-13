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Insula Iubirii: Reuniuni. Cine este noua iubită a lui Marius Moise. Andreea este cu 14 ani mai tânără decât el

Marius Moise a venit la Insula Iubirii: Reuniuni alături de iubita lui. Femeia care i-a adus liniștea și fericirea fermierului se numește Andreea. 

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Joi, 13 August 2026, 23:30 | Actualizat Joi, 13 August 2026, 23:30
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Marius de la Insula Iubirii sezonul 7 trăiește o nouă poveste de dragoste. Iubita lui se numește Andreea, are 24 de ani și s-a mutat la el acasă din prima săptămână de relație. Diferența de vârstă dintre Marius și Andreea este de 14 ani.

„În cifre diferența e destul de mare, dar noi nu o simțim”, a spus Andreea, în timp ce Marius a completat: „Eu sunt mai copilăros și atunci de apropiem cumva de vârstă”.

Cum a început povestea de iubire dintre Marius și Andreea: „Eu stau într-o zonă unde se cultivă pepeni și…”

S-au cunoscut în 2023, când prietena ei i-a scris lui Marius: „La mine în zonă se cultivă pepeni. El i-a spus că își dorește să primească de la ea un pepene și eu am zis: wow, hai că vin și eu să-l cunosc pe Marius. Ne-am dus amândouă. Ei doar au vorbit, nu a rezultat o relație între ei, noi am mai ieșit, am mai vorbit. După ne-am întâlnit, el mi-a adus flori și mi-a reproșat că el mi-a adus flori și eu mă comport urât cu el. Marius e un om foarte bun. De fiecare dată vrea să mă facă fericită și reușește”; a povestit iubita lui Marius la Insula Iubirii: Reuniuni.

Din 2023 până în 2025 când au decis să formeze un cuplu, ei au mai fost în tatonări. Tânăra s-a mutat la Marius din prima săptămână de relație, deoarece făcea o navetă obositoare de 60 de kilometri de la ea de acasă de unde se cultivă pepeni până la Slobozia, unde avea un loc de muncă. Între timp, Andreea a renunțat la serviciul din Slobozia pentru că o nemulțumea, însă spune că nu-și dorește pe termen lung să rămână acasă.

La momentul apariției la Insula Reuniuni, cei doi aveau 7 luni de relație, timp în care au prins și tăierea porcului împreună.

Andreea a precizat că nu a urmărit sezonul de Insula Iubirii la care a participat Marius, însă de fiecare dată când îi apar secvențe pe rețelele sociale se enervează.

Andreea și Marius
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