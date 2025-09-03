Antena Căutare
Home Insula Iubirii Stiri Ema Oprișan de la Insula Iubirii sezonul 7 i-a oferit un sfat Biancăi Dan din sezonul 9. Ce a spus despre Ella și Andrușca

Ema Oprișan de la Insula Iubirii sezonul 7 i-a oferit un sfat Biancăi Dan din sezonul 9. Ce a spus despre Ella și Andrușca

Ema Oprișan a avut un mesaj important pentru Bianca Dan. Fosta concurentă din sezonul 7 Insula Iubrii nu s-a abținut nici cu privire la Ella Vișan și la ispita Andrușca. Iată ce a zis despre fiecare în parte!

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Miercuri, 03 Septembrie 2025, 13:02 | Actualizat Miercuri, 03 Septembrie 2025, 14:05
Galerie
Ema Oprișan de la Insula Iubirii sezonul 7 i-a oferit un sfat Biancăi Dan din sezonul 9 | Antena 1

Ema Oprișan, una dintre cele mai îndrăgite concurente de la Insula Iubirii sezonul 7, și-a luat fanii prin surprindere într-un mod plăcut în această vară după ce a apărut în online de mai multe ori, în timp ce comenta noile episoade ale show-ului fenomen.

Trecând deja prin situații similare cu cele ale fetelor din acest sezon, ea a ținut să-și împărtășească propriile păreri despre relațiile pe care le-a văzut, oferindu-i chiar și un sfat uneia dintre cele care au ajuns la bonfire în lacrimi în fața partenerului.

Citește și: Cum arată Ema Oprișan fără acid în buze. La ce intervenție a apelat fosta concurentă de la Insula Iubirii: „De nerecunoscut!”

Descoperă în rândurile de mai jos ce a făcut-o pe Ema să reacționeze cu un sfat la adresa Biancăi Dan și cum a comentat situația dintre Andrei Lemnaru, Ella Vișan și ispita Andrușca.

Articolul continuă după reclamă

Ema Oprișan de la Insula Iubirii sezonul 7 i-a oferit un sfat Biancăi Dan din sezonul 9

Ema Oprișan a participat la Insula Iubirii în sezonul 7 alături de Răzvan Kovacs, acolo unde a trecut printr-unele dintre cele mai dificile situații din viața ei, și anume: infidelitatea partenerului.

Deși între ei părea să nu mai poată fi o relație de iubire în urma celor întâmplate, se pare că în prezent încă formează un cuplu, mai ales că au și o fetiță împreună care le seamănă perfect amândurora.

Cei doi au rămas extrem de apreciați în mediul online chiar și după participarea la Insula Iubirii, fanii lor fiindu-le alături chiar și în ziua de astăzi prin intermediul rețelei sociale Instagram, acolo unde aceștia continuă să fie activi și să împărtășească cu internauții impresii și păreri despre tot ce se întâmplă în viața lor și nu numai.

Așa s-a întâmplat și de această dată, când Ema nu s-a mai abținut și a vrut să îi transmită Biancăi un mesaj prin care să îi reamintească cât de importantă este propria fericire.

Citește și: Iustina Luchian, reacție acidă după ce numele său a fost rostit de Ella Vișan la Insula Iubirii sezonul 9. Ce mesaj a transmis

„Mi-aș dori ca Bianca să nu rămână cu niciunul pentru că ea nu are nevoie de un bărbat care să îi amintească mereu de imagine, de ce va spune lumea, de afaceri etc., ci de o persoană care să o ajute să își vadă propriul potențial și sunt sigură că Bianca are. Cât despre Mattia, cred că a fost ispita supremă a acestui sezon. Omul care nu a făcut nimic și a schimbat parcursul unui cuplu” a scris aceasta pe InstaStory.

Ce a spus Ema Oprișan despre Ella Vișan și ispita Andrușca

Ema nu s-a oprit aici și a continuat să analizeze și ce se întâmplă între Andrei Lemnaru, Ella Vișan și ispita Andrușca, menționând următoarea situație: „Mă bucur pentru redescoperirea Ellei, dar zâmbetul Andrușcăi o eclipsează total cu <<răzbunarea”>> lui Andrei, așa cum consideră ea.

„Ce îmi place este faptul că Andrușca și-a dorit cunoașterea cu Andrei, în schimb, Ella și-a dorit să îl ispitească pe Teo” a mai adăugat aceasta, luându-i prin surprindere pe cititori, potrivit SpyNews.ro.

Ema Oprișan, Bianca Dan, Ella Vișan, Andreea Aurică
+30
Mai multe fotografii

Citește și: Radu Vâlcan va adresa cea mai așteptată întrebare, în Marea Finală: ”Cum părăsești Insula Iubirii?”. Emisia, lider de audiență

Radu Vâlcan va adresa cea mai așteptată întrebare, în Marea Finală: ”Cum părăsești Insula Iubirii?”. Emisia, lider de au... Cum arată sora ispitei Naba Salem de la Insula Iubirii sezonul 9. Cât de bine seamănă cele două și ce meserie are Dina...
Înapoi la Homepage
AS.ro “Prinţişorul Craiovei”, o nouă aroganţă de mii de euro. Cum s-a putut afişa: “Vechituri” &#8220;Prinţişorul Craiovei&#8221;, o nouă aroganţă de mii de euro. Cum s-a putut afişa: &#8220;Vechituri&#8221;
Observatornews.ro Copilul electrocutat din Vaslui își ținea tatăl de mână. Și bărbatul a simțit curentul Copilul electrocutat din Vaslui își ținea tatăl de mână. Și bărbatul a simțit curentul

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Comentarii


Insula Iubirii – Jocul Tentațiilor. Decarcă gratuit și trăiește show-ul fenomen pe telefonul tău.
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Insula Iubirii – Jocul Tentațiilor. Decarcă gratuit și trăiește show-ul fenomen pe telefonul tău.
Videoclipul zilei
Începe nebunia, începe Asia Express! Noul sezon se vede din 7 septembrie, pe Antena 1 și în AntenaPLAY
Video recomandate
Super Neatza, 3 septembrie 2025. Concurs cu vouchere Decathlon! Filip Mihai, concurentul zilei
Super Neatza, 3 septembrie 2025. Concurs cu vouchere Decathlon! Filip Mihai, concurentul zilei Miercuri, 03.09.2025, 10:41
Mireasa sezonul 12, 2 septembrie 2025. Zvon în casa băieților: Concurenții ar fi vrut ca Alexandru să plece, nu Ion Mireasa sezonul 12, 2 septembrie 2025. Zvon în casa băieților: Concurenții ar fi vrut ca Alexandru să plece, nu Ion Marti, 02.09.2025, 16:57 Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN | Sezonul 2, Episodul 1, 28 august 2025. Ana o confruntă pe Victoria, după ce a aflat de existența Olimpiei: "Ești sau nu mama mea?" Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN | Sezonul 2, Episodul 1, 28 august 2025. Ana o confruntă pe Victoria, după ce a aflat de existența Olimpiei: "Ești sau nu mama mea?" Joi, 28.08.2025, 22:20 Cu ochii pe Insulă, sezonul 1, 2 septembrie 2025. Refuzul lui Mattia Carnessali de a merge la Dream Date cu Bianca Dan, discutat de cuplurile de vedete Cu ochii pe Insulă, sezonul 1, 2 septembrie 2025. Refuzul lui Mattia Carnessali de a merge la Dream Date cu Bianca Dan, discutat de cuplurile de vedete Marti, 02.09.2025, 18:55
Mai multe
Citește și
Insula Iubirii Plus, sezonul 9. Detaliile picante din viața ei de cuplu pe care Maria i le-a spus lui Cătălin. „Când sărută...”
Insula Iubirii Plus, sezonul 9. Detaliile picante din viața ei de cuplu pe care Maria i le-a spus lui Cătălin....
A fost deschisă capsula timpului a Prințesei Diana după 34 de ani. Ce s-a găsit în ea
A fost deschisă capsula timpului a Prințesei Diana după 34 de ani. Ce s-a găsit în ea Catine.ro
Insula Iubirii, 2 septembrie 2025. Ce au făcut concurenții la Dream Date. Ce bilet a găsit Bianca de la Mattia, după plecarea lui
Insula Iubirii, 2 septembrie 2025. Ce au făcut concurenții la Dream Date. Ce bilet a găsit Bianca de la Mattia,...
Melisa Döngel este din nou singură. Vedeta și-a anunțat despărțirea în mediul online
Melisa Döngel este din nou singură. Vedeta și-a anunțat despărțirea în mediul online Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Premierul unei țări NATO l-a îndemnat pe Putin să pedepsească Ucraina
Premierul unei țări NATO l-a îndemnat pe Putin să pedepsească Ucraina Libertatea.ro
„Zero taxe pe salariul minim”, posibila relansare economică uitată. Salariul minim ar putea avea zero contribuții și impozit pe venit, exact ca pensiile de până în 3000 de lei
„Zero taxe pe salariul minim”, posibila relansare economică uitată. Salariul minim ar putea avea zero... Ziare.com
Anunțul lui Ilie Năstase, după lovitura uriașă dată de Ion Țiriac în România: „Asta e important!”
Anunțul lui Ilie Năstase, după lovitura uriașă dată de Ion Țiriac în România: „Asta e important!” AntenaSport
Surpriză în showbiz! Celebra actriță s-a căsătorit cu iubita ei în cadrul unei ceremonii superbe
Surpriză în showbiz! Celebra actriță s-a căsătorit cu iubita ei în cadrul unei ceremonii superbe Elle
De ce a participat Teo Costache, de fapt, la Insula Iubirii. Ce a spus ispita masculină despre momentele incendiare cu Ella: 
De ce a participat Teo Costache, de fapt, la Insula Iubirii. Ce a spus ispita masculină despre momentele incendiare... Spynews.ro
Dana Săvuică a ajuns pe masa de operație! „Recuperarea implică edem, echimoze și sensibilitate!”
Dana Săvuică a ajuns pe masa de operație! „Recuperarea implică edem, echimoze și sensibilitate!” BZI
Lora a făcut senzație pe plajă, la 43 de ani! Costumul de baie minuscul și poziţiile provocatoare au atras multe priviri! – GALERIE FOTO
Lora a făcut senzație pe plajă, la 43 de ani! Costumul de baie minuscul și poziţiile provocatoare au atras multe... BZI
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Ardei umpluți cu cremă de brânză și bacon, la cuptor
Ardei umpluți cu cremă de brânză și bacon, la cuptor HelloTaste.ro
Adrian Năstase și Viorica Dăncilă apar în poză, la Beijing, cu cei mai faimoși dictatori ai planetei - Xi, Putin și Kim
Adrian Năstase și Viorica Dăncilă apar în poză, la Beijing, cu cei mai faimoși dictatori ai planetei - Xi,... Antena3.ro
Jocuri PlayStation Plus din septembrie 2025. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din septembrie 2025. Ce titluri vor fi disponibile useit
Horoscopul zilei de 4 septembrie 2025. Berbecii își ascund emoțiile. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 4 septembrie 2025. Berbecii își ascund emoțiile. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Republica Moldova a ieftinit energia electrică. Motivul: importă low-cost din România
Republica Moldova a ieftinit energia electrică. Motivul: importă low-cost din România Jurnalul
Irinel Columbeanu, sprijinit de fiica sa, Irina, în cea mai grea perioadă a vieții: Am 18 ani și simt că e responsabilitatea mea
Irinel Columbeanu, sprijinit de fiica sa, Irina, în cea mai grea perioadă a vieții: Am 18 ani și simt că e... Kudika
'Am dat casa cu uzufruct copilului, dar nu îmi asigură nimic. Ce pot să fac?'. Un avocat celebru explică legea
'Am dat casa cu uzufruct copilului, dar nu îmi asigură nimic. Ce pot să fac?'. Un avocat celebru explică legea Playtech
Cine sunt foștii premieri români care au stat lângă Putin la parada organizată de președintele Chinei, Xi Jinping. SUA și aliații occidentali au refuzat invitația
Cine sunt foștii premieri români care au stat lângă Putin la parada organizată de președintele Chinei, Xi... Redactia.ro
Ce sunt şi cum funcţionează ETF-urile. Iancu Guda:
Ce sunt şi cum funcţionează ETF-urile. Iancu Guda: "Poți să investești şi 50 de lei pe lună" Observator
Ce este untul de shea. Cum îl poți folosi
Ce este untul de shea. Cum îl poți folosi MediCOOL
Vinete în sos de roșii la cuptor, gratinate cu cașcaval
Vinete în sos de roșii la cuptor, gratinate cu cașcaval HelloTaste
Cea mai frumoasă voleibalistă a lumii a publicat imagini mai mult decât îndrăznețe în costum de baie
Cea mai frumoasă voleibalistă a lumii a publicat imagini mai mult decât îndrăznețe în costum de baie ProSport
Trei zodii care își schimbă radical VIAȚA în toamna 2025. Surprize mari la orizont în carieră și în viața persoanlă a acestor nativi
Trei zodii care își schimbă radical VIAȚA în toamna 2025. Surprize mari la orizont în carieră și în viața... Gandul
Zodia care riscă să se îmbolnăvească grav în septembrie 2025, potrivit numerologului Mihai Voropchievici
Zodia care riscă să se îmbolnăvească grav în septembrie 2025, potrivit numerologului Mihai Voropchievici CanCan
De ce unii copii sunt mai sensibili decât alții și cum să-i sprijini
De ce unii copii sunt mai sensibili decât alții și cum să-i sprijini DeParinti
Camila Cabello a reacționat la reuniunea surpriză a trupei Fifth Harmony, la nouă ani după despărțirea fulgerătoare
Camila Cabello a reacționat la reuniunea surpriză a trupei Fifth Harmony, la nouă ani după despărțirea... ZUTV
Cum schimbă Google căutările. Compania a dezvăluit noul Web Guide
Cum schimbă Google căutările. Compania a dezvăluit noul Web Guide UseIT
Ruladă cu caise și brânză dulce. Un desert delicat și aromat
Ruladă cu caise și brânză dulce. Un desert delicat și aromat Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x