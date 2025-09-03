Ema Oprișan de la Insula Iubirii sezonul 7 i-a oferit un sfat Biancăi Dan din sezonul 9. Ce a spus despre Ella și Andrușca

Ema Oprișan a avut un mesaj important pentru Bianca Dan. Fosta concurentă din sezonul 7 Insula Iubrii nu s-a abținut nici cu privire la Ella Vișan și la ispita Andrușca. Iată ce a zis despre fiecare în parte!

Ema Oprișan, una dintre cele mai îndrăgite concurente de la Insula Iubirii sezonul 7, și-a luat fanii prin surprindere într-un mod plăcut în această vară după ce a apărut în online de mai multe ori, în timp ce comenta noile episoade ale show-ului fenomen.

Trecând deja prin situații similare cu cele ale fetelor din acest sezon, ea a ținut să-și împărtășească propriile păreri despre relațiile pe care le-a văzut, oferindu-i chiar și un sfat uneia dintre cele care au ajuns la bonfire în lacrimi în fața partenerului.

Citește și: Cum arată Ema Oprișan fără acid în buze. La ce intervenție a apelat fosta concurentă de la Insula Iubirii: „De nerecunoscut!”

Descoperă în rândurile de mai jos ce a făcut-o pe Ema să reacționeze cu un sfat la adresa Biancăi Dan și cum a comentat situația dintre Andrei Lemnaru, Ella Vișan și ispita Andrușca.

Articolul continuă după reclamă

Ema Oprișan de la Insula Iubirii sezonul 7 i-a oferit un sfat Biancăi Dan din sezonul 9

Ema Oprișan a participat la Insula Iubirii în sezonul 7 alături de Răzvan Kovacs, acolo unde a trecut printr-unele dintre cele mai dificile situații din viața ei, și anume: infidelitatea partenerului.

Deși între ei părea să nu mai poată fi o relație de iubire în urma celor întâmplate, se pare că în prezent încă formează un cuplu, mai ales că au și o fetiță împreună care le seamănă perfect amândurora.

Cei doi au rămas extrem de apreciați în mediul online chiar și după participarea la Insula Iubirii, fanii lor fiindu-le alături chiar și în ziua de astăzi prin intermediul rețelei sociale Instagram, acolo unde aceștia continuă să fie activi și să împărtășească cu internauții impresii și păreri despre tot ce se întâmplă în viața lor și nu numai.

Așa s-a întâmplat și de această dată, când Ema nu s-a mai abținut și a vrut să îi transmită Biancăi un mesaj prin care să îi reamintească cât de importantă este propria fericire.

Citește și: Iustina Luchian, reacție acidă după ce numele său a fost rostit de Ella Vișan la Insula Iubirii sezonul 9. Ce mesaj a transmis

„Mi-aș dori ca Bianca să nu rămână cu niciunul pentru că ea nu are nevoie de un bărbat care să îi amintească mereu de imagine, de ce va spune lumea, de afaceri etc., ci de o persoană care să o ajute să își vadă propriul potențial și sunt sigură că Bianca are. Cât despre Mattia, cred că a fost ispita supremă a acestui sezon. Omul care nu a făcut nimic și a schimbat parcursul unui cuplu” a scris aceasta pe InstaStory.

Ce a spus Ema Oprișan despre Ella Vișan și ispita Andrușca

Ema nu s-a oprit aici și a continuat să analizeze și ce se întâmplă între Andrei Lemnaru, Ella Vișan și ispita Andrușca, menționând următoarea situație: „Mă bucur pentru redescoperirea Ellei, dar zâmbetul Andrușcăi o eclipsează total cu <<răzbunarea”>> lui Andrei, așa cum consideră ea.

„Ce îmi place este faptul că Andrușca și-a dorit cunoașterea cu Andrei, în schimb, Ella și-a dorit să îl ispitească pe Teo” a mai adăugat aceasta, luându-i prin surprindere pe cititori, potrivit SpyNews.ro.

Citește și: Radu Vâlcan va adresa cea mai așteptată întrebare, în Marea Finală: ”Cum părăsești Insula Iubirii?”. Emisia, lider de audiență