Iustina Luchian, reacție acidă după ce numele său a fost rostit de Ella Vișan la Insula Iubirii sezonul 9. Ce mesaj a transmis

Iustina Luchian, fosta concurentă din sezonul 8 Insula Iubirii, a răbufnit în mediul online după ce Ella Vișan i-a rostit numele în emisiune. Tânăra a transmis un mesaj neașteptat.

Iustina și Cornel Luchian au participat în sezonul trecut al reality show-ului. Cei doi au venit în Thailanda pentru a-și testa relația, iar parcursul lor pe insulă a fost de-a dreptul neașteptat.

Tânăra a reușit să se apropie de Teo Costache, însă nu a întrecut limitele. De asemenea, soțul acesteia a fost filmat în ipostaze tandre alături de ispitele feminine. În ciuda acestor evenimente, concurenții au părăsit împreună testul fidelității.

Mai mult, Cornel a aflat vestea că iubita lui este însărcinată. Odată ajunși în România, Iustina și partenerul său au făcut nunta, iar mai apoi au așteptat cu nerăbdare să își strângă în brațe fetița.

Deși este destul de rezervată în ceea ce privește aparițiile televizate, fosta concurentă a sezonului 8 Insula Iubirii a intrat din nou în atenția publicului. De data aceasta, tânăra a răbufnit pe contul de Instagram după ce Ella Vișan i-a rostit numele în emisiune.

Nu mai reprezintă un secret pentru nimeni faptul că viitoare soție a lui Andrei Lemnaru a picat în ispită cu Teo Costache. În discuțiile pe care le-au avut, tânăra a menționat-o și pe Iustina Luchian, cea cu care tânărul și-a petrecut timpul pe insulă sezonul trecut.

Ce mesaj a putut să transmită Iustina Luchian, după ce o concurentă din sezonul 9 Insula Iubirii a vorbit despre ea în emisiune

Vizibil deranjată de faptul că numele său este pronunțat în cel mai nou sezon din Insula Iubirii, Iustina Luchian nu s-a mai putut abține și i-a transmis un mesaj dur Ellei Vișan chiar pe contul de Instagram.

„M-am enervat! 😡 Nu înțeleg de ce tot îmi pronunță numele.

Dragă, tu nu ai cum să fii Iustina niciodată! Nu înțeleg de ce tot insistă fata asta pe ideea că ea nu e Iustina și că nu vrea să fie comparată cu Iustina. Stai liniștită, între noi două nu există niciun fel de comparație.”, a spus soția lui Cornel Luchian.

Postarea ei a strâns mai bine de 14 mii de like-uri și o mulțime de reacții din partea prietenilor virtuali. Unii i-au dat dreptate, în timp ce alții au ținut să o contrazică pentru vorbele sale.

„Tu ești unică și minunată! Nebunia ta a fost foarte tare pe insulă”, „Nu vă comparați, nu îi iau apărarea, dar în contextul în care Teo a fost la Insula în sezonul tău și acum al Ellei, te așteptai să nu te menționeze deloc?”, „Chiar mă gândeam ce vei spune când îți vei auzi numele rostit. Până la urmă la ce se referea?” sau „Ea a fost ispitită de Teo, însă tu l-ai ispitit pe el. Rămâi istorie!”, au fost doar câteva dintre comentariile din mediul online.

Un lucru este cert, mesajul transmis de fosta concurentă a sezonului 8 Insula Iubirii a atras atenția internauților, generând chiar foarte multe replici.