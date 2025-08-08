Antena Căutare
Home Insula Iubirii Stiri Cum arată Ema Oprișan fără acid în buze. La ce intervenție a apelat fosta concurentă de la Insula Iubirii: „De nerecunoscut!”

Ema Oprișan, fosta concurentă din sezonul 7 Insula Iubirii, a apelat la o schimbare neașteptată în ceea ce privește aspectul fizic. Tânăra și-a scos acidul din buze, iar prietenii virtuali au fost luați prin surprindere când au văzut-o așa.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Vineri, 08 August 2025, 14:19 | Actualizat Vineri, 08 August 2025, 14:52
Ema Oprișan, fosta concurentă din sezonul 7 Insula Iubirii, a apelat la o schimbare neașteptată în ceea ce privește aspectul fizic | Instagram & Antena 1

Ema Oprișan, soția lui Răzvan Kovacs, a apelat din nou la ajutorul medicului estetician după ce și-a scos acidul hialuronic din buze. Fosta concurentă de la Insula Iubirii sezonul 7 a publicat un videoclip cu ea din timpul procedurii.

„Ce facem? Vreau să-mi pun botox. Dacă nu mai am buze măcar să am o frunte frumoasă și să nu mai par foarte rea când vorbesc. Dacă tot am rămas fără buze măcar să rămân și fără riduri, iar din acest motiv m-am hotărât să-mi pun botox.

Mi se pare că toată atenția în zona frunții și a ochilor. (...) Trebuie să mă obișnuiesc acum cu fizionomia mea. M-am lăsat pe mâna doamnei doctor care mi-a analizat foarte bine expresia. Mi-a punctat unde anume mușchiul este mai puternic și am început treaba. Aștept câteva zile pentru a vedea rezultatul final și abia aștept să împărtășesc cu voi”, a povestit Ema Oprișan în filmulețul de pe TikTok.

Cum arată Ema Oprișan, fosta concurentă de la Insula Iubirii sezonul 7, fără acid în buze

Postarea tinerei a atras rapid atenția prietenilor virtuali, iar un detaliu nu a trecut neobservat. Toți au rămas uluiți când au văzut-o pe soția lui Răzvan Kovacs fără acid în buze. Noua schimbare prin care a trecut superba brunetă a fost apreciată de unii internauți.

„Poate dacă nu apelam la acid nu aș fi știut diferența. Poate obișnuită cu ele migrate până la nas mă face să cred că acum sunt asimetrica fără buze mari. Nici nu știu cum îmi place pentru că nu îmi plăcea forma pe care o avea cu acid, dar și fără mă simt ca și cum îmi lipsește ceva.

Mi se pare greu să rostesc cuvintele, greu să îmi pun un contur pentru că nu prea am pe ce și greu să mă privesc. Dar femeile mereu vor rămâne veșnic nemulțumite, tocmai de aceea ne ocupăm de frunte și zona ochilor”, a explicat Ema Oprișan pe rețelele sociale.

Postarea Emei Oprișan a strâns o mulțime de like-uri și reacții din partea prietenilor virtuali. Mai mult, mesajele negative nu au întârziat să își facă apariția.

Unele persoane au felicitat-o pentru decizia luată în timp ce altele i-au spus că este de nerecunoscut.

„Eu zic că ai nevoie de puțin acid, dar unul pus corect. Frumoase suntem toate, dar ajustările făcute cu simț estetic sunt binevenite din punctul meu de vedere”, „E la mișto?!”, „De nerecunoscut!”, „Ești frumoasă și fără acid!” sau „Nu te-am recunoscut. Nu-ți stă bine așa, dar este o alegere sănătoasă”, au fost doar câteva dintre comentariile oamenilor din mediul online.

Un lucru este cert, Ema Oprișan a reușit să surprindă încă o dată prietenii virtuali. Decizia pe care a luat-o fosta concurentă de la Insula Iubirii nu a trecut neobservată.

