Finala Insula Iubirii 2025. Ce s-a întâmplat la ultimul Bonfire. Ce decizii au luat concurenții și în ce relații sunt în prezent

În Marea Finală a sezonului 9 Insula Iubirii, de pe 3 septembrie 2025, a avut loc ultima Ceremonie a focului. Cuplurile s-au reîntâlnit și și-au spus totul. La final, ei au decis cum vor să plece de pe insulă: împreună, despărțiți sau cu alți parteneri. Iată mai jos cele mai importante momente!

Marea Finală Insula Iubirii sezonul 9 a debutat cu Ceremonia focului dintre Bianca Dan și Marian Grozavu. Alături de ei se afla și ispita Mattia. La fel ca ispita Teodora, și ispita masculină a fost prezentă pentru a răspunde partenerilor la cele mai importante întrebări.

Marian a fost profund marcat de materialul în care iubita sa, Bianca, și ispita Mattia s-au apropiat pe plajă. Bilețelele, sărutările intense pe obraz, îmbrățișările, dar și planurile pe care cei doi și le-au făcut l-au determinat pe concurent să izbucnească.

„Atingerile din apă tot din respect erau? Pupicurile și îmbrățișările tot din respect erau? Eu nu mai văd niciun respect aici”, a spus concurentul.

Descoperă în rândurile de mai jos ce s-a întâmplat în Marea Finală a sezonului 9 Insula Iubirii cu cuplurile care au avut curajul să intre în cel mai dur test al relației și să se arate exact așa cum sunt!

Citește și: Insula Iubirii Plus, sezonul 9. Detaliile picante din viața ei de cuplu pe care Maria i le-a spus lui Cătălin. „Când sărută...”

Cum au ales Bianca Dan și Marian Grozavu să părăsească Insula Iubirii

După ce ispita Mattia s-a retras, Radu Vâlcan i-a pus pe Bianca Dan și pe Marian Grozavu să tragă o concluzie și să decidă cum părăsesc Insula Iubirii. Concurenta a decis să plece singură.

„Nu l-am respectat suficient. O să plec singură, urmând, dacă vei vrea acasă, dacă ai nevoie de explicații, să ți le dau. Iartă-mă! Nu trebuia să-ți fac asta, trebuia să mă abțin și să nu fac nimic”, a declarat Bianca, moment în care Marian a întins mâna către ea.

„Atunci când iubești o persoană, nu o lași. Eu aveam sentimentul acesta și o promisiune față de Bianca. Consider că merită înțelegere din partea mea și aș fi plecat împreună cu ea acasă”, a mărturisit Marian la Bonfire.

Radu Vâlcan i-a pregătit Biancăi un Bonfire special cu ispita Mattia

După plecarea lui Marian, Radu Vâlcan l-a invitat din nou pe Mattia. Revederea cu ispita a făcut-o pe Bianca să zâmbească.

Având în vedere conexiunea dintre ei, Radu Vâlcan s-a văzut nevoit să îi întrebe cum vor să părăsească insula. Și de această dată, Bianca a ales să plece singură, având nevoie să își pună ordine în gânduri.

„Am avut o discuție în care am spus că ne vom cunoaște mai bine afară. Corect ar fi pentru mine să am timpul meu, cum i-am spus și lui. Tot singură vreau să plec, nu ar fi corect pentru mine”, a dezvăluit Bianca.

Care este relația dintre Bianca și Marian în prezent, după experiența din Thailanda

După experiența Insula Iubirii, se pare că Bianca și Marian au decis să repare lucrurile și să mai acorde o șansă poveștii lor de dragoste. După Bonfire, cei doi concurenți s-au reîntâlnit în vilă, acolo unde au discutat și au simțit cum chimia dintre ei se reaprinde.

„Suntem mai bine ca niciodată. Cred că nici la început nu eram așa de bine”, a răspuns Marian, în materialul filmat după Insula Iubirii.

„N-am fost realistă încât să-mi dau seama că mă atașez de cineva, dar el e posibil să își facă rolul. Am învățat o lecție, să nu-mi mai deschid sufletul și să nu mai las niciodată garda jos. (...) M-am lăsat și dusă de val, dar și felul cum mi-o spunea. Era ceva imaginar, dar mie mi-a insuflat așa dorința să văd lumea”, a adăugat concurenta.

Mattia, în materialul filmat după experiența din Thailanda, a mărturisit că a simțit lucruri reale pentru Bianca, pe insulă.

Răsturnare de situație la Bonfire! Cu cine a plecat Marius Avram de pe insulă

La ultima lor Ceremonie a focului, Maria și Marius Avram au trăit un episod intens, care s-a lăsat cu dezvăluiri dureroase și imagini greu de privit, în special pentru Maria. De cealaltă parte, soțul ei a acuzat-o că s-a îndrăgostit de ispita Cătălin, dat fiind limbajul codat pe care îl folosea în prezența lui, dar și seria de bilețele, lucru care l-a făcut să se apropie de Oana Monea.

Maria, în schimb, a explicat că apropierile ei cu Cătălin au fost parte dintr-o strategie pe care ar fi pus-o la cale ca să-l provoace pe soțul ei și să vadă cât de departe poate merge.

Tensiunea a atins cote înalte în momentul în care s-a arătat un ultim material cu Maria, de la Dream Date. Deși concurenta a susținut că nu s-a sărutat niciodată cu ispita Cătălin, imaginile de la întâlnirea de 24 de ore au dovedit contrariul.

Întrebați cum își doresc să plece de pe Insula Iubirii, Marius Avram a răspuns că singur. Maria a răspuns la fel.

„Am luat decizia asta în momentul în care mi-am dat verigheta jos”, a explicat concurentul.

După ce Maria a plecat, Marius Avram a avut parte de o surpriză de proporții! Ispita Oana Monea și-a făcut apariția.

Când a fost întrebată cum pleacă de pe insulă, Oana Monea l-a surprins până și pe Radu Vâlcan cu răspunsul ei: „Îmi doresc să plec alături de Marius”, a spus ea, iar concurentul a exprimat aceeași dorință.

Maria și ispita Cătălin au avut parte de o Ceremonie specială a focului. Cum au decis să plece

După plecarea lui Marius, Maria a revenit în fața lui Radu Vâcan și a avut parte de o Ceremonie specială a focului alături de Cătălin, ispita cu care a petrecut cel mai mult timp pe insulă.

Întrebată de Radu Vâlcan, Maria Avram a dezvăluit că își dorește să părăsească Insula Iubirii singură.

„Cum i-am spus și în apă, voi merge singură acasă și dacă eu voi reuși să-mi vindec sufletul, lucrurile vor continua și afară”, a mărturisit Maria.

Care este relația dintre Marius Avram și ispita Oana Monea, după întoarcerea din Thailanda. Ce s-a întâmplat cu căsnicia concurentului

Surprizele și răsturnările de situație nu s-au oprit aici! În materialul filmat după întoarcerea din Thailanda, Maria și Marius Avram au apărut împreună. Potrivit concurentului, după mai multe discuții serioase, s-au împăcat.

De cealaltă parte, Oana Monea a făcut și ea declarații despre întoarcerea cu Marius Aram în România, dar și despre motivul pentru care povestea lor a luat sfârșit.

„(...) Maria suna, mie îmi dădea mesaje, unde îmi spunea situații și lucruri pe care nu am cum să vi le spun. Noaptea. Jigniri, înjurături, lucruri greu de reprodus. Lucruri urâte despre Marius. (...) Mai apoi, urma să plece în Anglia. A spus că mai are ceva de discutat cu Maria și trebuia să ne vedem. I-am zis că nu știu dacă e cazul, dacă lucrurile au decurs așa cum au decurs. El a fost acasă la ea, a stat acolo o zi-două și am preferat să mă retrag”, au fost afirmațiile Oanei Monea.

Confruntarea dintre Ella Vișan și Andrei Lemnaru

Ella Vișan și Andrei Lemnaru au avut parte de un Bonfire cu o încărcătură aparte, după ce experiența de 21 de zile din Thailanda a scos la iveală adevărul dur că nu mai erau făcuți să formeze un cuplu.

Întrebați de Radu Vâlcan cum își doresc să părăsească Insula Iubirii la finalul acestei experiențe, Ella a răspuns că nu dorește să plece cu Andrei.

După ce a plecat concurenta, Andrei Lemnaru a avut parte de o Ceremonie a focului cu Andrușca, ispita de care s-a apropiat în ultimele zile, după ce imaginile cu iubita sa l-au făcut să pună punct relației.

Întrebat de Radu Vâlcan cum dorește să părăsească Insula Iubirii, singur sau alături de ispită, Andrei Lemnaru a răspuns că își dorește să plece cu Andrușca. Deși surprinsă de răspuns, ispita și-a exprimat aceeași dorință.

Ulterior, Ella Vișan a revenit în fața lui Radu Vâlcan pentru ultimul ei Bonfire din acest sezon. Concurenta s-a reîntâlnit cu Teo, ispita care a reușit să îi redea încrederea în sine, dar și zâmbetul de pe buze.

Întrebați cum vor să părăsească Insula, Ella și Teo au răspuns că împreună, cu toate că ispita i-a dat unele emoții lui Radu Vâlcan cu răspunsul său.

„M-a făcut să mă simt eu, ceea ce nu reușește orice persoană. Mă bucur că a fost sinceră și pentru toate momentele pe care mi le-a oferit aici, dar da, răspunsul meu este da”, a zis și Teo, dându-i emoții lui Radu Vâlcan.

Care este stadiul relațiilor Ellei Vișan și a lui Andrei Lemnaru cu cele două ispite, după experiența din Thailanda

Ella Vișan și Andrei Lemnaru nu s-au împăcat după Insula Iubirii. Concurentul a mărturisit că a avut o cădere nervoasă după această experiență. În prezent, este singur.

„Ne-am întors din Thailanda, am stat două săptămâni în România, continua acea conexiune, dar, în ciuda lucrurilor frumoase, el nu a putut fi destul de prezent. Am încercat să vorbesc cu el, iar el a refuzat să vorbească cu mine. Din moment ce stai supărat lângă mine și nu-mi oferi niciun gram de atenție, eu nu pot să trag de tine”, a dezvăluit ispita Andrușca, care a adăugat că decizia de a nu mai continua relația a venit de la ea.

De cealaltă parte, nici Ella Vișan și Teo nu au rămas împreună. Ispita a dezvăluit că un episod de la hotel, imediat după ce s-au încheiat filmările, ar fi stricat lucrurile între ei.

Ispita masculină a mai precizat că, în ciuda separării, a continuat să o caute pe Ella. El ar mai fi interesat de o relație cu ea, dar își dorește ca Ella să se mute în România.

„(...) Ea nu avea niciun gând să revină în țară, iar asta mi-a dat de gândit. (...) Doar eu o caut pe Ella mereu, întreb dacă e bine. Eu sunt pregătit să fie ceva între mine și Ella, doar că aștept să se mute în România, să știu că este stabilită aici ca să pot să reiau din nou tot ceea ce am trăit pe insulă”, a declarat Teo.

Citește și: Insula Iubirii, 2 septembrie 2025. Ce au făcut concurenții la Dream Date. Ce bilet a găsit Bianca de la Mattia, după plecarea lui

Interviurile Insula Iubirii, exclusiv în AntenaPLAY. Vezi cele mai recente filmări cu participanții sezonului 9

Chiar dacă Marea Finală Insula Iubirii sezonul 9 are loc, astăzi, pe 3 septembrie, de la 20:30, când telespectatorii vor putea urmări Bonfirele finale cu fiecare cuplu, Insula Iubirii nu se oprește aici, pentru că urmează interviurile exclusive.

Toamna începe cu exclusivități în AntenaPLAY! Din 4 septembrie, Insula Iubirii continuă cu episoade speciale dedicate participanților sezonului 9. Fanii show-ului fenomen pot afla cum sunt în prezent concurenții și ispitele, dar și dezvăluiri inedite despre viața lor după încheierea filmărilor.

Telespectatorii vor putea afla cum au continuat și dacă au continuat poveștile cuplurilor din sezonul 9, cu detalii nedifuzate din culisele show-ului fenomen.