Antena Căutare
Home Insula Iubirii Stiri Insula Iubirii Plus, sezonul 9. Detaliile picante din viața ei de cuplu pe care Maria i le-a spus lui Cătălin. „Când sărută...”

Insula Iubirii Plus, sezonul 9. Detaliile picante din viața ei de cuplu pe care Maria i le-a spus lui Cătălin. „Când sărută...”

În episodul 18 de Insula Iubirii Plus, Maria i-a dezvăluit ispitei Cătălin câteva detalii intime din relația ei de 11 ani cu Marius.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Miercuri, 03 Septembrie 2025, 08:37 | Actualizat Miercuri, 03 Septembrie 2025, 10:47

În jurul orei 5 dimineața, în cea de-a 23 zi pe insulă, înainte de a pleca la dream date, Maria și Cătălin au stat afară pe terasă la povești.

Ce i-a dezvăluit Maria lui Cătălin din intimitatea relației cu Marius

După ce Maria s-a panicat și a empatizat cu durerea Ellei când ea început să plângă, spunând că Teo și-a pierdut încrederea în ea, Cătălin a venit să o liniștească.

Citește și: Insula Iubirii, 2 septembrie 2025. Cum a reacționat Marian când a văzut-o pe Bianca la ultima Ceremonie a focului. Ce a urmat

Maria și Cătălin au mai stat afară pe șezlong de vorbă și ispita masculină a întrebat-o dacă ea crede că Marius și Oana ar fi mers mai departe decât sărut sau dacă bănuiește că ar urma să se întâmple asta la dream date-ul lor.

Maria a zis că îl cunoaște destul de bine pe Marius și nu crede că ar merge atât de departe. Apoi Cătălin a întrebat-o dacă a văzut imaginile cu Marius și Oana când se sărutau și dacă chiar se sărutau pe bune sau s-au pupat.

Atunci Maria a simțit să dea din casă și să dezvăluie un detaliu intim din relația lor de cuplu. Ea a zis că lui Marius nu îi place să sărute mai mult decât un pupic pe buze.

„S-au pupat fătă limbă că Marius nu sărută cu limba. Marius cu Oana Monea nu s-au sărutat complet că Marius nu folosește limba, deci s-au pupat. Un secret scos la iveală. (...) Am vrut să o întreb dacă a fost satisfăcută că limba nu o folosește. (...) L-a pupat una cu mai multă salivă când era mai tânăr și de-atunci i s-a scârbit”, a spus Maria râzând, iar Cătălin a pufnit și el în râs.

„Eu am rămas fără cuvinte, îmi pare rău, dar m-ai pierdut”, a spus Cătălin.

Citește și: Insula Iubirii, 2 septembrie 2025. Ce au făcut concurenții la Dream Date. Ce bilet a găsit Bianca de la Mattia, după plecarea lui

Fenomenul Insula Iubirii sezonul 9, provocări și trădări

Emisiunea Insula Iubirii sezonul 9 începe pe 21 iulie 2025! Thailanda. Cupluri. Ispite. Vara. Sentimente. Trăiri. Împăcări. Despărțiri. Iubire. Gelozie. Show fenomen. Așteptare. Freamăt. Din 21 iulie 2025, fenomenul Insula Iubirii revine la Antena 1 și în AntenaPLAY! Cinci cupluri decise să trăiască experiența vieții lor vor avea parte de cel mai important test al relației lor.

În sezonul 9 al show-ului Insula Iubirii, cinci cupluri curajoase au ales să-și pună relația la încercare într-unul dintre cele mai intense și provocatoare emisiuni. Fiecare pereche a venit cu propria poveste: unele aflate mai la început de drum, altele legate de ani buni de iubire, dar toate unite de aceeași întrebare: „Suntem cu adevărat făcuți unul pentru celălalt?”

Se anunță un sezon incendiar, care va fi completat de imagini exclusive, disponibile numai în AntenaPLAY!

Săptămânal, abonații AntenaPLAY vor avea parte de imagini nedifuzate la televizor. Pe Insula PLUS, fanii emisiunii pot urmări secvențe de pe Insula Fetelor și Insula Băieților, care nu au apărut în episoadele de luni, marți și miercuri. Ce fac partenerii din cupluri când uită de prezența camerelor și cum se comportă timp cu adevărat timp de 21 de zile? Gesturile și acțiunile lor pot fi analizate pe Insula PLUS.

colaj maria avram si catalin brinza
+17
Mai multe fotografii

Citește și: Insula Iubirii, 2 septembrie 2025. Revedere plină de emoție pentru Francesca și Cristi! Cum au plecat cei doi de pe insulă

Insula Iubirii, 2 septembrie 2025. Ce au făcut concurenții la Dream Date. Ce bilet a găsit Bianca de la Mattia, după ple...
Înapoi la Homepage
AS.ro Ianis Hagi, făcut praf de fani, după ultima postare pe Instagram: “Ruşine pentru numele Hagi” Ianis Hagi, făcut praf de fani, după ultima postare pe Instagram: &#8220;Ruşine pentru numele Hagi&#8221;
Observatornews.ro A ieșit la plimbare cu părinții și a murit după ce a călcat pe un fir electric neizolat. Tragedie în Vaslui A ieșit la plimbare cu părinții și a murit după ce a călcat pe un fir electric neizolat. Tragedie în Vaslui

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Insula Iubirii – Jocul Tentațiilor. Decarcă gratuit și trăiește show-ul fenomen pe telefonul tău.
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Insula Iubirii – Jocul Tentațiilor. Decarcă gratuit și trăiește show-ul fenomen pe telefonul tău.
Video recomandate
Super Neatza, 2 septembrie 2025. MediCOOL revine cu al nouălea sezon la Antena 1 și AntenaPLay
Super Neatza, 2 septembrie 2025. MediCOOL revine cu al nouălea sezon la Antena 1 și AntenaPLay Marti, 02.09.2025, 11:18
Mireasa sezonul 12, 2 septembrie 2025. Zvon în casa băieților: Concurenții ar fi vrut ca Alexandru să plece, nu Ion Mireasa sezonul 12, 2 septembrie 2025. Zvon în casa băieților: Concurenții ar fi vrut ca Alexandru să plece, nu Ion Marti, 02.09.2025, 16:57 Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN | Sezonul 2, Episodul 1, 28 august 2025. Ana o confruntă pe Victoria, după ce a aflat de existența Olimpiei: "Ești sau nu mama mea?" Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN | Sezonul 2, Episodul 1, 28 august 2025. Ana o confruntă pe Victoria, după ce a aflat de existența Olimpiei: "Ești sau nu mama mea?" Joi, 28.08.2025, 22:20 Cu ochii pe Insulă, sezonul 1, 1 septembrie 2025. Relații fără viitor! Când știi că e momentul să pui punct Cu ochii pe Insulă, sezonul 1, 1 septembrie 2025. Relații fără viitor! Când știi că e momentul să pui punct Luni, 01.09.2025, 19:00
Mai multe
Citește și
Insula Iubirii, 2 septembrie 2025. Ce au făcut concurenții la Dream Date. Ce bilet a găsit Bianca de la Mattia, după plecarea lui
Insula Iubirii, 2 septembrie 2025. Ce au făcut concurenții la Dream Date. Ce bilet a găsit Bianca de la Mattia,...
A fost deschisă capsula timpului a Prințesei Diana după 34 de ani. Ce s-a găsit în ea
A fost deschisă capsula timpului a Prințesei Diana după 34 de ani. Ce s-a găsit în ea Catine.ro
Insula Iubirii, 2 septembrie 2025. Cum a reacționat Marian când a văzut-o pe Bianca la ultima Ceremonie a focului. Ce a urmat
Insula Iubirii, 2 septembrie 2025. Cum a reacționat Marian când a văzut-o pe Bianca la ultima Ceremonie a focului....
Melisa Döngel este din nou singură. Vedeta și-a anunțat despărțirea în mediul online
Melisa Döngel este din nou singură. Vedeta și-a anunțat despărțirea în mediul online Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Premierul unei țări NATO l-a îndemnat pe Putin să pedepsească Ucraina
Premierul unei țări NATO l-a îndemnat pe Putin să pedepsească Ucraina Libertatea.ro
„Zero taxe pe salariul minim”, posibila relansare economică uitată. Salariul minim ar putea avea zero contribuții și impozit pe venit, exact ca pensiile de până în 3000 de lei
„Zero taxe pe salariul minim”, posibila relansare economică uitată. Salariul minim ar putea avea zero... Ziare.com
Anunțul lui Ilie Năstase, după lovitura uriașă dată de Ion Țiriac în România: „Asta e important!”
Anunțul lui Ilie Năstase, după lovitura uriașă dată de Ion Țiriac în România: „Asta e important!” AntenaSport
Surpriză în showbiz! Celebra actriță s-a căsătorit cu iubita ei în cadrul unei ceremonii superbe
Surpriză în showbiz! Celebra actriță s-a căsătorit cu iubita ei în cadrul unei ceremonii superbe Elle
De ce a participat Teo Costache, de fapt, la Insula Iubirii. Ce a spus ispita masculină despre momentele incendiare cu Ella: 
De ce a participat Teo Costache, de fapt, la Insula Iubirii. Ce a spus ispita masculină despre momentele incendiare... Spynews.ro
Dana Săvuică a ajuns pe masa de operație! „Recuperarea implică edem, echimoze și sensibilitate!”
Dana Săvuică a ajuns pe masa de operație! „Recuperarea implică edem, echimoze și sensibilitate!” BZI
Lora a făcut senzație pe plajă, la 43 de ani! Costumul de baie minuscul și poziţiile provocatoare au atras multe priviri! – GALERIE FOTO
Lora a făcut senzație pe plajă, la 43 de ani! Costumul de baie minuscul și poziţiile provocatoare au atras multe... BZI
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Ardei umpluți cu cremă de brânză și bacon, la cuptor
Ardei umpluți cu cremă de brânză și bacon, la cuptor HelloTaste.ro
Adrian Năstase și Viorica Dăncilă apar în poză, la Beijing, cu cei mai faimoși dictatori ai planetei - Xi, Putin și Kim
Adrian Năstase și Viorica Dăncilă apar în poză, la Beijing, cu cei mai faimoși dictatori ai planetei - Xi,... Antena3.ro
Jocuri PlayStation Plus din septembrie 2025. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din septembrie 2025. Ce titluri vor fi disponibile useit
Horoscopul zilei de 4 septembrie 2025. Berbecii își ascund emoțiile. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 4 septembrie 2025. Berbecii își ascund emoțiile. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Republica Moldova a ieftinit energia electrică. Motivul: importă low-cost din România
Republica Moldova a ieftinit energia electrică. Motivul: importă low-cost din România Jurnalul
Irinel Columbeanu, sprijinit de fiica sa, Irina, în cea mai grea perioadă a vieții: Am 18 ani și simt că e responsabilitatea mea
Irinel Columbeanu, sprijinit de fiica sa, Irina, în cea mai grea perioadă a vieții: Am 18 ani și simt că e... Kudika
'Am dat casa cu uzufruct copilului, dar nu îmi asigură nimic. Ce pot să fac?'. Un avocat celebru explică legea
'Am dat casa cu uzufruct copilului, dar nu îmi asigură nimic. Ce pot să fac?'. Un avocat celebru explică legea Playtech
Cine sunt foștii premieri români care au stat lângă Putin la parada organizată de președintele Chinei, Xi Jinping. SUA și aliații occidentali au refuzat invitația
Cine sunt foștii premieri români care au stat lângă Putin la parada organizată de președintele Chinei, Xi... Redactia.ro
Ce sunt şi cum funcţionează ETF-urile. Iancu Guda:
Ce sunt şi cum funcţionează ETF-urile. Iancu Guda: "Poți să investești şi 50 de lei pe lună" Observator
Ce este untul de shea. Cum îl poți folosi
Ce este untul de shea. Cum îl poți folosi MediCOOL
Vinete în sos de roșii la cuptor, gratinate cu cașcaval
Vinete în sos de roșii la cuptor, gratinate cu cașcaval HelloTaste
Cea mai frumoasă voleibalistă a lumii a publicat imagini mai mult decât îndrăznețe în costum de baie
Cea mai frumoasă voleibalistă a lumii a publicat imagini mai mult decât îndrăznețe în costum de baie ProSport
Trei zodii care își schimbă radical VIAȚA în toamna 2025. Surprize mari la orizont în carieră și în viața persoanlă a acestor nativi
Trei zodii care își schimbă radical VIAȚA în toamna 2025. Surprize mari la orizont în carieră și în viața... Gandul
Zodia care riscă să se îmbolnăvească grav în septembrie 2025, potrivit numerologului Mihai Voropchievici
Zodia care riscă să se îmbolnăvească grav în septembrie 2025, potrivit numerologului Mihai Voropchievici CanCan
De ce unii copii sunt mai sensibili decât alții și cum să-i sprijini
De ce unii copii sunt mai sensibili decât alții și cum să-i sprijini DeParinti
Camila Cabello a reacționat la reuniunea surpriză a trupei Fifth Harmony, la nouă ani după despărțirea fulgerătoare
Camila Cabello a reacționat la reuniunea surpriză a trupei Fifth Harmony, la nouă ani după despărțirea... ZUTV
Cum schimbă Google căutările. Compania a dezvăluit noul Web Guide
Cum schimbă Google căutările. Compania a dezvăluit noul Web Guide UseIT
Ruladă cu caise și brânză dulce. Un desert delicat și aromat
Ruladă cu caise și brânză dulce. Un desert delicat și aromat Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x