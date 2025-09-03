Insula Iubirii Plus, sezonul 9. Detaliile picante din viața ei de cuplu pe care Maria i le-a spus lui Cătălin. „Când sărută...”

În episodul 18 de Insula Iubirii Plus, Maria i-a dezvăluit ispitei Cătălin câteva detalii intime din relația ei de 11 ani cu Marius.

În jurul orei 5 dimineața, în cea de-a 23 zi pe insulă, înainte de a pleca la dream date, Maria și Cătălin au stat afară pe terasă la povești.

Ce i-a dezvăluit Maria lui Cătălin din intimitatea relației cu Marius

După ce Maria s-a panicat și a empatizat cu durerea Ellei când ea început să plângă, spunând că Teo și-a pierdut încrederea în ea, Cătălin a venit să o liniștească.

Maria și Cătălin au mai stat afară pe șezlong de vorbă și ispita masculină a întrebat-o dacă ea crede că Marius și Oana ar fi mers mai departe decât sărut sau dacă bănuiește că ar urma să se întâmple asta la dream date-ul lor.

Maria a zis că îl cunoaște destul de bine pe Marius și nu crede că ar merge atât de departe. Apoi Cătălin a întrebat-o dacă a văzut imaginile cu Marius și Oana când se sărutau și dacă chiar se sărutau pe bune sau s-au pupat.

Atunci Maria a simțit să dea din casă și să dezvăluie un detaliu intim din relația lor de cuplu. Ea a zis că lui Marius nu îi place să sărute mai mult decât un pupic pe buze.

„S-au pupat fătă limbă că Marius nu sărută cu limba. Marius cu Oana Monea nu s-au sărutat complet că Marius nu folosește limba, deci s-au pupat. Un secret scos la iveală. (...) Am vrut să o întreb dacă a fost satisfăcută că limba nu o folosește. (...) L-a pupat una cu mai multă salivă când era mai tânăr și de-atunci i s-a scârbit”, a spus Maria râzând, iar Cătălin a pufnit și el în râs.

„Eu am rămas fără cuvinte, îmi pare rău, dar m-ai pierdut”, a spus Cătălin.

