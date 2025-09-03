Insula Iubirii, 2 septembrie 2025. Ce au făcut concurenții la Dream Date. Ce bilet a găsit Bianca de la Mattia, după plecarea lui

În ediția 20 a sezonului 9 Insula Iubirii, de pe 2 septembrie 2025, a venit clipa în care concurenții trebuie să dea explicații partenerilor și să ia decizii. După ce Dream Date-ul a scos pentru unii dorințe ascunse și momente fierbinți, pentru alții urmează o ceremonie a focului intensă.

Episodul 20 Insula Iubirii sezonul 9 a debutat cu ceremonia specială dintre Andrei Lemnaru și ispita Teo. Cei doi s-au întâlnit pentru prima dată față în față, după ce concurentul a văzut ipostazele intime dintre Ella, partenera sa, și ispită.

Andrei Lemnaru a fost curios să afle de la Teo când s-a produs ruptura dintre el și Ella, dar și detalii despre palma pe care acesta i-a dat-o partenerei sale în timpul scenei intime din baie. Totodată, Teo a aflat de la Andrei informații despre cea cu care formează un cuplu acum pe insulă, unele lucruri ridicându-i semne de întrebare.

„(...) Fața ei este foarte expresivă. Poți să vezi de fiecare dată când te ia în brațe, ea este pierdută. (...) Nu aș putea să zic că simulează fericirea, dar gândește foarte mult în momentele acelea”, a dezvăluit Andrei în timpul Bonfire-ului special.

„Vreau să o cunosc mai mult pe Ella, pentru că sunt niște semne de întrebare în momentul de față, pe care și eu mi le-am pus, doar că, la un moment dat, le-am lăsat puțin deoparte, pentru că chimia și flacăra dintre noi a fost mult mai intensă decât acele semne de întrebare. Îmi doresc să continui această cunoaștere cu Ella”, a mărturisit Teo, la finalul ceremoniei speciale.

Descoperă în rândurile de mai jos ce s-a întâmplat în cadrul ediției 20 din sezonul 9 Insula Iubirii!

Ce discuție au purtat Ella și Teo, după ce ispita s-a întors de la confruntarea cu Andrei. De ce a început concurenta să plângă în ediția 20 Insula Iubirii, de pe 2 septembrie 2025

După confruntarea cu Andrei Lemnaru, Teo Costache s-a întors în vilă și i-a povestit Ellei cum a decurs întâlnirea. Concurenta l-a văzut schimbat pe acesta și l-a simțit confuz.

„Eu am cunoscut un Andrei total diferit de cum mi le-ai descris tu. Mi s-a părut foarte sincer, foarte calm, foarte matur. A înțeles tot ce era de înțeles. Nu are nicio râcă asupra mea, dar nici asupra ta. Mi-a transmis faptul că el te complimenta foarte des”, a mărturisit Teo.

„Dacă vrei să oprim Dream Date-ul..”, i-a sugerat Ella afectată, iar ispita a răspuns că nu dorește acest lucru.

„Trebuie să înțelegi că în momentul de față sunt pus la mijloc. Pe tine te cunosc foarte mult în comparație cum l-am cunoscut pe el, cu care am stat de vorbă o oră. Nu mă duc să-l cred pe el în totalitate, dar mie, sincer, mi s-a părut foarte bazat de tot ce scotea pe gură”, a explicat Teo.

Mai târziu, Ella a fost surprinsă plângând în hohote, în timp ce era consolată de Maria. Lor li s-a alăturat Teo.

„Chiar nu-mi pasă de ce zice lumea. (Mă doare) faptul că el (Teo) are semne de întrebare asupra mea”, a mărturisit Ella de față cu cei doi și apoi a izbucnit, apoi, în plâns.

Ce au făcut concurenții la Dream Date, în ediția 20 Insula Iubirii sezonul 9, de pe 2 septembrie 2025

A urmat cea mai intensă și așteptată provocare: Dream Date-ul – întâlnirea de o zi și o noapte cu ispita preferată. Concurenții s-au aflat, așadar, în fața ultimelor răspunsuri pe care le căutau când au venit în Thailanda.

După o serie de activități pe timpul zilei, pe apă, la grădina zoo și la masaj, menite să îi apropie, concurenții și ispitele lor au oferit ultime impresii. Ella și Teo, însă, nu au putut trece peste episodul de seara trecută. Concurenta nu doar că a exprimat o tristețe și îndângurare constantă, dar, din cauza fricii de apă, a refuzat să facă snorkeling alături de Teo, ceea ce a provocat o nouă discuție tensionată între ei.

După ce s-au cazat, Ella și Teo au avut, din nou, parte de tachinări, după ce concurenta l-a întrebat dacă se simte pregătit să înceapă nouă relație.

„Sunt pregătit să mă înțelegi cum sunt în viața de zi cu zi. Pentru că afară sunt o persoană destul de ocupată și am nevoie, în primul rând, de înțelegere. Stau și lucrez până noaptea sau...”, a dezvăluit ispita, moment în care Ella s-a „atacat”: „Ți se pare că aș fi o persoană neînțelegătoare?”.

„Pari un om înțelegător, doar că ai și tu anumite scăpări”, i-a răspuns Teo, iar concurenta s-a supărat dintr-o dată, simțindu-se subestimată: „Îmi pare rău că nu-ți prezint acea încredere. De fapt, știi de ce îmi pare rău? (...) Că mă subestimezi (...) cu faptul că nu sunt capabilă”.

În cele din urmă, Ella și Teo și-au revenit, iar seara lor s-a terminat în baie. De partea cealaltă, Andrei Lemnaru și ispita Andrușca au avut parte de o apropiere intimă în baie, după ce concurentul a rupt fotografia cu el și Ella.

„Se uita după camere. Nu era sigur dacă își dorește să facă asta. Ne-am sărutat cum o facem de obicei și atât. El este foarte speriat de imagini”, a relatat ispita Andrușca, la testimoniale.

Marius și ispita Oana Monea au avut parte de apropieri tandre și îmbrățișari în piscina hotelului unde au fost cazați.

Maria și Cătălin nu s-au sărutat la Dream Date și nici nu au avut parte de atingeri interzise. Dis-de-dimineață, cei doi au văzut răsăritul împreună, în timp ce soțul Mariei și ispita Oana au luat micul-dejun la pat.

La întoarcerea în vilă, concurenții și-au luat rămas-bun de la ispitele lor, iar momentul s-a lăsat cu multe lacrimi pentru Ella Vișan, dar și pentru ispita Andrușca.

Francesca și Cristi, revedere plină de emoție la Insula Iubirii, ediția 20, de pe 2 septembrie 2025

După 21 de zile departe unul de celălalt, Cristi și Francesca au avut parte de o revedere emoționantă. După ce Radu Vâlcan l-a anunțat pe concurent că se poate duce la vila fetelor, acesta a luat-o la fugă spre locul în care se afla femeia pe care o iubește cel mai mult.

După ce l-a zărit, Francesca a fugit în brațele iubitului ei, ținându-se așa minute în șir. Fericirea li s-a citit pe chip amândurora, iar Franci a început să plângă de emoție.

„Nu mai zic niciodată că vreau să-mi fie dor de tine”, i-a spus aceasta, iar Cristi a mărturisit: „Simt că sunt cel mai norocos bărbat, să am o femeie ca Francesca lângă mine. Ceea ce sunt astăzi, se datorează foarte mult Francescăi”.

Întrebați de Radu Vâlcan cum pleacă de pe Insula Iubirii, Cristi și Francesca au răspuns că împreună.

Bianca a găsit un bilet ascuns de la Mattia în ediția 20 Insula Iubirii, de pe 2 septembrie 2025. Ce scria în el

Rămasă singură în vila fetelor, în timp ce toți erau la Dream Date, Bianca a avut mai mult să își analizeze trăirile, dar și experiența avută pe Insula Iubirii. La un moment dat, concurenta a descoperit, în pachetul de țigări, un bilet. Scrisoarea, semnată de Mattia, a pus-o pe gânduri pe aceasta.

„Doamne, ce încerci să-mi transmiți? <<Eu sunt încă aici>>. Unde ești, Matti?”, a rostit Bianca, după care a adăugat cu lacrimi în ochi: „Doamne, dă-mi curaj! Doamne, trebuie să mă gândesc și la mine!”.

Bianca s-a retras în cameră și a îmbrățișat elefantul pe care l-a primit de la Mattia.

„Mi-ar fi plăcut să avem parte de acel Dream Date, dar știu că avem posibilitatea să facem toate acele lucruri și acasă. Mi-ar plăcea să îți fiu alături și dincolo de insulă așa cum ți-am spus și așa cum îmi doresc! Nu ai nevoie să rezolvi nimic, pentru că toate acele <<probleme>> sunt doar în capul tău! Arată-mi că ai învățat ceva din această experiență și că te vei pune pe primul loc. Sigur ți-ar da valoare! Chiar dacă o să pleci singură, nu o să pleci singură! Eu sunt aici. Kiss, Matti”, a fost mesajul scris de Mattia pe bilețel.

Cum a reacționat Marian când a văzut-o pe Bianca la ultima Ceremonie a focului. Ce a urmat după ce s-au alăturat și ispitele Teodora și Mattia

După ce, în ediția de ieri, Marian Grozavu a vrut să înțeleagă mai bine deciziile luate de Bianca, stând de vorba cu Mattia, ispita masculină de care iubita lui s-a apropiat cel mai tare în ultimele zile, iată că a venit momentul în care cei doi parteneri stau față în față și află toate răspunsurile de care au nevoie.

Marian, profund marcat de imaginile pe care le-a văzut cu Bianca și Mattia, nu a mai ținut cont de argumentele iubitei sale. Aceasta a tot încercat să îi explice că apropierea dintre ea și ispită s-a produs din cauza lipsurilor pe care le simte în relația lor.

„Mi-am dat seama prin el ce îmi doresc. (...) Mi-am dat seama că eu niciodată în viața asta nu m-am pus pe primul loc, am pus doar oamenii”, a declarat, printre altele, Bianca.

După ce Radu Vâlcan le-a arătat din nou materialele cu fiecare, și-au făcut, pe rând, apariția ispitele Teodora și Mattia. Tânăra a vorbit despre comportamentul lui Marian pe insulă, fiind de părere că el a avut o strategie de imagine.

„Ține foarte mult la imaginea lui și cumva a încercat să mascheze atracția lui față de mine. (...) Tu ai spus că ai văzut-o ca pe o relație de prietenie, dar, din toate experiențele mele, niciodată un bărbat nu a făcut gesturile pe care le-ai făcut tu pentru mine fără să aibă o altă intenție”, au fost o parte din vorbele Teodorei, pe care Marian le-a negat.

După plecarea Teodorei, Radu Vâlcan a trecut la materialele cu Bianca și Mattia. În scurt timp, și-a făcut apariția și ispita masculină, care a fost luat la întrebări de Marian. Concurentul a vrut să știe de la acesta ce mesaj erau scrise pe bilețele, dar și dacă și-au făcut planuri împreună după insulă.

„I-am spus că nu știu ce va fi. Eu îl respect foarte mult pe Marian și va trebui să ajung mai întâi să discut cu el ca să pot lua o decizie. Inclusiv înainte să plece m-a întrebat ce decizie am luat și am zis că nu știu. (...) Am zis că nu știu ce va fi, inclusiv când m-ai întrebat ce o să aleg. Am fost foarte confuză de când am început să am conexiunea cu tine, când vedeam imagini cu el”, a mărturisit, printre altele, concurenta, atunci când a fost întrebată dacă ea și Mattia au stabilit să se întâlnească în țară.

Atât afirmațiile Biancăi, cât și imaginile vizionate l-au scos din minți pe Marian: „Tu ai văzut așa ceva cu Teodora?! Ai văzut vreodată să mă atingă cineva pe mine? Uite ce te lua în brațe acolo! Nu păreai deranjată!”, i-a reproșat el iubitei sale.

Continuarea se va vedea în episodul de mâine, de la 20:30, pe Antena 1 și în AntenaPLAY.

