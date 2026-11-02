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Gabriella Barbu de la Insula Iubirii, sărut pe buze cu un alt bărbat! Ce i-a mărturisit Prințului Marco despre el

Gabriella Barbu, ispita de la Insula Iubirii, a atras atenția cu imaginile de la petrecerea aniversară. Cine este bărbatul alături de care s-a sărutat și ce mesaj emoționant i-a transmis acesta?

Beatrice Ioana Autor: Beatrice Ioana
Publicat: Luni, 02 Noiembrie 2026, 11:20 | Actualizat Luni, 02 Noiembrie 2026, 11:23
Gabriella Barbu de la Insula Iubirii, sărut pe buze cu un alt bărbat! Ce i-a mărturisit Prințului Marco despre el | Instagram
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Gabriella Barbu, ispita de la Insula Iubirii, și-a sărbătorit ziua de naștere printr-o petrecere cu ștaif, la care au participat prietenii, familia și oamenii dragi din viața sa. Bruneta a marcat momentul într-un mod special, iar imaginile publicate pe rețelele sociale au atras imediat atenția urmăritorilor. Printre fotografiile de la aniversare s-au numărat și câteva în care Gabriella apare sărutându-se pe buze cu un bărbat.

Gabriella Barbu, sărut cu un bărbat la petrecerea de ziua ei

Momentul nu a trecut neobservat, mai ales în contextul apropierii dintre Gabriella și Prințul Marco, concurentul de la Insula Iubirii. Cei doi au avut parte de momente tandre în Thailanda, iar ispita a recunoscut că a început să dezvolte sentimente puternice pentru acesta. De data aceasta, însă, bărbatul alături de care Gabriella s-a afișat în ipostaze romantice nu este Marco, ci o persoană despre care bruneta a vorbit chiar în timpul emisiunii.

Este vorba despre Dani, cel mai bun prieten al ispitei. Gabriella i-a povestit Prințului Marco despre relația apropiată pe care o are cu acesta și l-a asigurat că, după încheierea filmărilor, îi poate face cunoștință cu el sau îi poate arăta fotografii. Acum, imaginile de la aniversare au readus în atenția publicului prietenia dintre cei doi.

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Fotografiile au fost publicate inclusiv de bărbatul care a sărutat-o pe Gabriella, iar ipostaza în care au apărut a stârnit curiozitatea urmăritorilor.

Gestul lor a fost unul neașteptat, însă nu există indicii că între cei doi ar fi vorba despre o relație romantică. Gabriella a avut parte de o aniversare specială, înconjurată de oamenii care îi sunt apropiați.

Ce mesaj a avut prietenul Gabriellei pentru aniversarea ispitei de la Insula Iubirii

Cu ocazia zilei de naștere, Daniel Heredia i-a transmis Gabriellei un mesaj emoționant, în care a vorbit despre legătura specială dintre ei. Prietenul brunetei a subliniat că o consideră ca pe o soră și i-a mărturisit că îi este alături necondiționat. Totodată, acesta a dezvăluit și alintul pe care îl folosește atunci când i se adresează: „buburuza mea”.

„Pentru mai multe momente petrecute împreună, pentru mai multe râsete, pentru că suntem alături unul de celălalt la bine și la rău. Mulțumesc că ești ca o soră pentru mine. La mulți ani, buburuza mea, încă o mie de ani împreună de mână. Te iubesc!”, a scris Daniel Heredia în mediul online.

Mesajul a evidențiat apropierea dintre cei doi și faptul că prietenia lor ocupă un loc important în viața ispitei. De altfel, Gabriella vorbise deja despre Dani în timpul experienței de la Insula Iubirii, iar acum urmăritorii au putut vedea și câteva imagini cu cei doi împreună.

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Mai multe fotografii

Aniversarea a fost, astfel, un prilej pentru Gabriella de a petrece timp alături de familie și prieteni, dar și de a împărtăși cu publicul momente speciale din viața sa personală.

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