Un nou capitol important a început pentru Dima, ispita care a atras atenția telespectatorilor în sezonul zece al emisiunii Insula Iubirii. După o perioadă îndelungată în care a muncit pentru a-și transforma dorința în realitate, acesta a reușit să își vadă visul împlinit: și-a deschis propria sală de pole dance în București. Momentul inaugurării a fost unul cu totul special.

Evenimentul a fost marcat alături de mai multe persoane cu care Dima a împărțit experiența din Thailanda.

Printre invitați s-au numărat Eduard Vlădescu, Narcis Bujor, Naba Salem, Claudia Ion, Frankie Wilde și George Jaguarul, care au venit să îi fie alături și să sărbătorească reușita.

Dima de la Insula Iubirii și-a deschis propria sală de pole dance în Capitală

Deși în timpul filmărilor pentru emisiunea de la Antena 1 a fost destul de discret, Dima a avut un moment care nu a trecut neobservat: demonstrația de pole dance. Atunci, ispita masculină și-a etalat abilitățile de dansator și a atras atenția prin talentul său.

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Acum, pasiunea pentru această disciplină a devenit mai mult decât un hobby. Dima a făcut un pas important și a investit într-un proiect la care visa de mai bine de cinci ani. Odată cu deschiderea propriei săli, acesta își dorește să le ofere cât mai multor persoane ocazia de a descoperi pole dance-ul și de a înțelege că este o activitate sportivă accesibilă tuturor.

Imediat după inaugurare, ispita a publicat un videoclip pe rețelele de socializare, însoțit de un mesaj în care a vorbit despre eforturile depuse pentru a ajunge în acest punct. Totodată, acesta a ținut să le mulțumească celor care l-au susținut și emisiunii care i-a oferit ocazia să își facă pasiunea cunoscută.

Ce declara ispita Dima înainte de participarea la Insula Iubirii

Înainte de a deveni cunoscut publicului prin intermediul sezonului zece al emisiunii Insula Iubirii, Dima vorbea despre entuziasmul cu care a acceptat provocarea filmărilor din Thailanda.

Tânărul își dorea să aducă o energie aparte în formatul de la Antena 1 și era convins că participarea îi va oferi ocazia să trăiască momente deosebite.

De asemenea, își dorea să se remarce prin personalitatea sa și să le ofere telespectatorilor o perspectivă diferită asupra experienței.

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