După ce a confruntat-o pe ispita Gabriella la ceremonia focului, soția Prințului Marco a transmis un mesaj dur pentru cei care au criticat-o.

Au ieșit scântei la confruntarea dintre ispita Gabriella și soția Prințului Marco. După bonfire, Bianca Ghiurcă a transmis un mesaj dur și acid la adresa celor care au criticat-o.

Bianca Ghiurcă a transmis un mesaj dur după ce a fost la bonfire cu ispita Gabriella, la Insula Iubirii! Ce a spus

Sigură pe ea, Bianca Ghiurcă a mers la un bonfire în care a avut ocazia să o întâlnească pe Gabriella, ispita de care s-a îndrăgostit partenerul ei, Prințul Marco. Între cele două au ieșit scântei și, la un moment dat, Bianca Ghiurcă a lansat săgeți dure la adresa ispitei, însă Gabriella a ales să nu se certe și să evite conflictul. Mai mult decât atât, aceasta a încercat să îi explice concurentei faptul că nu a vrut niciodată să îi facă un rău:

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„Nu am vrut niciodată să îți fac niciun rău. Am venit aici să te ajut puțin să descoperi puțin cum este relația ta, nu am venit să mă cert cu nimeni. Am venit să mă întrebi ce vrei să îți spun, ce dubii ai. La ce o să pot o să îți răspund cu sinceritate (...). Marco mi-a zis că s-a îndrăgostit de mine. Mie îmi place foarte mult Marco. Știu că e căsătorit cu tine, dar nu pot schimba sentimentele”, a zis ispita, care a explicat faptul că prin tânăr a descoperit iubirea adevărată și că alături de el a trăit cele mai frumoase momente de la Insula Iubirii.

Bianca Ghiurcă la Insula Iubirii

Mulți au fost uimiți de faptul că cele două rivale au reușit să poarte totuși un dialog civilizat, fără violențe. Unii au lăudat stăpânirea de sine a Biancăi Ghiurcă, alții au criticat-o intens pentru faptul că îi permite lui Marco orice, chiar și infidelități repetate, totul în numele iubirii.

La scurt timp după difuzarea pe TV a confruntării de la ceremonia focului, Bianca Ghiurcă a publicat în cadrul unui InstaStory un mesaj dur la adresa criticilor săi.

„Am trecut prin multe, am suferit, am fost judecată și jignită, dar toate acestea m-au făcut mai puternică decât eram vreodată. Am învățat să accept, să iert, să merg mai departe și să nu mă mia las definită de părerile celor din jur. Jignirile nu mă ating, judecățile nu mă definesc și răutatea altora nu îmi schimbă valoarea. Știu cine sunt, știu cât am dus și cât de puternică am devenit. Eu iubesc intens, trăiesc intens și nu mă ascund niciodată de ceea ce sunt”, a fost mesajul transmis de concurenta de la Insula Iubirii.