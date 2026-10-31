Gabriella, mărturisire neașteptată despre Prințul Marco la Insula Iubirii. Ce decizie a luat în fața ispitelor

Prințul Marco și Gabriella sunt tot mai apropiați la Insula Iubirii. Ce i-a povestit ispita lui Frankie despre planurile concurentului și ce decizie nu știe încă să ia?

Apropierea dintre Prințul Marco și Gabriella devine tot mai evidentă, iar ispitele feminine au observat schimbările din comportamentul celor doi.

Prințul Marco și Gabriella, tot mai apropiați la Insula Iubirii

Aceștia se comportă ca doi îndrăgostiți, iar Marco pare tot mai prins în povestea pe care o trăiește alături de ispita feminină. Deși se bucură de prezența Gabriellei, concurentul pare să fie măcinat și de sentimentul de vinovăție față de soția sa, Bianca.

După un date reușit, Marco și Gabriella au părut să se simtă din ce în ce mai bine împreună. Totuși, în spatele momentelor tandre, ispita a avut câteva mărturisiri neașteptate în fața fetelor. Gabriella a povestit că, în timpul întâlnirii, concurentul a vrut să afle ce planuri are pentru perioada de după încheierea experienței de pe insulă.

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„A zis Marco la date, m-a întrebat ce o să fac când ies de aici. I-am spus că rămân cu fetele în București și m-a întrebat câte zile. I-am spus că o săptămână și a zis că e prea mult. M-a întrebat când mă duc la mine acasă. Mi-a zis că, dacă mă duc acasă cu un băiat, o ispită de aici, atunci nu mai am ce să vorbesc cu el. I-am zis: «Marco, nu mă cunoști»”, a povestit Gabriella.

Gabriella, confesiuni despre relația cu Prințul Marco. Ce i-a spus Frankie

În timpul discuției cu celelalte ispite, Gabriella a recunoscut că nu înțelege pe deplin comportamentul lui Marco și că nu știe cum ar trebui să gestioneze situația în care se află.

„Oh, Frankie, ce dificil!”, a spus Gabriella.

Frankie a încercat să o facă să privească lucrurile și din perspectiva concurentului, dar și a Biancăi, cea care urmărește imaginile de pe insulă și descoperă apropierea dintre soțul ei și o altă femeie.

„Dificil pentru tine? Gândește-te cum e pentru el sau cum se simte Bianca... Își privește soțul cum se îndrăgostește de altă fată”, a spus Frankie.

Mai mult, ispita a venit cu o observație legată de relația celor doi concurenți, sugerând că apropierea lui Marco de Gabriella ar putea avea legătură cu anumite lipsuri din căsnicia sa.

„Dacă el a ajuns să se îndrăgostească de o altă femeie, înseamnă că ceva i-a lipsit”, a mai spus Frankie.

În cele din urmă, Gabriella a recunoscut că nu știe ce decizie va lua și cum vor evolua lucrurile între ea și Prințul Marco după încheierea experienței de la Insula Iubirii.

„Pur și simplu nu știu ce voi face”, a mărturisit ispita. Relația lor pare tot mai complicată pe Insula Iubirii.