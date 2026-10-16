Gabriella, mărturisiri neașteptate în fața Prințului Marco. Ce i-a spus ispita concurentului de la Insula Iubirii

Gabriella i-a făcut Prințului Marco o mărturisire emoționantă, în timp ce se aflau în club. Ce i-a spus despre iubire și ce speră să înțeleagă concurentul despre căsnicia sa.

Gabriella și Prințul Marco au avut parte de un moment intim în club, unde au stat îmbrățișați și au vorbit despre sentimentele pe care și le poartă unul celuilalt. Ispita feminină a recunoscut că ține la concurent și că își dorește ca acesta să învețe să se aprecieze mai mult și să se pună pe primul loc.

Gabriella, destăinuiri emoționante în fața Prințului Marco

Deși Marco este căsătorit cu Bianca, Gabriella i-a transmis că își dorește să fie fericit, chiar dacă drumurile lor nu vor continua împreună după experiența de la Insula Iubirii.

„Eu nu vreau să-ți fac rău, Marco. Vreau să înveți să te apreciezi mai mult. Trebuie să te apreciezi mai mult, Marco. Și vreau să te iubești mai mult decât te-aș iubi eu. O iubire sănătoasă și frumoasă. Atunci când îți pasă de o persoană, vrei să fie fericită. Chiar dacă nu ești cu mine, îți doresc cea mai mare fericire din lume. Mâine, dacă vei fi singur, să mă cauți. Pentru că nu o să te las eu să fii singur”, i-a mărturisit Gabriella.

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Declarațiile ispitei au venit într-un moment în care apropierea dintre cei doi este tot mai evidentă. În ultima perioadă, Marco a recunoscut că Gabriella i-a trezit sentimente pe care nu le-a mai trăit de mult timp, iar gesturile tandre dintre ei au atras atenția celor din jur.

Cu toate acestea, concurentul continuă să fie prins între atracția față de ispita feminină și relația pe care o are cu soția sa, Bianca.

Gabriella, dezvăluiri despre momentul intim petrecut cu Prințul Marco

Ulterior, la testimoniale, Gabriella a vorbit despre apropierea dintre ea și concurent, dar și despre ceea ce crede că îi lipsește acestuia în relația cu soția sa. Ispita consideră că experiența din Thailanda l-ar putea ajuta pe Marco să-și înțeleagă mai bine sentimentele și să descopere ce își dorește cu adevărat de la viață.

„Marco este o persoană care are multe neajunsuri în relația lui și sper să-și deschidă sufletul și ochii să vadă. Cred că, încetul cu încetul, începe să realizeze ce vrea de la viață. Când va ieși de aici, va ști dacă trebuie să facă schimbări la Bianca, la el însuși sau la amândoi. Va vedea ce i-a schimbat aici, pe Insulă. Ne-am luat în brațe. Cred că am apăsat un buton despre care el nu credea că există”, a spus Gabriella.

În timpul petrecut în club, cei doi s-au ținut în brațe și și-au oferit atingeri tandre, părând tot mai apropiați.