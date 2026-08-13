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George Jaguarul, ispita de la Insula Iubirii, pus pe fapte mari! Ce a anunțat că face. Vestea a făcut senzație

George Jaguarul a dezvăluit a făcut un anunț ce i-a bucurat pe mulți dintre fanii săi. Descoperă ce a anunțat că face ispita de la Insula Iubirii.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Joi, 13 August 2026, 16:23 | Actualizat Vineri, 14 August 2026, 00:20
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Descoperă ce anunț a făcut George Jaguarul de la Insula Iubirii | Antena 1
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Fanii lui George Jaguarul de la Insula Iubirii au primit o veste ce le-a adus motive de bucurie! Se pare că ispita este pusă pe fapte mari și nu se oprește doar la afacerile pe care le are sau la aparițiile din cadrul show-ului din Thailanda. Descoperă în rândurile de mai jos ce a anunțat că face și de ce a produs vestea senzație printre fanii acestuia.

George Jaguarul, ispita de la Insula Iubirii, pus pe fapte mari! Ce a anunțat că face. Vestea a făcut senzație

George Ivănescu are porecla Jaguarul și a cucerit inimile multor români cu replicile sale memorabile de la Insula Iubirii, dar și cu stilul său inconfundabil. După ce a făcut senzație în sezonul 9, publicul îl va putea revedea și în sezonul 10.

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În prezent, Jaguarul are 34 de ani, a crescut în Italia și în prezent este nu doar vedetă, ci și antreprenor de antreprenor de succes, lucru pe care nu s-a ferit să îl recunoască. Astfel, George Ivănescu deține o cafenea în Deva și este totodată și co-proprietarul unui restaurant din Italia.

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Participarea la Insula Iubirii sezonul 9 i-a adus mai multă faimă și i-a dublat numărul de urmăritori de pe Instagram, acesta având în prezent peste 64.000 de urmăritori. A lansat și o piesă de succes și nu puțini au fost cei care i-au folosit replicile memorabile.

Mai mult decât atât, George Jaguarul este pregătit să facă senzație și în sezonul 10 al emisiunii Insula Iubirii, ce va avea premiera pe 4 septembrie 2026.

Dar asta nu e tot. Ispita aste pusă pe fapte mari și a anunțat de curând ce are de gând să facă. Vestea pare să fi adus multă bucurie printre fani.

colaj foto cu ispita george ivanescu jaguarul
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„Bamboline Jaguari foarte multi mi ati cerut, asa ca am creat un abonament pe TikTok unde postez continut exclusiv , si mesaje personalizate ( la multi ani , saluturi etc ). Jaguarul va asteapta ♥️🏝️🔥🐆🐾 grrrrr !!!”, a fost mesajul ce a însoțit fotografia publicată de George Jaguarul, ispita de la Insula Iubirii, ce i-a bucurat din plin pe fanii care și-au dorit să aibă o astfel de șansă.

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