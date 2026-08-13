George Jaguarul a dezvăluit a făcut un anunț ce i-a bucurat pe mulți dintre fanii săi. Descoperă ce a anunțat că face ispita de la Insula Iubirii.

Fanii lui George Jaguarul de la Insula Iubirii au primit o veste ce le-a adus motive de bucurie! Se pare că ispita este pusă pe fapte mari și nu se oprește doar la afacerile pe care le are sau la aparițiile din cadrul show-ului din Thailanda. Descoperă în rândurile de mai jos ce a anunțat că face și de ce a produs vestea senzație printre fanii acestuia.

George Jaguarul, ispita de la Insula Iubirii, pus pe fapte mari! Ce a anunțat că face. Vestea a făcut senzație

George Ivănescu are porecla Jaguarul și a cucerit inimile multor români cu replicile sale memorabile de la Insula Iubirii, dar și cu stilul său inconfundabil. După ce a făcut senzație în sezonul 9, publicul îl va putea revedea și în sezonul 10.

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În prezent, Jaguarul are 34 de ani, a crescut în Italia și în prezent este nu doar vedetă, ci și antreprenor de antreprenor de succes, lucru pe care nu s-a ferit să îl recunoască. Astfel, George Ivănescu deține o cafenea în Deva și este totodată și co-proprietarul unui restaurant din Italia.

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Participarea la Insula Iubirii sezonul 9 i-a adus mai multă faimă și i-a dublat numărul de urmăritori de pe Instagram, acesta având în prezent peste 64.000 de urmăritori. A lansat și o piesă de succes și nu puțini au fost cei care i-au folosit replicile memorabile.

Mai mult decât atât, George Jaguarul este pregătit să facă senzație și în sezonul 10 al emisiunii Insula Iubirii, ce va avea premiera pe 4 septembrie 2026.

Dar asta nu e tot. Ispita aste pusă pe fapte mari și a anunțat de curând ce are de gând să facă. Vestea pare să fi adus multă bucurie printre fani.

„Bamboline Jaguari foarte multi mi ati cerut, asa ca am creat un abonament pe TikTok unde postez continut exclusiv , si mesaje personalizate ( la multi ani , saluturi etc ). Jaguarul va asteapta ♥️🏝️🔥🐆🐾 grrrrr !!!”, a fost mesajul ce a însoțit fotografia publicată de George Jaguarul, ispita de la Insula Iubirii, ce i-a bucurat din plin pe fanii care și-au dorit să aibă o astfel de șansă.