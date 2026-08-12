Cristiano Ronaldo s-a căsătorit în secret. Ce fotografie a postat fotbalistul în mediul online

Cristiano Ronaldo și Georgina Rodriguez s-au căsătorit la 1 an de la logodnă. Fotbalistul a publicat o imagine emoționantă în mediul online.

Cristiano Ronaldo și Georgina Rodriguez s-au căsătorit în cadrul unei ceremonii civile la Cascais, în Portugalia.

Cristiano Ronaldo s-a căsătorit în secret

Cei doi și-au unit destinele într-o ceremonie „intimă și privată”, marți, în prezența celor cinci copii ai lor, la un an după ce s-au logodit.

Ronaldo a anunțat că el și Georgina s-au căsătorit după zece ani de relație, publicând pe Instagram o fotografie cu verighetele lor. Fotbalistul a însoțit imaginea de mesajul: „C❤️G.”

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Un reprezentant al lui Ronaldo a confirmat, de asemenea, căsătoria: „Cristiano Ronaldo și Georgina Rodriguez s-au căsătorit astăzi, în cadrul unei ceremonii civile la Cascais, Portugalia, și sunt acum oficial soț și soție. Ceremonia a fost un moment privat și intim, la care au participat cei cinci copii ai lor.”

Vestea căsătoriei vine la doar câteva zile după ce s-a crezut că cei doi urmau să se căsătorească în Catedrala din Funchal, ceea ce a dus la adunarea a mii de fani în fața bisericii. Ulterior, însă, s-a aflat că Ronaldo și Georgina nu urmau să se căsătorească acolo. Ceremonia era, de fapt, a unui cuplu portughez din Madeira, Fabio Ramos și Fatima Nicole Cunha Teixeira.

Georgina lucra într-un magazin Gucci din Madrid, unde câștiga 10 lire sterline pe oră, atunci când l-a întâlnit pe Ronaldo, în 2016. Rememorând momentul în care s-au cunoscut, Georgina a povestit:

„În sfârșit, am putut să plec din magazin și să merg acasă, cu trei ore mai târziu decât ar fi trebuit. În timp ce mă pregăteam să plec, Cristiano a intrat împreună cu fiul său cel mare și câțiva prieteni. Să spunem doar că am simțit fluturi în stomac.”

Ulterior, Cristiano venea să o ia de la serviciu cu Bugatti-ul său de 1,5 milioane de lire sterline, după ce Georgina ajungea la magazin cu autobuzul.

„De multe ori venea după serviciu”, a povestit ea în serialul Netflix I Am Georgina. „Venea, îmi amintesc că o dată a venit cu un Bugatti. Colegele mele au luat-o razna. Ele veneau cu autobuzul, iar eu plecam cu un Bugatti. Pur și simplu nu le venea să creadă.”

În decembrie, Georgina și-a dat demisia, la scurt timp după ce fanii începuseră să se adune în fața magazinului.

În luna următoare, cei doi și-au făcut prima apariție publică împreună, la The Best FIFA Football Awards, confirmând astfel zvonurile potrivit cărora formau un cuplu.

Când au anunțat că formează un cuplu

Cristiano și Georgina și-au făcut debutul pe Instagram ca pereche în martie 2017, când fotbalistul a publicat o fotografie în care cei doi apăreau îmbrățișați pe o canapea, arată acest site.

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În iunie 2017, Cristiano a devenit tatăl gemenilor Mateo și Eva, născuți prin mamă surogat. Cinci luni mai târziu, Georgina a născut-o pe fiica lor, Alana Martina.

În 2022, cuplul a primit vestea că va avea din nou gemeni. Din păcate, băiețelul lor a murit în timpul nașterii, în timp ce sora lui, Bella Esmeralda, a supraviețuit.

Vorbind despre felul în care el și Georgina au reușit să treacă peste durerea pierderii copilului, fotbalistul i-a spus atunci lui Piers Morgan:

„Simt că ne susținem întotdeauna unul pe celălalt. Uneori, într-o relație, ai momente bune și momente rele, iar asta face parte din călătorie. Dar probabil că în acea perioadă relația noastră s-a consolidat și mai mult. Chiar și în cele mai grele momente trebuie să te regăsești și să faci lucrurile să meargă.”

„Am învățat atât de multe lucruri. Am văzut și cealaltă perspectivă a vieții. Fiica mea, care acum are trei ani, este regina familiei și cea care a readus fericirea în casă. Totul se întâmplă cu un motiv. Eu cred în asta. Suntem o familie binecuvântată și sunt mândru de asta.”

După aproape un deceniu împreună, fanii erau nerăbdători să afle când aveau să se căsătorească cei doi, mai ales că familia lor părea acum completă.

Într-un interviu acordat publicației Marca anul trecut, portughezul a recunoscut că nu se căsătorise încă cu Georgina deoarece nu simțise acel „click”.

„Întotdeauna îi spun: «când vom avea acel click». Ca în toate lucrurile din viața noastră, iar ea știe la ce mă refer. Se poate întâmpla într-un an, în șase luni sau într-o lună. Sunt 1.000% sigur că se va întâmpla.”

În august, fotbalistul a cerut-o în sfârșit în căsătorie, oferindu-i un inel uriaș cu diamant.

Fanii au speculat că cei doi s-ar fi logodit încă din luna precedentă, după ce modelul a publicat fotografii de la o cină cu tematică de nuntă, decorată cu perne inscripționate „C heart G”, o formație formată din șase membri și aranjamente spectaculoase cu flori albe.

Ea purta, de asemenea, un inel impresionant pe degetul inelar, alimentând zvonurile despre logodna secretă.

Georgina a confirmat cu bucurie vestea pe Instagram, publicând o fotografie cu inelul său de logodnă spectaculos. „Da, vreau. În această viață și în toate viețile mele”, a scris ea într-un mesaj emoționant.

Cristiano a dezvăluit ulterior că doi dintre copiii săi l-au inspirat să-i facă Georginei o cerere în căsătorie „deloc romantică” și spontană.

El a povestit că nu plănuise să o ceară în căsătorie pe „femeia vieții sale” în acea noapte, însă a simțit că era momentul potrivit.

„Era în jur de ora 1 noaptea. Fiicele mele dormeau”, a povestit fotbalistul în vârstă de 41 de ani pentru Piers Morgan, în prima parte a unui nou interviu.

El a continuat: „Unul dintre prietenii mei mi-a dat inelul pentru a i-l oferi lui Gio (Georgina), iar în timp ce îi dădeam inelul, au intrat cei doi copii ai mei și au spus: «Tati, o să-i dai inelul mamei și o să o ceri în căsătorie».”

„Mi-am spus: «Wow, acesta este momentul potrivit să spun da». Era momentul. Știam că într-o zi aveam să o fac, dar nu plănuisem să se întâmple chiar atunci.”