David Popovici a avut o cursă extraordinară în semifinalele probei de 200 metri liber de la Europenele de la Paris. Ulterior, românul a susținut un interviu unde a avut loc un moment simpatic.

Înotătorul italian Danas Rapšys a făcut o glumă cu David Popovici când susținea un interviu cu presa din România. Italianul s-a prefăcut că-l mușcă de umăr pe român, moment în care David s-a oprit, a zâmbit și le-a explicat jurnaliștilor că este prietenul lui:

„Prietenul meu! Rapsys!”, a spus David Popovici după ce i-a zâmbit italianului care a trecut prin cadru. Danas Rapšys , în vârstă de 31 de ani, a concurat în semifinală alături de David Popovici, dar nu s-a calificat în Finala de pe 14 august.

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În cadrul aceluiași interviu, David Popovici a avut o declarație savuroasă, povestind cum s-a rătăcit printre culoare, obișnuit să înoate de la culoarul 4.

David Popovici, întrerupt în timpul interviului de după semifinale. Reacția simpatică a românului la gluma sportivului italian

„Am ieşit, am uitat că eram pe culoarul 5. M-am dus către 4 şi am zis stai, sunt pe culoarul 5. Şi m-am dus către 3. Eu crezând că acolo e 5. În mod normal, la bazin aşa e, în direcţia aia. Şi după am văzut ‘stai un pic, cred că e inversat în bazinul ăsta’. Şi am ajuns în final pe culoarul meu 5. Am zis ok, dă-o naibii de treabă, îmi văd de cursa mea şi mi-am văzut”, a declarat David Popovici, după semifinala de la 200 de metri liber.

Despre finală, Popovici a declarat: "O să fie foarte strâns. Am concurenți puternici. De la englez, austriac, la neamț și mai sunt o grămadă. Mâine, bubuială, cum îi zic eu! Trebuie să îi dau tare. E finala, e ultima cursă a sezonului și trebuie să dau tot ce am mai bun. Ideea e să înot cât de repede pot. Dacă asta înseamnă din nou 1:44, 1:43, 1:42 sau record mondial, aia o să fie. Ideal ar fi să îmi apăr ambele titluri europene. Deja am reușit la 100 m. Aș pune încă o cărămidă în această istorie pe care încerc să o las în spate”.

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