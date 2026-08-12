Antena Căutare
Home Showbiz Vedete Alexandra Stan a publicat prima fotografie cu bebelușul. Vedeta a născut o fetiță

Alexandra Stan a publicat prima fotografie cu bebelușul. Vedeta a născut o fetiță

Alexandra Stan a născut o fetiță în urmă cu câteva zile. Vedeta a publicat abia acum o fotografie cu bebelușul.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Miercuri, 12 August 2026, 16:06 | Actualizat Miercuri, 12 August 2026, 16:25
Galerie
Alexandra Stan a publicat prima fotografie cu bebelușul. Vedeta a născut o fetiță | Profimedia Images
Urmărește A1 pe DiscoverUrmărește A1 pe Discover

Alexandra Stan a devenit mamă pentru prima dată. Fiica ei se numește Eva.

Alexandra Stan a publicat prima fotografie cu bebelușul

Alexandra Stan trăiește una dintre cele mai importante perioade din viața sa. Artista a născut pe 10 august 2026, devenind mamă pentru prima oară. Cântăreața și partenerul ei, Ștefan Oprea, și-au întâmpinat fiica, pe care au decis să o numească Eva.

Articolul continuă după reclamă

În vârstă de 37 de ani, Alexandra Stan a vorbit în ultimele luni despre cât de mult și-a dorit să aibă un copil și despre felul în care sarcina i-a schimbat complet prioritățile. Artista a mărturisit că Ștefan i-a fost alături pe tot parcursul sarcinii și că este convinsă că acesta va fi un tată extraordinar pentru fiica lor.

Alegerea numelui Eva are, însă, o poveste aparte. Alexandra a povestit că, într-o perioadă în care sarcina îi ridica probleme și trecea prin momente de teamă, a început să caute un nume care să aibă o semnificație puternică. Inspirația a venit chiar din familia partenerului ei, mai exact de la mama lui Ștefan.

Citește și: Cu ce probleme de sănătate s-a confruntat Alexandra Stan în sarcină: „Nu am putut împărtăși până când pericolul nu a trecut.”

Artista a consultat un dicționar al bolilor pentru a găsi cuvinte asociate cu ideea de viață. Așa a descoperit numele Eva și a simțit imediat că este alegerea potrivită pentru fiica sa. Pentru Alexandra, numele este scurt, puternic și feminin și are o semnificație aparte, fiind asociat cu „mama tuturor”.

Problemele cu care s-a confruntat Alexandra Stan în timpul sarcinii

Drumul până la momentul în care și-a ținut fiica în brațe nu a fost unul lipsit de dificultăți. Alexandra Stan a povestit că primele luni de sarcină au fost complicate, iar până în jurul săptămânii 18 a fost nevoită să se odihnească foarte mult și să evite orice efort fizic.

Artista a dezvăluit că medicul ginecolog i-a recomandat repaus din cauza unui hematom de aproximativ cinci centimetri. Pentru ea, perioada a fost cu atât mai dificilă cu cât se afla într-o etapă în care încă se simțea mobilă și își dorea să își continue activitățile obișnuite.

Pe lângă repaus, Alexandra a urmat și un tratament care a inclus injecții hormonale administrate zilnic, timp de aproape două luni. A evitat să ridice greutăți și să facă mișcare, fiind nevoită să aștepte ca organismul să se refacă.

Ulterior, starea ei s-a îmbunătățit, iar tratamentul a fost redus la o administrare pe săptămână. Vedeta spunea că a început să se simtă din nou activă și că această experiență a făcut-o să privească lucrurile diferit și să fie mai recunoscătoare.

În timpul sarcinii, Alexandra a mai dezvăluit că se confrunta și cu placenta previa, o situație în care placenta este poziționată foarte jos și acoperă colul uterin. Din acest motiv, la momentul declarațiilor sale, medicul îi spusese că nu putea naște pe cale naturală. Artista spera însă ca poziția placentei să se modifice pe parcursul sarcinii, arată acest site.

Citește și: Furnicuțele, Scamă şi Blană, îl vor avea alături la prezentare pe Cătălin Măruță, din această toamnă

+2
Mai multe fotografii

După toate aceste momente dificile, Alexandra Stan și Ștefan Oprea au devenit, în sfârșit, părinții micuței Eva. Nașterea marchează începutul unui nou capitol pentru artistă, care mărturisea înainte de venirea pe lume a fiicei sale că maternitatea era lucrul important care simțea că îi lipsește din viață.

Cristiano Ronaldo s-a căsătorit în secret. Ce fotografie a postat fotbalistul în mediul online...
Google News A1Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Înapoi la Homepage
AS.ro Ion Ţiriac nu stă la discuţii: îi demolează vila fiului său. Motivul de zeci de milioane pentru care a luat această decizie Ion Ţiriac nu stă la discuţii: îi demolează vila fiului său. Motivul de zeci de milioane pentru care a luat această decizie
Observatornews.ro Şoferul care a ucis 2 tineri în Braşov a fost erou în urmă cu 11 ani Şoferul care a ucis 2 tineri în Braşov a fost erou în urmă cu 11 ani
Antena 3 În 1991, o profesoară din Germania și-a investit economiile într-o insulă nelocuită. După trei ani, reciful ei a devenit zonă protejată În 1991, o profesoară din Germania și-a investit economiile într-o insulă nelocuită. După trei ani, reciful ei a devenit zonă protejată
SpyNews Simona Trașcă și Marian Buzilă s-au mutat la țară! Fosta asistentă TV a văzut pentru prima dată o fântână: ”Am plâns de bucurie” Simona Trașcă și Marian Buzilă s-au mutat la țară! Fosta asistentă TV a văzut pentru prima dată o fântână: ”Am plâns de bucurie”
Urmărește-l pe Mads Mikkelsen într-un rol memorabil. Vezi filmul premiat la Oscar „Încă un rând" în AntenaPLAY. O poveste captivantă despre alegeri și sensul vieții!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Urmărește-l pe Mads Mikkelsen într-un rol memorabil. Vezi filmul premiat la Oscar „Încă un rând" în AntenaPLAY. O poveste captivantă despre alegeri și sensul vieții!
Citește și
Bianca Drăgușanu, surpriză după despărțirea de Gabi Bădălău. Cu cine s-a afișat vedeta într-o ipostază neașteptată
Bianca Drăgușanu, surpriză după despărțirea de Gabi Bădălău. Cu cine s-a afișat vedeta într-o ipostază...
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa,... Catine.ro
Paula Chirilă, ipostaze romantice alături de iubit în vacanță. Ce destinație a ales actrița
Paula Chirilă, ipostaze romantice alături de iubit în vacanță. Ce destinație a ales actrița
Alina Boz este însărcinată. A anunțat sexul copilului alături de soțul său, Umut Evirgen
Alina Boz este însărcinată. A anunțat sexul copilului alături de soțul său, Umut Evirgen Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol Libertatea.ro
Ion Ţiriac nu stă la discuţii: îi demolează vila fiului său. Motivul de zeci de milioane pentru care a luat această decizie
Ion Ţiriac nu stă la discuţii: îi demolează vila fiului său. Motivul de zeci de milioane pentru care a luat... AntenaSport
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis public soția lui Cristiano Ronaldo: „Valoarea unei persoane nu poate depinde niciodată de...”
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis... Elle
Prima imagine cu Eva, fiica Alexandrei Stan! Artista este în culmea fericirii de când a născut
Prima imagine cu Eva, fiica Alexandrei Stan! Artista este în culmea fericirii de când a născut Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Budincă de chia cu căpșuni proaspete. Rețetă pentru un mic dejun savuros
Budincă de chia cu căpșuni proaspete. Rețetă pentru un mic dejun savuros HelloTaste.ro
Motocicleta din Al Doilea Război Mondial descoperită în Dunărea secată e aproape „nouă”. Sub ea, erau prinși 2 soldați ai Wehrmachtului
Motocicleta din Al Doilea Război Mondial descoperită în Dunărea secată e aproape „nouă”. Sub ea, erau... Antena3.ro
Jocuri PlayStation Plus din august 2026. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din august 2026. Ce titluri vor fi disponibile useit
PNL vrea sesiune parlamentară extraordinară pentru legile PNRR! ”România nu își permite să piardă miliarde de euro!”
PNL vrea sesiune parlamentară extraordinară pentru legile PNRR! ”România nu își permite să piardă miliarde... BZI
Singurul departament din SRI care se ocupa de securitatea energetică a fost desființat. Lipsa experților și a datelor ne lasă pe întuneric 
Singurul departament din SRI care se ocupa de securitatea energetică a fost desființat. Lipsa experților și a... Jurnalul
Alexandra Stan, prima fotografie cu micuța Eva! Gestul emoționant prin care și-a surprins iubitul, la doar o zi după naștere
Alexandra Stan, prima fotografie cu micuța Eva! Gestul emoționant prin care și-a surprins iubitul, la doar o zi... Kudika
Pentru această zodie, Sfânta Maria vine cu lacrimi. Va primi vestea pe care nu voia s-o audă
Pentru această zodie, Sfânta Maria vine cu lacrimi. Va primi vestea pe care nu voia s-o audă Redactia.ro
Afacerea cu care Cosmin a dat lovitura, dintr-o întâmplare. Vinde kg cu 30 de lei şi nu mai face faţă cererii
Afacerea cu care Cosmin a dat lovitura, dintr-o întâmplare. Vinde kg cu 30 de lei şi nu mai face faţă cererii Observator
Plante care te pot ajuta să dormi. Pot asigura un somn mai odihnitor
Plante care te pot ajuta să dormi. Pot asigura un somn mai odihnitor MediCOOL
Fursecuri cu lămâie și afine, ideale ca desert simplu de vară
Fursecuri cu lămâie și afine, ideale ca desert simplu de vară HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Cum să recunoști și să tratezi problemele de vedere la copii
Cum să recunoști și să tratezi problemele de vedere la copii DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
O colecție rară de jocuri Nintendo a fost descoperită accidental. Ce valoare fantastică ar avea
O colecție rară de jocuri Nintendo a fost descoperită accidental. Ce valoare fantastică ar avea UseIT
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x