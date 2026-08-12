Alexandra Stan a publicat prima fotografie cu bebelușul. Vedeta a născut o fetiță

Alexandra Stan a născut o fetiță în urmă cu câteva zile. Vedeta a publicat abia acum o fotografie cu bebelușul.

Alexandra Stan a devenit mamă pentru prima dată. Fiica ei se numește Eva.

Alexandra Stan a publicat prima fotografie cu bebelușul

Alexandra Stan trăiește una dintre cele mai importante perioade din viața sa. Artista a născut pe 10 august 2026, devenind mamă pentru prima oară. Cântăreața și partenerul ei, Ștefan Oprea, și-au întâmpinat fiica, pe care au decis să o numească Eva.

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În vârstă de 37 de ani, Alexandra Stan a vorbit în ultimele luni despre cât de mult și-a dorit să aibă un copil și despre felul în care sarcina i-a schimbat complet prioritățile. Artista a mărturisit că Ștefan i-a fost alături pe tot parcursul sarcinii și că este convinsă că acesta va fi un tată extraordinar pentru fiica lor.

Alegerea numelui Eva are, însă, o poveste aparte. Alexandra a povestit că, într-o perioadă în care sarcina îi ridica probleme și trecea prin momente de teamă, a început să caute un nume care să aibă o semnificație puternică. Inspirația a venit chiar din familia partenerului ei, mai exact de la mama lui Ștefan.

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Artista a consultat un dicționar al bolilor pentru a găsi cuvinte asociate cu ideea de viață. Așa a descoperit numele Eva și a simțit imediat că este alegerea potrivită pentru fiica sa. Pentru Alexandra, numele este scurt, puternic și feminin și are o semnificație aparte, fiind asociat cu „mama tuturor”.

Problemele cu care s-a confruntat Alexandra Stan în timpul sarcinii

Drumul până la momentul în care și-a ținut fiica în brațe nu a fost unul lipsit de dificultăți. Alexandra Stan a povestit că primele luni de sarcină au fost complicate, iar până în jurul săptămânii 18 a fost nevoită să se odihnească foarte mult și să evite orice efort fizic.

Artista a dezvăluit că medicul ginecolog i-a recomandat repaus din cauza unui hematom de aproximativ cinci centimetri. Pentru ea, perioada a fost cu atât mai dificilă cu cât se afla într-o etapă în care încă se simțea mobilă și își dorea să își continue activitățile obișnuite.

Pe lângă repaus, Alexandra a urmat și un tratament care a inclus injecții hormonale administrate zilnic, timp de aproape două luni. A evitat să ridice greutăți și să facă mișcare, fiind nevoită să aștepte ca organismul să se refacă.

Ulterior, starea ei s-a îmbunătățit, iar tratamentul a fost redus la o administrare pe săptămână. Vedeta spunea că a început să se simtă din nou activă și că această experiență a făcut-o să privească lucrurile diferit și să fie mai recunoscătoare.

În timpul sarcinii, Alexandra a mai dezvăluit că se confrunta și cu placenta previa, o situație în care placenta este poziționată foarte jos și acoperă colul uterin. Din acest motiv, la momentul declarațiilor sale, medicul îi spusese că nu putea naște pe cale naturală. Artista spera însă ca poziția placentei să se modifice pe parcursul sarcinii, arată acest site.

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După toate aceste momente dificile, Alexandra Stan și Ștefan Oprea au devenit, în sfârșit, părinții micuței Eva. Nașterea marchează începutul unui nou capitol pentru artistă, care mărturisea înainte de venirea pe lume a fiicei sale că maternitatea era lucrul important care simțea că îi lipsește din viață.