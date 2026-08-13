Insula Iubirii: Reuniuni. Bianca a refuzat întâlnirea cu Alin: „Am avut o încercare de relație”. Imaginile la care ea s-a rușinat

În episodul 4 de Insula Iubirii: Reuniuni, Bianca Giurcă și Marius Moise s-au revăzut. Tânăra a refuzat întâlnirea cu Alin, motiv pentru care fosta ispită a intrat separat.

Bianca și Marius au precizat că sunt doi foști iubiți care se respectă și au depănat câteva amintiri la vizionarea imaginilor cu ei de acum 3 ani. La un moment dat, Bianca s-a simțit rușinată de imaginile cu ea și Alin în ipostaze apropiate: „Nu pot să văd așa ceva! Ce rușinos mi se pare!”, a spus Bianca.

Momentul la care Bianca și-a pus mâna la ochi: „Nu pot să văd așa ceva”

„Asta e seara pe care nu vreau să o văd și nici n-am vrut să o văd. Nu pot să văd așa ceva”, a spus Bianca despre momentele în care l-a sărutat pe Alin.

Alin a intrat ulterior precizând că se aștepta ca Bianca să nu dorească să-l vadă și să invoce motive precum faptul că s-a supărat că în interviurile date de el ar fi lăsat loc de interpretări.

Bianca Giurcă a refuzat întâlnirea cu Alin la Insula Iubirii: Reuniuni: „Am avut o încercare de relație care a durat câteva luni și ea n-a vrut să se afle”

Alin a încălcat promisiunea pe care i-a făcut-o Biancăi, aceea de a nu divulga anumite informații și a recunoscut că între ei a fost ceva după emisiune.

„Cred că a fost o încercare de relație care a durat câteva luni și n-a vrut să se afle. Deși la timpul respectiv nu se ferea prea tare. În acea perioadă era într-o relație instabilă cu Marius. Se certau, se împăcau și lucrurile fiind incerte între ei, ea nu voia sa afle Marius. Cred că ne vedeam când ea păstra legătura cu Marius și nu dorea să afle Marius Își dorea ceva, simțea alături de mine, dar nu lăsa să se rupă în totalitate de Marius. Am luat o pauză, lucrurile s-au clarificat între ei, apoi am reluat legătura prin vară, când mi-am dat seama că nu aveam nici răbdarea nici timpul necesar să o formez așa cun aș fi vrut eu”, a spus Alin în dialogul cu Radu Vâlcan.

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