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Trecutul mai puțin știut al soțului Deei Maxer. Constantin Cataramă a fost preot, însă ar fi fost dat afară

În presa tabloidă au început să circule informații despre trecutul mai puțin cunoscut al lui Constantin Cataramă, actualul soț al Deei Maxer.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Miercuri, 12 August 2026, 11:23 | Actualizat Miercuri, 12 August 2026, 14:37
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Trecutul mai puțin știut al soțului Deei Maxer. Constantin Cataramă a fost preot, însă ar fi fost dat afară | Captură Instagram
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Deea Maxer și-a găsit liniștea și fericirea în brațele lui Constantin Cataramă, care i-a devenit oficial soț pe 11 mai 2026. Noua etapă din viața lor a fost marcată și de mutarea într-o nouă locuință. În timp ce ei par să își trăiască prezentul fericiți, în presa tabloidă au început să apară detalii din trecutul mai puțin cunoscut al proaspătului soț al artistei.

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Cu ce s-ar fi ocupat în trecut Constantin Cataramă, actualul soț al Deei Maxer

Înainte de afaceri și de aparițiile alături de Deea Maxer, se pare că Constantin Cataramă ar fi avut un parcurs care îl ducea direct la altar, deși nu a vorbit public acest aspect, potrivit Cancan.

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Pe de altă parte, atunci când l-a descris pe partenerul ei, Deea Maxer a precizat că este tată, teolog, student în psihoterapie și om care activează în vânzări. Totuși, parcursul său este mult mai complex decât simpla absolvire a unor studii în Teologie.

Potrivit Cancan, Cătălin Cataramă a fost ani la rând preot paroh, iar dovada vine chiar de la Arhiepiscopia Buzăului și Vrancei. Pe 8 noiembrie 2017, Arhiepiscopia publica un material dedicat hramului Bisericii Parohiei „Sfinții Voievozi” din Râmnicu Sărat, județul Buzău.

Printre preoții enumerați de Arhiepiscopie apare explicit: „Pr. Constantin Cataramă – parohul bisericii <<Sfinții Voievozi>> din Râmnicu Sărat”.

Aceeași relatare oficială, citată de sursa menționată mai sus, precizează că, după slujbă, „Părintele Constantin Cataramă” i-a mulțumit Arhiepiscopului Buzăului și Vrancei și i-a oferit acestuia o icoană. Evenimentul ar fi fost relatat și de Agenția de știri Basilica a Patriarhiei Române, care l-a identificat drept „Părintele Constantin Cataramă”.

Tot în documentele Bisericii, citate de Cancan, se mai arată că pe 30 iulie 2024, Arhiepiscopia Buzăului și Vrancei a publicat o listă a preoților depuși și caterisiți în perioada 1998–2023. La categoria intitulată „Preoți depuși (destituiți) din treapta preoției”, figurează, la poziția a doua, numele Cataramă-Popescu Constantin.

În paralel, se pare că soțul Deei Maxer a activat și ca profesor de Religie, sub numele compus Constantin Cataramă-Popescu, aspect care apare și pe profilul său de Linkedin, potrivit sursei citate mai sus.

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Care pot fi motivele destituirii unui preot

Arhiepiscopia a explicat și ce presupune o asemenea sancțiune: preotul depus își pierde dreptul de a săvârși lucrări sfinte și de a purta ținuta clericală și nu mai are statut de cleric, ci de teolog laic. Spre deosebire de caterisire, depunerea poate avea caracter temporar și depinde de conduita ulterioară evaluată de chiriarh, potrivit sursei citate mai sus.

Arhiepiscopia Buzăului și Vrancei nu a făcut public motivul individual al sancțiunii în cazul lui Constantin Cataramă și nici anul exact în care aceasta a fost pronunțată.

Totuși, normele și Regulamentul organelor disciplinare din BOR prevăd sancțiuni severe pentru abateri canonice, morale sau disciplinare grave:

  • Abateri morale și disciplinare grave: Neascultarea față de ierarh, nerespectarea disciplinei bisericești sau conduita necorespunzătoare funcției clericale.
  • Acte de corupție bisericească (simonie): Sancționate sever conform regulamentelor Patriarhiei.
  • Motive canonice legate de viața de familie: Biserica Ortodoxă are reguli extrem de stricte privind statusul marital al preoților. Hotărârile Sfântului Sinod prevăd sancțiuni drastice (inclusiv oprirea de la slujire sau destituirea) în cazuri ce implică divorțul sau recăsătorirea unui cleric, potrivit Revista Viva.
Trecutul mai puțin știut al soțului Deei Maxer. Constantin Cataramă a fost preot, însă ar fi fost dat afară

Constantin Cataramă a trecut anterior printr-un divorț și are două fete din prima căsnicie.

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