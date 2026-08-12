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Dan Capatos, imagine rară de familie! Cum arată fiul celebrului prezentator și ce soție frumoase are. Detaliul observat de mulți

Celebrul prezentator și-a surprins urmăritorii cu o fotografie de familie. Descoperă cum arată fiul și soția celebrului prezentator de show-uri „păcătoase”.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Miercuri, 12 August 2026, 15:01 | Actualizat Miercuri, 12 August 2026, 17:23
Descoperă cum arată familia lui Dan Capatos | antena 1
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Dan Capatos este unul dintre cei mai cunoscuți și longevivi jurnaliști și oameni de televiziune din România. Totuși, pe cât este de cunoscut, acesta a ales mereu să fie extrem de discret în ceea ce privește familia sa. Totuși, recent, acesta s-a fotografiat alături de familia sa și urmăritorii de pe Instagram au avut astfel ocazia să descopere cum arată fiul și soția acestuia.

Dan Capatos, imagine rară de familie! Cum arată fiul celebrului prezentator și ce soție frumoase are. Detaliul observat de mulți

În prezent în vârstă de 53 de ani, Dan Catos este unul dintre cei mai apreciați și longevivi oameni de televiziune, dar și un reputat jurnalist. Nu de puține ori, acesta a dezvăluit detalii despre anchetele jurnalistice pe care le-a făcut în trecut. Absolvent al Școlii Superioare de Jurnalistică, acesta și-a început cariera în presă în jurul vârstei de 19 ani. După ce s-a făcut remarcat în presa scrisă, Dan Capatos s-a bucurat de un real succes și în televiziune, mai ales în calitate de realizator al emisiunii „Un show păcătos”.

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Deși este una dintre cele mai cunoscute vedete din România, Dan Capatos a ales mereu să își țină viața privată departe de lumina reflectoarelor.

Recent, acesta s-a fotografiat alături de familia sa și urmăritorii de pe Instagram au avut ocazia să descopere cum arată fiul celebrului prezentator, dar și ce soție frumoase are.

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Prezentatorul show-urilor „păcătoase” este căsătorit cu Monica Capatos, despre care se știe că de meserie este tot jurnalist. Cei s-au cunoscut în mediul profesional și ulterior au decis să formeze un cuplu. În prezent, cei doi sunt împreună de mai bine de 20 de ani și au împreună un fiu pe nume Andrei.

Un detaliu descoperit de ochii curioși ai internauților este faptul că fiul cunoscutului om de televiziune practică tenis de performanță și se poate lăuda cu numeroase premii obține în acest domeniu, oferind părinților săi motive de mândrie. Deși sunt discreți, cei trei formează o familie extrem de frumoasă.

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