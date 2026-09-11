Insula Iubirii, 11 septembrie 2026. Bianca suferea, în timp ce Prințul Marco se apropia de ispita Gabriela. Ce i-a oferit aceasta

Prințul Marco a fost la date cu Gabriela și nu s-a ferit să recunoască ce i-a oferit spita, spre deosebire de soția lui. În timp ce el se distra, Bianca suferea și plângea, în ediția din 11 septembrie 2026 a emisiunii Insula Iubirii sezon

Prințul Marco i-a oferit ghirlanda Gabrielei și astfel, cei doi au avut ocazia să meargă la un date cu totul și cu totul special, în ediția din 11 septembrie 2026 a emisiunii Insula Iubirii sezonul 10.

În timp ce soția lui suferea, după cele auzite prin intermediul cutiei cu surprize, Prințul Marco părea să se distreze minune cu Gabriela. Mai mult decât atât, concurentul nu s-a ferit să dezvăluie ce i-a oferit ispita și nu i-a oferit Bianca. Descoperă mai multe detalii despre acest subiect în rândurile de mai jos.

Bianca suferea, în timp ce Prințul Marco se apropia de ispita Gabriela. Ce i-a oferit aceasta, în ediția din 11 septembrie 2026 a emisiunii Insula Iubirii sezon 10

În ediția din septembrie 2026 a emisiunii Insula Iubirii sezonul 10, show din programul TV al Antenei 1, Prințul Marco a decis să dea ghirlanda ispitei Gabriela.

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„Am zis inițial de Andrușca, să îi dau ei ghirlanda, dar am zis o minciună ca să nu i se pară Biancăi faptul că o iau din prima pe Gabriela”, a mărturisit concurentul.

A venit ziua cea mare a date-ului și Prințul Marco și Gabriela au avut ocazia să se bucure de momente petrecute la skijet.

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„Bianca nu ține pasul, ne certăm des în vacanță. Eu fără adrenalină nu sunt aceeași persoană, am nevoie de acea doză. Mă bucur că a stat cuminte Gabriela în spatele meu, că nu i-a fost frică. Bianca, ultima oară când am suit în jetski în Spania, a început să plângă și mi-a stricat tot cheful. A trebuit să vină instructorul să o ia și să plec singur”, a spus Prințul Marco despre faptul că ispita i-a oferit ceva ce soția lui nu a reușit.

Ispita Gabriela și Prințul Marco la Insula Iubirii sezonul 10

Cei doi s-au simțit extrem de bine împreună, însă între timp, la vila fetelor, Bianca suferea extrem de tare și nu și-a mai putut stăpâni lacrimile.

Ispita Gabriela și Prințul Marco la Insula Iubirii sezonul 10

Camerele de filmat au surprins-o în timp ce stătea supărată în pat și plângea, consumată de vorbele pe care le-a spus soțul ei: „Bianca e frumoasă, dar Gabriela e mai bună”.

Bianca de la Insula Iubirii sezonul 10

Insula Iubirii sezonul 10 se difuzează în fiecare zi de VINERI, de la ora 20:30, dar și SÂMBĂTĂ, de la ora 20:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY.