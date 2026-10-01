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Marian Grozavu și Prințul Marco, în centrul unui conflict. Ce acuzații și-au adus în mediul online

Marian Grozavu îi răspunde Prințului Marco după acuzațiile lansate în mediul online. Ce spune fostul concurent despre femeia din Roma și Bianca.

Beatrice Ioana Autor: Beatrice Ioana
Publicat: Joi, 01 Octombrie 2026, 14:46 | Actualizat Joi, 01 Octombrie 2026, 14:47
Marian Grozavu și Prințul Marco, în centrul unui conflict. Ce acuzații și-au adus în mediul online | Instagram
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Marian Grozavu, fost concurent la Insula Iubirii, și Prințul Marco, concurent în sezonul 10 al emisiunii, au ajuns într-un conflict public. Marian a decis să îi răspundă lui Marco, după ce acesta ar fi făcut mai multe afirmații la adresa sa în mediul online.

Prințul Marco l-ar fi acuzat pe Marian Grozavu că i-ar fi promis un inel unei femei din Roma și că ar fi abordat alte femei în mediul online. Fostul concurent de la Insula Iubirii a reacționat și a susținut că afirmațiile făcute la adresa lui nu corespund realității. Marian consideră că reacția lui Marco este una imatură și spune că acesta s-ar fi referit la lucruri pe care, potrivit propriilor declarații, nu le-ar fi făcut niciodată.

Marian Grozavu, replică pentru Prințul Marco

Marian a criticat și unele dintre declarațiile pe care Prințul Marco le-ar fi făcut despre propria soție, în contextul interacțiunii acesteia cu una dintre ispitele masculine din sezonul 10 al emisiunii.

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Mai mult, fostul concurent a comentat și comportamentul lui Marco din primele episoade difuzate la televizor și în AntenaPLAY. Marian a negat că ar obișnui să le scrie altor femei și a susținut că, în acest moment, nu are nici timpul, nici intenția de a face astfel de lucruri.

După experiența avută în cadrul emisiunii, Marian Grozavu a mărturisit că a devenit mult mai atent în ceea ce privește alegerea unei partenere. Fostul concurent spune că își dorește o relație serioasă și o femeie alături de care să poată construi un viitor.

Ce spune despre „femeia din Roma”

Marian a susținut că știe la cine s-ar fi referit Prințul Marco atunci când a vorbit despre „femeia din Roma”. Potrivit declarațiilor sale, între el și aceasta ar fi existat doar discuții amicale, după ce femeia i-ar fi trimis mai multe mesaje de apreciere și l-ar fi invitat la Roma, relatează SpyNews.

Totodată, Marian a negat acuzația potrivit căreia i-ar fi promis acesteia un inel. Fostul concurent de la Insula Iubirii și-a exprimat punctul de vedere în mediul online, după afirmațiile făcute de Prințul Marco.

De cealaltă parte, Marco a reacționat la rândul său și a publicat un mesaj prin care i-a răspuns lui Marian.

„Dacă nu ai obraz, vorbim când ne vedem”, ar fi scris Prințul Marco într-un comentariu în mediul online.

Schimbul de replici dintre cei doi arată că tensiunile nu s-au încheiat, iar conflictul dintre Marian Grozavu și Prințul Marco continuă să atragă atenția în mediul online.

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