Marian Grozavu și Prințul Marco, în centrul unui conflict. Ce acuzații și-au adus în mediul online

Marian Grozavu îi răspunde Prințului Marco după acuzațiile lansate în mediul online. Ce spune fostul concurent despre femeia din Roma și Bianca.

Marian Grozavu, fost concurent la Insula Iubirii, și Prințul Marco, concurent în sezonul 10 al emisiunii, au ajuns într-un conflict public. Marian a decis să îi răspundă lui Marco, după ce acesta ar fi făcut mai multe afirmații la adresa sa în mediul online.

Prințul Marco l-ar fi acuzat pe Marian Grozavu că i-ar fi promis un inel unei femei din Roma și că ar fi abordat alte femei în mediul online. Fostul concurent de la Insula Iubirii a reacționat și a susținut că afirmațiile făcute la adresa lui nu corespund realității. Marian consideră că reacția lui Marco este una imatură și spune că acesta s-ar fi referit la lucruri pe care, potrivit propriilor declarații, nu le-ar fi făcut niciodată.

Marian Grozavu, replică pentru Prințul Marco

Marian a criticat și unele dintre declarațiile pe care Prințul Marco le-ar fi făcut despre propria soție, în contextul interacțiunii acesteia cu una dintre ispitele masculine din sezonul 10 al emisiunii.

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Mai mult, fostul concurent a comentat și comportamentul lui Marco din primele episoade difuzate la televizor și în AntenaPLAY. Marian a negat că ar obișnui să le scrie altor femei și a susținut că, în acest moment, nu are nici timpul, nici intenția de a face astfel de lucruri.

După experiența avută în cadrul emisiunii, Marian Grozavu a mărturisit că a devenit mult mai atent în ceea ce privește alegerea unei partenere. Fostul concurent spune că își dorește o relație serioasă și o femeie alături de care să poată construi un viitor.

Ce spune despre „femeia din Roma”

Marian a susținut că știe la cine s-ar fi referit Prințul Marco atunci când a vorbit despre „femeia din Roma”. Potrivit declarațiilor sale, între el și aceasta ar fi existat doar discuții amicale, după ce femeia i-ar fi trimis mai multe mesaje de apreciere și l-ar fi invitat la Roma, relatează SpyNews.

Totodată, Marian a negat acuzația potrivit căreia i-ar fi promis acesteia un inel. Fostul concurent de la Insula Iubirii și-a exprimat punctul de vedere în mediul online, după afirmațiile făcute de Prințul Marco.

De cealaltă parte, Marco a reacționat la rândul său și a publicat un mesaj prin care i-a răspuns lui Marian.

„Dacă nu ai obraz, vorbim când ne vedem”, ar fi scris Prințul Marco într-un comentariu în mediul online.

Schimbul de replici dintre cei doi arată că tensiunile nu s-au încheiat, iar conflictul dintre Marian Grozavu și Prințul Marco continuă să atragă atenția în mediul online.